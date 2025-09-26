Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिसची भन्नाट योजना! फक्त ४ लाखांची गुंतवणूक अन् लाखोंचा फायदा, 'ही' स्कीम वाचलीत का?

Post Office Investment Scheme: सर्वसामान्यांसाठी पोस्ट ऑफिस नेहमीच विविध योजनांची घोषणा करते. महिला, लहान मुलं, विद्यार्थी अशा अनेकांसाठी पोस्ट ऑफिसकडून योजना काढल्या जातात. ज्याचा नागरिकांना चांगलाच फायदा होत असल्याचे दिसून येते. आता पुन्हा पोस्ट ऑफिसमध्ये नव्या योजनेची माहिती समोर आली आहे. ज्यामध्ये गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळणार आहे. .सध्या अनेकजण पैसे गुंतवणूक करण्यासाठी चांगला पर्याय शोधत असतात. या लोकांसाठी पोस्ट ऑफिसची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) योजना चांगला पर्याय ठरणार आहे. ज्यामध्ये गुंतवणूकदार निश्चित व्याजदरासह दीर्घकाळ गुंतवणूक करू शकणार आहेत. तसेच यामधील रक्कम सुरक्षित राहण्याची हमी मिळत असून भरघोस परतावा मिळणार आहे. जाणून घ्या या योजनेबाबतची सविस्तर माहिती..Health Department: वैद्यकीय सेवा एका क्लिकवर मिळणार, रुग्णांची अडचण दूर होणार; महापालिकेची नवी योजना.गुंतवणुकीचा कालावधी : ५ वर्षेव्याजदर : सरकारद्वारे वेळोवेळी निश्चित केला जातो, जो वार्षिक चक्रवाढ पद्धतीने दिला जातो.व्याज जमा होण्याचा प्रकार : व्याज मुदत पूर्ण झाल्यावर मिळतं, परंतु त्याचा लाभ कर बचतीसाठी गुंतवणुकीच्या कालावधीत मिळतो.कर (टॅक्स) लाभ : या योजनेत गुंतवलेल्या रकमेवर आयकर कायद्याच्या कलम ८०सी अंतर्गत कर सवलत मिळते, ज्यामुळे टॅक्स बचत होते.पुनर्गुंतवणूक : मिळालेल्या व्याजाची पुन्हा गुंतवणूक (Reinvest) करता येते.कर्जाची सुविधा : गुंतवलेल्या रकमेवर कर्जही घेता येते..खातं उघडण्याची प्रक्रियागुंतवणूकदारांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन किंवा ऑनलाइन अर्ज करून योजनेसाठी खातं उघडता येणार आहे. तसेच ही योजना सरकारद्वारे सुरु करण्यात आल्यामुळे हा गुंतवणूक पर्याय पूर्णपणे सुरक्षित आहे..गुंतवणुकीची रक्कम आणि व्याजदरपोस्ट ऑफिसच्या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजनेत कोणतीही कमल मर्यादा नसून किमान १००० रुपये आणि त्यानंतर १० च्या पटीत कितीही रक्कम गुंतवू शकता..Mumbai Rain Update: ४ दिवस धोक्याचे! मुंबईत कोसळणार मुसळधार; 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट जारी .४ लाखाच्या गुंतवणुकीवर १ लाखाहून अधिक परतावापोस्ट ऑफिसच्या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजनेत ४ लाख गुंतवले तर ५ वर्षांनंतर ७.७ टक्के वार्षिक व्याजदरप्रमाणे ₹५,७९,६१३.५२ चा निधी तयार होईल. म्हणजेच १,७९,६१३.५२ रुपयांचा फायदा होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.