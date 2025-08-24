आता पोस्टमनही म्युच्युअल फंड विकणार! पोस्ट ऑफिस Mutual Funds चे नवे हब बनणार; ग्रामीण गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी

देशात म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन आणि प्रभावी उपक्रम सुरू केला जात आहे. आता टपाल विभाग म्हणजेच पोस्ट ऑफिस देखील म्युच्युअल फंड विक्रीचे एक माध्यम बनणार आहे. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) आणि इंडिया पोस्टने यासाठी एक मोठा करार केला आहे. या पावलाचा उद्देश सामान्य लोकांना विशेषतः जे आतापर्यंत त्यापासून दूर राहिले आहेत. त्यांच्यासाठी गुंतवणूक सुलभ करणे आहे..टपाल विभाग आणि AMFI यांच्यातील हा करार २२ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झाला आहे. २१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत चालेल. तो आणखी वाढवता येऊ शकतो. याअंतर्गत, इंडिया पोस्ट आता म्युच्युअल फंड उत्पादने विकेल आणि गुंतवणूक प्रक्रियेत लोकांना मदत करेल. या योजनेचा सर्वाधिक फायदा लहान शहरे आणि खेड्यांमध्ये राहणाऱ्यांना होईल, जिथे आतापर्यंत म्युच्युअल फंडांची पोहोच मर्यादित होती..Online Shopping Discount : कपडे अन् इतर वस्तू सगळ्यात स्वस्त कुठे मिळतात? तुमच्याचं फायद्याचं आहे, पाहा एका क्लिकवर...सरकारचा असा विश्वास आहे की पोस्ट ऑफिस ही एक अशी संस्था आहे ज्यावर लोक विश्वास ठेवतात आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यात तिचे अस्तित्व आहे. हा विश्वास आणि पोहोच आता आर्थिक साक्षरता आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी वापरली जाईल. या योजनेअंतर्गत, सुमारे एक लाख पोस्टमन आणि ग्रामीण टपाल कर्मचाऱ्यांना म्युच्युअल फंड वितरक म्हणून प्रशिक्षण दिले जाईल. म्हणजेच, आता तेच पोस्टमन जे पत्रे आणि पैसे पोहोचवायचे ते म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याबद्दल माहिती देतील आणि प्रक्रियेत मदत करतील..हे पाऊल केवळ टपाल कर्मचाऱ्यांना एक नवीन भूमिका देणार नाही तर प्रत्येक घरापर्यंत आर्थिक सेवा पोहोचवेल. AMFI चे CEO वेंकट एन चालासानी म्हणाले की, हा उपक्रम बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि मेघालय या चार राज्यांपासून सुरू होईल. येथे महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि तरुणांना म्युच्युअल फंड वितरक बनण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल. पहिल्या वर्षी सुमारे २०,००० नवीन वितरक तयार करण्याचे लक्ष्य आहे. .दरवर्षी सुमारे ३०,००० नवीन वितरक म्युच्युअल फंड उद्योगात सामील होतात, परंतु शाश्वत संख्या सुमारे १०,००० आहे. या कमतरतेवर मात करण्यासाठी, आता ग्रामीण आणि शहरी भारताकडे लक्ष दिले जात आहे. गेल्या काही वर्षांत SIP किंवा सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनद्वारे म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. .Jackie Shroff: भिडू ये है बिझनेस! जग्गूदादाच्या बायकोने कसे केले 1 लाखाचे 100 कोटी? जाणून घ्या A टू Z स्टोरी .परंतु तरीही, भारतातील मोठ्या भागातील, विशेषतः ग्रामीण आणि लहान शहरांमधील लोकांना म्युच्युअल फंडांची माहिती नाही किंवा ते त्यात गुंतवणूक करू शकत नाहीत. आता ही सुविधा पोस्ट ऑफिसद्वारे त्यांच्या दाराशी पोहोचेल. लोक आता त्यांच्या जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन केवळ माहितीच मिळवू शकणार नाहीत तर गुंतवणूक देखील करू शकतील. यामुळे आतापर्यंत वंचित असलेल्या लाखो लोकांना आर्थिक नियोजन करण्याची संधी मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.