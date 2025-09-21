१२ लाखांपर्यंतची करमाफी, GST मध्ये सवलत अन् २.५ लाख कोटी वाचणार... कर सुधारणांना 'बचत महोत्सव' बोलण्याचं मोदींनी गणित सांगितलं

जीएसटी सुधारणा लागू करण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केले. त्यांच्या भाषणादरम्यान त्यांनी सांगितले की, सरकारने पूर्वी मध्यमवर्गाला १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत दिली होती. आता २२ सप्टेंबरपासून सरकार देशभरात जीएसटी सुधारणा राबवत आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, मध्यमवर्गासाठी हा दुहेरी वरदान आहे. .पंतप्रधानांनी सांगितले की, जीएसटी सुधारणांमुळे वस्तूंवर आता फक्त ५% आणि १८% दराने कर आकारला जाईल. ही जीएसटी सुधारणा नवीन मध्यमवर्गासाठी दुहेरी वरदान ठरेल. जीएसटी सुधारणांचे फायदे सांगताना पंतप्रधान म्हणाले की, नवीन मध्यमवर्गासाठी त्यांची स्वप्ने पूर्ण करणे सोपे होईल. रेफ्रिजरेटर, टीव्ही आणि एअर कंडिशनर यासारख्या आवश्यक वस्तू तसेच घरे बांधणे आता पूर्वीपेक्षा स्वस्त होईल..PM Modi: आधी व्यापाऱ्यांच्या वेदनेचा संघर्ष सांगितला; नंतर नरेंद्र मोदींनी प्रत्येक भारतीयाला कोणता नवा मंत्र दिला?.नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून सुरू होणाऱ्या जीएसटी सुधारणांद्वारे देश आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत असल्याचे पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात सांगितले. पंतप्रधानांनी सांगितले की, उद्या, नवरात्रीच्या सकाळपासून, देशभरात नवीन पिढीचा जीएसटी लागू केला जाईल. देशभरात जीएसटी बचत महोत्सव सुरू होईल. ज्यामुळे सामान्य माणसाचे पैसे वाचतील. मध्यमवर्गीयांना अधिक आवश्यक वस्तू खरेदी करता येतील. जीएसटी सुधारणांचा फायदा केवळ मध्यमवर्गीयांनाच नाही तर दुकानदारांनाही होईल, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले..ते म्हणाले की, आपण "नागरिक देवो भव" या मंत्राने पुढे जात आहोत. हे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारणांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येते. जर आपण आयकर सवलती आणि जीएसटी सवलती एकत्र केल्या तर एका वर्षात घेतलेल्या निर्णयांमुळे देशातील लोकांचे अडीच लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत होईल. म्हणूनच मी म्हणतो की हा बचत महोत्सव आहे, असं नरेंद्र मोदींनी सांगितले आहे..एका कंपनीने १६००० अमेरिकन काढून टाकले अन् ५००० H-1B व्हिसावाले घेतले; ट्रम्पनी सांगितली शुल्क वाढवण्याची ९ कारणं.जीएसटी सुधारणांपूर्वीच्या आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी सांगितले की, नागरिक आणि व्यवसाय प्रवेश कर, व्हॅट, सेवा कर आणि इतर असंख्य करांसह करांच्या जाळ्यात अडकले आहेत. पंतप्रधानांनी नमूद केले की, पूर्वी देशातील एका शहरातून दुसऱ्या शहरात वस्तू पाठवण्यासाठी असंख्य फॉर्म भरावे लागत होते. २०१४ मध्ये जेव्हा नागरिकांनी आम्हाला संधी दिली तेव्हा आम्ही जीएसटीला प्राधान्य दिले. सर्व राज्ये आणि भागधारकांना विश्वासात घेतल्यानंतरच तो देशभर लागू केला. आता सरकार देशाच्या सध्याच्या गरजा आणि भविष्यातील योजना लक्षात घेऊन जीएसटीमध्ये सुधारणा करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.