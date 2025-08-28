Personal Finance

Trump Tariff: भारतावर इतर देशांच्या तुलनेत जास्त टॅरिफ का? रघुराम राजन यांनी स्पष्टच सांगितलं

Former RBI Governor Raghuram Rajan: रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी स्पष्ट सांगितले की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50% पर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • भारताला इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत अधिक टॅरिफ लावण्यात आल्याने भारताला नुकसान होत आहे.

  • रशियन तेल खरेदीसारखे निर्णयही अमेरिकेच्या नाराजीचे कारण ठरले असून भारतासमोर आता फायद्या-तोट्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

  • रघुराम राजन म्हणाले की, हा केवळ व्यापार नाही, तर दबाव टाकण्याचा मार्ग आहे

Former RBI Governor Raghuram Rajan: रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी स्पष्ट सांगितलं की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50% पर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो केवळ व्यापार धोरणापुरता मर्यादित नाही तर हा राजकीय आणि आर्थिक ताकद दाखवण्याचा भाग आहे.

