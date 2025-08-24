Sakal Money

आता पोस्टमनही म्युच्युअल फंड विकणार! पोस्ट ऑफिस Mutual Funds चे नवे हब बनणार; ग्रामीण गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी

India Post Mutual Funds Agreement News: आता पोस्टमनही म्युच्युअल फंड विकणार आहे. पोस्टाने एक करार केला आहे. यामुळे आता सामान्यांनाही फायदा होणार आहे.
देशात म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन आणि प्रभावी उपक्रम सुरू केला जात आहे. आता टपाल विभाग म्हणजेच पोस्ट ऑफिस देखील म्युच्युअल फंड विक्रीचे एक माध्यम बनणार आहे. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) आणि इंडिया पोस्टने यासाठी एक मोठा करार केला आहे. या पावलाचा उद्देश सामान्य लोकांना विशेषतः जे आतापर्यंत त्यापासून दूर राहिले आहेत. त्यांच्यासाठी गुंतवणूक सुलभ करणे आहे.

