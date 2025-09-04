दूध, पनीर, रोटी ते शैक्षणिक वस्तूंवर ZERO GST; औषधे, विमा पॉलिसीही जीएसटी मुक्त; वाचा यादी

जीएसटी परिषदेच्या ५६व्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. देशात दिवाळीआधी सर्वसामान्यांसह व्यावसायिकांनाही दिलासा दिला आहे. जीएसटी स्लॅब कमी करत आता फक्त ५ टक्के आणि १८ टक्के असे दोनच स्लॅब ठेवण्यात आलेत. १२ टक्के आणि २८ टक्के स्लॅब रद्द करण्यात आलेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी या बदलांची माहिती दिलीय. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितलं की, जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी रद्द करत तो शून्य करण्यात आलाय. त्यात जीवन रक्षक औषधे, विमा पॉलिसी, दूध, पनीर यांचा समावेश आहे. जीएसटीतील नवे बदल २२ सप्टेंबरपासून लागू केले जाणार आहेत..GST Rate Cut: आनंदाची बातमी! 33 जीवनावश्यक औषधांवर जीएसटी लागणार नाही; पाहा संपूर्ण यादी.सरकारकडून ५ टक्के आणि १८ टक्के जीएसटी लागू असणाऱ्या आणि टॅक्स फ्री केलेल्या वस्तूंची यादी जारी करण्यात आलीय. या सर्व वस्तूंचा समावेश झीरो जीएसटीमध्ये करण्यात आलाय. यात अनेक फूड प्रोडक्ट्सचा समावेश आहे. यात रेडी टू इट पराठा १८ टक्क्यांऐवजी टॅक्स फ्री करण्यात आला..यूएचटी दूध, दही, पनीर, पिझ्झा, सर्व प्रकारचे ब्रेड, रेडी टू ईट रोटी, पराठा हे खाद्यपदार्थ जीएसटीतून वगळण्यात आलेत. याशिवाय शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित वस्तूंचाही झीरो टॅक्स स्लॅबमध्ये समावेश केला आहे. पेन्सिल, कटर, रबर, वही, नकाशे, आलेख, ग्लोब, वॉटर सर्वे चार्ट, एटलस, प्रॅक्टिस बूक, ग्राफ बूक, लॅबोरेटरी नोटबूक यावर जीएसटी लावला जाणार नाही..Auto Sector GST Rate: सण सुरु होण्यापूर्वीच गाड्या झाल्या 10 टक्के स्वस्त; GST कपातीच्या घोषणेमुळे मध्यमवर्गाला दिलासा.आरोग्य क्षेत्रात अनेक जीवनावश्यक औषधांवरील जीएसटी रद्द करण्यात आलाय. याशिवाय वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसीवरही जीएसटी आकारला जाणार नाही. ३३ जीवनावश्यक औषधांवर लागू असलेला १२ टक्के जीएसटी होता, तो आता शून्य केला आहे. यात तीन कर्करोगावरील औषधांचाही समावेश आहे. तसंच गंभीर आजारांवरील औषधे स्वस्त झाल्यानं रुग्णांना फायदा होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.