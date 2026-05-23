मोठी बातमी! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात पुन्हा वाढ, १० दिवसांत तिसऱ्यांदा वाढले भाव...आता एक लिटर पेट्रोल कितीला?

मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशात महागाईचा भडका उडताना दिसते आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशाला पुन्हा झळ बसली आहे. शनिवारी पुन्हा एकदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली. पेट्रोल प्रतिलिटर ८७ पैशांनी, तर डिझेल प्रतिलिटर ९१ पैशांनी महागले आहे. गेल्या दहा दिवसांतील ही तिसरी दरवाढ आहे. .यापूर्वी १५ मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रत्येकी ३ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर १९ मे रोजी पेट्रोल ८७ पैशांनी आणि डिझेल ९१ पैशांनी महागले होते. त्यामुळे अवघ्या दहा दिवसांत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात जवळपास ५ रुपयांची वाढ झाली आहे. या दरवाढीनंतर राजधानी दिल्लीत पेट्रोलचा दर ९८.६४ रुपयांवरून ९९.५१ रुपये प्रतिलिटर झाला आहे. तर डिझेलचा दर ९१.५८ रुपयांवरून ९२.४९ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत पोहोचला आहे..Petrol and Diesel: खिशाला जबरदस्त फटका बसणार! पेट्रोल-डिझेलमध्ये मोठी दरवाढ होणार? केंद्र सरकारने दिले स्पष्ट संकेत.दरम्यान, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने देशात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नसल्याचा दावा केला होता. "देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत आहे, असं त्यांनी सांगितलं. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि घाबरून जास्त इंधन खरेदी करू नये. आवश्यकतेनुसारच इंधन खरेदी करावे, असं आवाहनही त्यांच्याकडून करण्यात आलं आहे..Petrol-Diesel Price Hike: इंधन दरवाढीनंतर महागाईचा भडका! भाजीपाला ते LPG पर्यंत सर्वकाही महागणार? पेट्रोल-डिझेल अजून किती वाढणार?."काही निवडक पेट्रोल पंपांवर तात्पुरती गर्दी आणि ताण निर्माण झाला असला तरी परिस्थिती नियंत्रणात आणली जात आहे. तेल वितरण करणाऱ्या कंपन्या सतत पुरवठ्यावर लक्ष ठेवून असून परस्पर समन्वयातून इंधनाचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित केला जात आहे." अशी मााहितीही मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.