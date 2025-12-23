Year Ender 2025 : या सरकारी योजनांनी बदललं लाखो लोकांचं आयुष्य; जाणून घ्या या वर्षातील टॉप योजना

2025 Government Scheme: २०२५ वर्षाचा आता शेवटचा महिना सुरु आहे. या संपूर्ण वर्षवभरात केंद्र सरकारकडून अनेक महत्वाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला गेला. यात तरुणांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत प्रत्येक वर्गासाठी काही ना काही योजना होत्या आणि वेळेनुसार त्यात काही बदल करण्यात आले..केंद्र शासनाच्या या योजनांमध्ये युवकांचे कौशल्य वाढविण्यापासून ते आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणांपर्यंत अनेक योजना प्रत्यक्षात आणल्या गेल्या. सरकारने प्रत्येक वर्गाला काही ना काही दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यातील सर्वात महत्वाच्या योजनांची माहिती घेऊ.1. पीएम इंटर्नशिप योजना२०२५ वर्षातील युवकांसाठीची सर्वात महत्वाची योजना म्हणजे पीएम इंटर्नशिप योजना. या योजनेअंतर्गत तरुणांना देशातील टॉपच्या ५०० कंपन्यांमध्ये १२ महिन्यांची इंटर्नशिप करण्याची संधी दिली जाते. इंटर्नशिपच्या काळात तरुणांना ५ हजार रुपयांचा स्टायपेंडही दिला जातो.शासन आणि कॉरपोरेट कंपन्या दोघांकडूनही यात योगदान दिले जाते. अनेक तरुणांना पदवी मिळाल्यानंतर प्रॅक्टिकल अनुभव नसल्यामुळे नोकरी मिळत नाही. अशा परिस्थितीत या योजनेमुळे त्यांना मोठ्या कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळेल आणि जेव्हा ते प्रत्यक्ष बाजारात उतरतील तेव्हा त्यांना रोजगाराच्या नव्या संधी उघडतील..Post Office FD : बँक नाही, तर पोस्ट ऑफिसची FD ठरतेय फायद्याची; रेपो दराच्या कपातीनंतरही देते 7.5% पर्यंत व्याज.2. एनपीएस वात्सल्य योजनाएनपीएस वात्सल्य योजना अंतर्गत पालक आपल्या मुलांसाठी पेंशन खाते उघडू शकतात. या योजनेची खास गोष्ट म्हणजे मुलं मोठी झाल्यावर हे खाते सामान्य एनपीएस खात्यात रूपांतरित करू शकतात. विशेष म्हणजे यात पालकांकडून जमा केलेले पैसे चक्रवाढव्याजामुळे मोठ्या रकमेत रुपांतरीत होतात. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाचा ताण पालकांवर येत नाही..3. आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तारसरकारने जेष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य क्षेत्रात मोठा दिलासा दिला आहे. या वर्षी आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार करत ७० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्या सर्व लोकांना यामध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता म्हातारपणी ज्येष्ठ नागरिकांचा दवाखान्यावरील मोठा खर्च वाचणार आहे. यातील आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे यासाठी कोणतीही उत्पन्न मर्यादा लागू केलेली नाही. आता ७० वर्षांवरील प्रत्येक जेष्ठ नागरिकाला ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा मिळणार आहे..Ambani gifts Lionel Messi : अनंत अंबानींकडून मेस्सीला 11 कोटींचं घड्याळ भेट! एवढं महाग का आहे Richard Mille घडयाळ? काय आहे खास?.4. पीएम ई-ड्राइव योजनापर्यावरणाचे संरक्षण आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने पीएम ई-ड्राइव योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत ई-बसेस, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर आणि थ्री-व्हीलर खरेदीवर सरकार सबसिडी देत आहे. प्रेट्रोलियम वाहनांऐवजी लोकांनी शाश्वत इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करावीत असा या योजनेमागचा उद्देश आहे. २०२५ च्या वर्षात मोठ्या प्रमाणात लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.