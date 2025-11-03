Sakal Money

Ind - US Trade : अमेरिकेच्या नवीन कायद्यामुळे भारताच्या IT सेवांना मोठा धोका? RBI चे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा रेड अलर्ट

Raghuram Rajan on IND-US Trade Talks : राजन यांच्यानुसार, अमेरिकन कॉंग्रेसमध्ये सध्या चर्चेत असलेले HIRE विधेयक हे भारतासाठी H-1B व्हिसाच्या वाढीव शुल्कापेक्षा अधिक धोकादायक आहे. हे विधेयक भारताच्या सेवा निर्यातीसाठी चिंतेची बाब आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
USA HIRE Act : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अमेरिकेच्या प्रस्तावित HIRE (Help In-sourcing and Repatriating Employment) या विधेयकाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या कायद्यांतर्गत आउटसोर्स केलेल्या सेवांवर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. हा कायदा भारतासाठी अलीकडेच 1,00,000 डॉलर ने वाढवण्यात आलेल्या H-1B व्हिसा शुल्काच्या  तुलनेत अधिक धोकादायक ठरू शकतो, असे राजन म्हटले.

