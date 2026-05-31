मोदी सरकारची मोठी घोषणा! पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपातीची घोषणा; 1 जूनपासून निर्णय लागू पण खरी गोष्ट वेगळीच

केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल-डिझेल आणि एटीएफच्या निर्यातीवर लावलेलं शुल्क कमी केलं आहे. पेट्रोलच्या निर्यातीवर १.५ रुपये प्रति लीटर, तर डिझेलच्या निर्यातीवर १३.५० रुपये प्रति लीटर कपात करण्यात आलीय. १ जूनपासून हा निर्णय लागू असणार आहे..एविएशन टर्बाइन फ्यूएलच्या निर्यातीवर लावलेला करही ९.५ रुपये प्रति लीटर इतका कमी करण्यात आला आहे. निर्यातीवर लावलेला कर कमी केल्यानं देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. सरकारने देशांतर्गत करात कोणतीही कपात केलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्या असतानाच निर्यात शुल्कात कपातीचा निर्णय सरकारने घेतलाय..Petrol-Diesel Rate: आज देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात किती वाढ झाली? तुमच्या शहरातील नवीन दर जाणून घ्या....सरकारने २७ मार्च २०२६ रोजी स्पेशल टॅक्सची सुरुवात केली होती. पश्चिम आशियात तणावामुळे देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेल उपलब्ध रहावे यासाठी हा निर्णय घेतला होता. सरकारने याबाबत १६ मे रोजी दरात अखेरचा बदल केला होता..देशात आज तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. २५ मे रोजी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले होते. सध्या दिल्लीत पेट्रोल १०२.१२ रुपये प्रति लीटर दराने विक्री होत आहे. तर डिझेल ९५.२० रुपये प्रति लीटर इतक्या दराने विकलं जात आहे. मे महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात जवळपास ७ ते ८ रुपयांची वाढ झालीय. सध्या काही ठिकाणी पेट्रोलचे दर ११० रुपयांच्या वर पोहोचले आहेत.