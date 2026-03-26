महत्त्वाची बातमी! पेट्रोल ५ रुपये आणि डिझेल प्रति लिटर ३ रुपयांनी वाढले; दर कुणी वाढवले? जाणून घ्या सध्याची किंम्मत...

भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी इंधन कंपन्यांपैकी एक असलेल्या नायरा एनर्जीने गुरुवारी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ५ रुपयांनी आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपयांनी वाढ केली. मध्य-पूर्वेतील युद्धानंतर जागतिक तेल दरात झालेल्या अलीकडील वाढीचा काही भार कंपनीने आपल्या ग्राहकांवर टाकला आहे. भारतातील इंधन विपणन कंपन्या दबावाखाली आहेत. २८ फेब्रुवारीपासून जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत जवळपास ५० टक्के वाढ होऊनही, किरकोळ पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर राहिले आहेत..२८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर लष्करी हल्ले केले. ज्यामुळे तेहरानकडून तीव्र प्रत्युत्तर देण्यात आले. या प्रकरणाची थेट माहिती असलेल्या दोन सूत्रांनी सांगितले की, भारतातील १,०२,०७५ पेट्रोल पंपांपैकी ६,९६७ पंप चालवणाऱ्या नायरा एनर्जीने वाढलेल्या उत्पादन खर्चाचा काही भार ग्राहकांवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीच्या प्रवक्त्याने या वृत्तावर तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि बीपी पीएलसीचा संयुक्त इंधन किरकोळ उपक्रम, जिओ-बीपी ज्याची २,१८५ आऊटलेट्स आहेत. .पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीत मोठा तोटा होत असूनही, अद्याप दरवाढ केलेली नाही. सुमारे ९० टक्के बाजारपेठेतील हिस्सा असलेल्या सरकारी मालकीच्या इंधन किरकोळ कंपन्यांनी अजूनही दर स्थिर ठेवले आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, रशियन कंपनी रोसनेफ्टची बहुसंख्य मालकी असलेल्या नायराने पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ५ रुपयांनी आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपयांनी वाढ केली असली तरी, ही प्रत्यक्ष दरवाढ राज्यानुसार वेगवेगळी आहे. हा फरक व्हॅटसारख्या स्थानिक करांच्या दरावर अवलंबून असतो. .काही ठिकाणी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ५.३० रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. सूत्रांनुसार, भारतातील खाजगी इंधन विक्रेत्यांना दरवाढ रोखल्यामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारकडून कोणतीही भरपाई मिळत नाही. याउलट, सरकारी कंपन्यांना 'चांगले कॉर्पोरेट नागरिक' म्हणून काम केल्याबद्दल सरकारकडून पाठिंबा मिळतो. सूत्रांनी पुढे सांगितले की, वाढत्या तोट्यामुळे त्यांच्याकडे किरकोळ किमती वाढवण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही..एप्रिल २०२२ पासून पेट्रोल आणि डिझेलचे किरकोळ दर स्थिर राहिले आहेत. या काळात, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) या सरकारी कंपन्यांना कच्च्या तेलाच्या किमती जास्त असताना तोटा होतो आणि किमती कमी असताना नफा होतो. गेल्या आठवड्यात, या तीन किरकोळ विक्रेत्यांनी प्रीमियम, म्हणजेच उच्च-दर्जाच्या पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ₹२ ने वाढ केली. .याव्यतिरिक्त, औद्योगिक ग्राहकांना विकल्या जाणाऱ्या घाऊक डिझेलच्या दरातही प्रति लिटर अंदाजे ₹२२ ने वाढ करण्यात आली. सामान्य पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. सामान्य पेट्रोलचे ऑक्टेन रेटिंग साधारणपणे ९१-९२ असते. हे सर्वसाधारण इंजिनसाठी योग्य असून रोजच्या ड्रायव्हिंगसाठी पुरेशी कामगिरी देते. याउलट, प्रीमियम पेट्रोलचे ऑक्टेन रेटिंग ९५-९८ असते, ज्यामुळे ते उच्च-कार्यक्षमतेच्या किंवा उच्च-कॉम्प्रेशन इंजिनसाठी आदर्श ठरते..सरकारची भूमिका अशी आहे की पेट्रोल आणि डिझेल ही अनियंत्रित उत्पादने असून, त्यांच्या किमती तेल विपणन कंपन्यांद्वारे स्वतंत्रपणे निश्चित केल्या जातात. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८८ टक्के आणि नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी जवळपास निम्मी आयात करतो. ही आयात प्रामुख्याने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमार्गे होते. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणचे सरकार, सैन्य आणि अणुसुविधांवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर, इराणने जहाजांना सामुद्रधुनीपासून दूर राहण्याचा इशारा दिला. परिणामी, विमा कंपन्यांनीही विमा संरक्षण देणे थांबवले. ज्यामुळे टँकर वाहतूक प्रभावीपणे थांबली..रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर जून २०२२ मध्ये किमती प्रति बॅरल ११९ डॉलरपर्यंत वाढल्या. त्या वर्षी तेल कंपन्यांनी किरकोळ नफा कमावला, परंतु आर्थिक वर्ष २४ मध्ये त्यांनी ८१,००० कोटी रुपयांचा विक्रमी नफा नोंदवला, ज्यामुळे पूर्वीचे मार्जिनमधील नुकसान भरून काढण्यास मदत झाली. या वर्षी, या तीन कंपन्यांनी केवळ डिसेंबर तिमाहीतच २३,७४३ कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला आहे.