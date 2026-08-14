Sakal Money

RBI चा मोठा निर्णय! 'ही' सुविधा वेळेआधी होणार बंद; ग्राहकांसाठी काय बदलणार? जाणून घ्या...

RBI’s Big Decision on FCNR(B) Deposits: आरबीआय आपली अत्यावश्यक सेवा फॉरेन एक्सचेंज स्वॅप सुविधा, मुदतपूर्व बंद करत आहे. ग्राहक आता ३१ ऑगस्टपर्यंत ठेवी जमा करू शकतील.
RBI

RBI

ESakal

Vrushal Karmarkar
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भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशात परकीय चलन म्हणजेच डॉलर आणण्यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली होती. एफसीएनआर नावाची ही योजना परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना त्यांचे परकीय चलन भारतात मुदत ठेवींच्या स्वरूपात जमा करण्याची परवानगी देते. या योजनेतून अपेक्षेपेक्षा जास्त निधी जमा झाला आहे. परिणामी आता ही योजना तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरबीआयने FCNR(B) ठेवींसाठीची स्वॅप सुविधा मुदतपूर्व बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

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