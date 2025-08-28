Trump Tariff: भारतावर इतर देशांच्या तुलनेत जास्त टॅरिफ का? रघुराम राजन यांनी स्पष्टच सांगितलं

भारताला इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत अधिक टॅरिफ लावण्यात आल्याने भारताला नुकसान होत आहे. रशियन तेल खरेदीसारखे निर्णयही अमेरिकेच्या नाराजीचे कारण ठरले असून भारतासमोर आता फायद्या-तोट्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. रघुराम राजन म्हणाले की, हा केवळ व्यापार नाही, तर दबाव टाकण्याचा मार्ग आहे.Former RBI Governor Raghuram Rajan: रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी स्पष्ट सांगितलं की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50% पर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो केवळ व्यापार धोरणापुरता मर्यादित नाही तर हा राजकीय आणि आर्थिक ताकद दाखवण्याचा भाग आहे..व्यापाराच्या पलीकडे टॅरिफचा वापरराजन यांनी एका माध्यम समूहाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, ट्रम्प यांच्यासाठी टॅरिफ हे केवळ व्यापाराचे साधन नाही तर बाहेरील देशांवर दबाव टाकण्याचे हत्यार आहे. 1980च्या दशकापासूनच ट्रम्प व्यापार तुटीला अन्याय समजतात. त्यांच्या मते टॅरिफ लावणे म्हणजे "प्लेइंग फील्ड लेव्हल करणे.".राजन यांच्या मते, ट्रम्प यांना वाटते की टॅरिफ म्हणजे अमेरिकन ग्राहकांवर कर नसून बाहेरील देशांवर कर आहे. त्यामुळे सरकारला जास्त महसूल मिळतो आणि त्यातून करसवलतींचा तोटा भरून काढता येतो..भारतावरच जास्त टॅरिफ का?भारतावर इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत जास्त (25%) बेस टॅरिफ लावण्यात आला आहे, तर इतर देशांवर कमी. राजन म्हणाले की, सुरुवातीला भारतालाही 20% श्रेणीत ठेवण्याची चर्चा होती, पण शेवटी भारताला वेगळे करून जास्त कर लागला. त्यांनी नमूद केले की, चीन, तुर्की आणि युरोपियन युनियनसारखे देश रशियाशी ऊर्जा व्यापार सुरू ठेवूनही त्यांच्यावर जास्त टॅरिफ लावला नाही. यामुळे भारताला नुकसान झाले आहे आणि "मोदी-ट्रम्प संबंध" तुटल्याचे स्पष्ट झाले आहे..रशियन तेल हा मुख्य मुद्दा?भारताने रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी केल्यामुळे हा निर्णय घेतला गेला का, या प्रश्नावर राजन म्हणाले की, आता मुद्दा केवळ न्यायाचा किंवा सार्वभौमत्वाचा नाही, तर हा स्पष्ट "पॉवर प्ले" आहे. ट्रम्प यांना वाटते की भारत त्यांच्या नियमांनुसार वागत नाही, म्हणून त्याला वेगळा टॅरिफ लावणे गरजेचे आहे..Income Tax: भारताने केला नवा विक्रम! देशातील लोक कॉर्पोरेट कंपन्यांपेक्षा जास्त कर भरतात; अहवालात उघड.राजन यांनी असेही म्हटले की भारताने आता विचार करायला हवा की रशियन तेल खरेदीतून होणारा फायदा आणि टॅरिफमुळे होणारे नुकसान यात काय अधिक आहे. “तेल शुद्ध करणाऱ्या कंपन्या मोठा नफा कमावत आहेत. त्यातील काही फायदा निर्यातदारांना द्यावा का, ज्यांना या टॅरिफमुळे फटका बसतो आहे?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला..राजन यांनी स्पष्ट केले की, या संपूर्ण प्रक्रियेत न्याय किंवा तत्त्वांपेक्षा शक्तीचा वापर महत्त्वाचा आहे. “हा केवळ व्यापार नाही, तर दबाव टाकण्याचा मार्ग आहे आणि त्याचा फटका भारतासारख्या देशांना बसत आहे,” असे ते म्हणाले..Stock To Buy: 2025मध्ये हे 11 लार्ज कॅप शेअर्स 50 टक्के रिटर्न देणार; ब्रोकरेजने दिला गुंतवणुकीचा सल्ला .FAQs 1. ट्रम्प भारतावर जास्त टॅरिफ का लावत आहेत? (Why is Trump imposing higher tariffs on India?)- राजन यांच्या मते, ट्रम्प व्यापार तुटीला अमेरिकेविरुद्ध अन्याय मानतात आणि टॅरिफचा वापर हा अन्य देशांवर दबाव आणण्याचे साधन म्हणून वापरतात.2. इतर आशियाई देशांपेक्षा भारतावर टॅरिफ जास्त का आहे? (Why are tariffs on India higher than other Asian countries?)- सुरुवातीला भारताला 20% श्रेणीत ठेवण्याची चर्चा होती, पण अखेरीस भारतावर 25% बेस टॅरिफ बसवण्यात आले, जे इतर देशांपेक्षा जास्त आहे.3. रशियन तेल खरेदीमुळेच भारताला टॅरिफचा फटका बसला का? (Is Russian oil purchase the main reason behind tariffs on India?)- राजन यांच्या मते, हा मुद्दा केवळ तेलापुरता नाही तर ट्रम्पच्या "पॉवर प्ले" चा भाग आहे. त्यांना वाटते की भारत त्यांच्या नियमांप्रमाणे वागत नाही.4. या टॅरिफमुळे भारताचे नुकसान कसे होईल? (How will these tariffs affect India?)- भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकन बाजारपेठेत नुकसान होईल कारण इतर देशांपेक्षा भारताला जास्त कर द्यावा लागेल, त्यामुळे भारत स्पर्धेत मागे पडेल.5. भारताने आता काय पावले उचलायला हवीत? (What steps should India take now?)- राजन सुचवतात की सरकारने रशियन तेलातून होणारा अतिरिक्त नफा मोजून त्यातील काही फायदा निर्यातदारांना दिला पाहिजे, ज्यांना टॅरिफमुळे फटका बसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.