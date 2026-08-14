RBI चा मोठा निर्णय! 'ही' सुविधा वेळेआधी होणार बंद; ग्राहकांसाठी काय बदलणार? जाणून घ्या...

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशात परकीय चलन म्हणजेच डॉलर आणण्यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली होती. एफसीएनआर नावाची ही योजना परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना त्यांचे परकीय चलन भारतात मुदत ठेवींच्या स्वरूपात जमा करण्याची परवानगी देते. या योजनेतून अपेक्षेपेक्षा जास्त निधी जमा झाला आहे. परिणामी आता ही योजना तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरबीआयने FCNR(B) ठेवींसाठीची स्वॅप सुविधा मुदतपूर्व बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .आरबीआयने म्हटले आहे की, या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून त्यामुळे देशात लक्षणीय परकीय चलन आले आहे. बँका आता केवळ ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत उभारलेल्या FCNR(B) ठेवींसाठीच आरबीआयकडे स्वॅप करू शकतील. आरबीआयकडून स्वॅप मिळवण्याची अंतिम मुदत ११ सप्टेंबर २०२६ असेल. ही माहिती देताना, आरबीआयने एक निवेदन जारी केले आहे..Success Story: 1.5 लाखांची नोकरी सोडली; देशी कोंबड्यांच्या व्यवसायातून आता वर्षाला 36 लाखांचा नफा!.ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, "एफसीएनआर(बी) ठेवींसाठीच्या स्वॅप सुविधेला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे आणि त्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन आले आहे. त्यामुळे ही सुविधा आता केवळ ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत जमा झालेल्या एफसीएनआर(बी) ठेवींसाठीच उपलब्ध असेल. बँका या ठेवींवर ११ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आरबीआयकडून स्वॅप सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील. ईसीबी आणि ओएफसीबीसाठीची स्वॅप सुविधा ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील..Maruti Suzuki Offer: ऑगस्टमध्ये कार खरेदीची मोठी संधी! तब्बल 1.85 लाखांपर्यंत फायदा; Grand Vitara, Balenoसह कोणत्या कारवर किती ऑफर?.आरबीआयने आतापर्यंत देशात किती परकीय चलन आले आहे. याची आकडेवारी देखील प्रसिद्ध केली आहे. या आकडेवारीनुसार, १३ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, या सुविधेअंतर्गत देशात ५६.८५ अब्ज डॉलर्स किमतीचे परकीय चलन आले आहे. यामध्ये एफसीएनआर(बी) ठेवींचा वाटा सर्वाधिक होता, ज्यातून ५२.३ अब्ज डॉलर्स आले. याव्यतिरिक्त, ओएफसीबीमधून २.८१ अब्ज डॉलर्स आणि ईसीबीमधून १.७४ अब्ज डॉलर्स आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.