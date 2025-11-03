Ind - US Trade : अमेरिकेच्या नवीन कायद्यामुळे भारताच्या IT सेवांना मोठा धोका? RBI चे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा रेड अलर्ट

USA HIRE Act : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अमेरिकेच्या प्रस्तावित HIRE (Help In-sourcing and Repatriating Employment) या विधेयकाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या कायद्यांतर्गत आउटसोर्स केलेल्या सेवांवर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. हा कायदा भारतासाठी अलीकडेच 1,00,000 डॉलर ने वाढवण्यात आलेल्या H-1B व्हिसा शुल्काच्या तुलनेत अधिक धोकादायक ठरू शकतो, असे राजन म्हटले..राजन यांच्यानुसार, “आमच्यासाठी वस्तूंवरील लादलेले शुल्क ही मोठी चिंता नसून, अमेरिकेने भारताच्या सेवा निर्यातीवर शुल्क लावण्याचे जे नवे मार्ग शोधले आहे ती खऱ्या अर्थाने भारतासाठी चिंताजनक बाब आहे”..सध्या अमेरिकेच्या कॉँग्रेसमध्ये (तेथील संसद) चर्चेत असलेला HIRE कायदा हा निर्यात केलेल्या सेवांवर अधिक शुल्क लावण्याचा अधिकार देतो. हा कायदा नेमका कसा लागू केला जाईल, हे अजून स्पष्ट नाही, पण वस्तूंवरून सेवांकडे आणि पुढे अमेरिकेत येणाऱ्या H-1B व्हिसाधारक भारतीयांपर्यंत शुल्काचा हा विस्तार हे सर्व भारतासाठी चिंतेचे मुद्दे आहेत, असे राजन यांनी DeKoder ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. .Premium|Study Room: अमेरिकेच्या H-1B व्हिसा शुल्कवाढीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम.HIRE विधेयक काय आहे ? या विधेयकाचा उद्देश अमेरिकन कंपन्यांनी परदेशातील कामगारांकडे काम आउटसोर्स करण्यास कमी करणे हा आहे. या कायद्यानुसार, अमेरिकन कंपन्यांनी परदेशी व्यक्ती किंवा संस्थांना केलेल्या देयकांवर 25% अधिक उत्पादन शुल्क (excise tax) लावले जाईल, ज्यामुळे त्यांच्यावरील करचा भार मोठ्या प्रमाणात वाढेल.या विधेयकाचा परिणाम IT सेवा, BPO, कन्सल्टिंग आणि Freelance सेवा क्षेत्रांवर होणार आहे. विशेषतः भारतीय IT सेवा कंपन्यांवर या कायद्याचा सर्वाधिक परिणाम होईल, कारण भारताच्या IT निर्यात महसुलातील सुमारे 70% हिस्सा अमेरिकेतून येतो..दरम्यान, भारताला सध्या अमेरिकेकडून 50% इतक्या विक्रमी आयात शुल्कांचा सामना करावा लागत आहे, तर चीनवरील शुल्क 47% आहे. या तफावतीचा परिणाम भारतातील कापड उद्योगासारख्या प्रमुख क्षेत्रांवर होत आहे. वाढवलेले शुल्क हे भारतातील काही उद्योगांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. परिणामी आपण तयार केलेल्या पुरवठा साखळीला कायमस्वरूपी विस्कळीत होण्याचा धोका आहे असा इशारा राजन यांनी दिला. .अमेरिकेचे स्वप्न महाग.शुल्क कमी करण्यावर भर द्यावा यावर उपाय म्हणून भारताने सध्याच्या काळात अमेरिकेसोबत व्यापार चर्चांदरम्यान शक्य तितक्या लवकर कामगारप्रधान उद्योगांवरील शुल्क दर कमी करण्यावर भर द्यायला हवा. कारण, कामगारप्रधान उद्योग हे सध्या अमेरिकेच्या बाजारपेठेत काही प्रमाणात स्थान मिळवू लागली आहेत त्याचा फायदा पुढच्या काळात होईल असे राजन यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.