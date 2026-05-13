RBI Action: आरबीआयचा दणका! मुंबईतील 'या' मोठ्या बँकेचा परवाना रद्द, कोणत्या ग्राहकांना पूर्ण पैसे मिळणार?

मुंबई : नियमांचे उल्लंघन करणे, आर्थिक स्थिती डबघाईला येणे, पुरेशा भांडवलाचा आणि कमाईच्या संधींचा अभाव असणाऱ्या अनेक बँकांवर रिझर्व्ह बँकेकडून कारवाई केली जाते. नुकतेच आरबीआयने पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केला होता. त्यानंतर आता मुंबईतील आणखी एका बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. .रिझर्व्ह बँकेने मुंबईतील 'सर्वोदय सहकारी बँकेचा' परवाना रद्द केला आहे. सर्वोदय को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड बँकींग रेग्युलेशन अॅक्टच्या नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत आरबीआयने निवेदन जारी केले असून, त्यानुसार मंगळवार (ता. १२ मे) पासून संबंधित बँक आपला बँकिंग व्यवसाय बंद करेल, असे म्हटले आहे..त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्र सहकारी आयुक्त आणि सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना बँकेसाठी समापनाचा (winding up) आदेश जारी करण्यास आणि लिक्विडेटरची (कंपनीची मालमत्ता विकून कर्ज फेडणाऱ्याची) नियुक्ती करण्यास सांगितले आहे. या प्रक्रियेदरम्यान, प्रत्येक ठेवीदाराला 'ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाकडून' (DICGC) आपल्या ठेवींच्या ५ लाख रुपयांपर्यंतची विमा दावा रक्कम मिली शकणार आहे..२६.७२ कोटींची रक्कमसर्वोदय को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडमधील ९८.३६ टक्के जमाकर्त्यांना डीआयसीजीसीच्या अंतर्गत त्यांची संपूर्ण जमा रक्कम पुन्हा मिळू शकणार आहे. यामध्ये ३१ मार्च २०२६ पर्यंत डीआयसीजीसी बँकेच्या ग्राहकांना २६.७२ कोटींची रक्कम या आधीच देण्यात आली आहे..परवाना रद्दआरबीआयने सर्वोदय को-ऑपरेटिव्ह बँकेला बँकिंग'चा व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यामध्ये ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे या गोष्टींचा समावेश होतो.