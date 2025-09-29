RBI Deputy Governo: कोण आहेत आरबीआयचे नवे डेप्युटी गव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू? सरकारने केली नियुक्ती

भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) नवे डेप्युटी गव्हर्नर मिळाले आहेत. केंद्र सरकारने शिरीष चंद्र मुर्मू यांची आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नर पदावर नियुक्ती केली असून ते सध्या बँकेत एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून कार्यरत आहेत. मुर्मू यांनी सुपरव्हिजन विभागाची जबाबदारी सांभाळली आहे आणि ते एम. राजेश्वर राव यांची जागा घेणार आहेत..मुर्मू यांचा कार्यकाळ 9 ऑक्टोबरपासून सुरू होऊन पुढील तीन वर्षांपर्यंत असेल. केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट अपॉइंटमेंट कमिटीने त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे आरबीआयच्या वरिष्ठ नेतृत्वात एक महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहे..दरम्यान, आरबीआयची मौद्रिक धोरण समितीची (MPC) बैठक आज सोमवारी म्हणजेच 29 सप्टेंबरपासून मुंबईत सुरू झाली आहे. या बैठकीत रेपो रेटसह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येणार आहेत. सध्या रेपो रेट 5.50 टक्क्यांवर आहे आणि या वर्षाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत त्यात एकूण 1 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. फेब्रुवारीत 0.25%, एप्रिलमध्ये 0.25% आणि जूनमध्ये 0.50% इतकी कपात करण्यात आली होती..तज्ज्ञांच्या मते, या वेळीही रेपो रेटमध्ये बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण GST सुधारणेमुळे मागणीत सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे, आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीत GDP वाढ अपेक्षेपेक्षा जास्त झाली आहे आणि महागाईत थोडी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्रीय बँक रेपो रेट स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असा अंदाज विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे..शिरीष चंद्र मुर्मू यांची नियुक्ती ही आरबीआयसाठी एक महत्त्वपूर्ण घडामोड मानली जात आहे. पुढील तीन वर्षांत ते भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचे नियमन, देखरेख आणि धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.