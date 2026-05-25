अर्थबोध : कर्जदारांना दिलासा देणारी मार्गदर्शक तत्त्वे!

ॲड. सुनील टाकळकर, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व विमा सल्लागारबँका, बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांचे (एनबीएफसी) कर्जवसुली अधिकारी, एजंट यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २० मे २०२६ रोजी नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा जाहीर केला असून, एक ऑक्टोबरपासून ते लागू होणार आहेत..मोबाइल ब्लॉक करण्यावर बंदीकर्जदाराने कर्जाचे हप्ते थकवले, तर बँक त्याचा मोबाइल फोन ब्लॉक करू शकत नाही. कर्ज मोबाइल खरेदीसाठीच घेतले असेल, तरच फोन ब्लॉक करता येईल; पण त्यासाठीही ९० दिवसांचा डिफॉल्ट कालावधी पूर्ण होण्यासह २१ व सात दिवस आधी नोटिसा द्याव्या लागतील. फोन ब्लॉक केला, तरी इंटरनेट, इनकमिंग कॉल, एसओएस सेवा सुरू ठेवाव्या लागतील. नियमांचे उल्लंघन केल्यास बँकेला ग्राहकाला २५० रु.प्रतितास दराने भरपाई द्यावी लागेल..वेळेचे बंधनवसुली एजंट ग्राहकाला सकाळी आठ ते संध्याकाळी सात या वेळेतच कॉल किंवा भेटू शकतात. घरात दुःखद घटना किंवा लग्नकार्य असल्यास एजंट संपर्क करू शकत नाहीत.घरी येण्यापूर्वी पूर्वकल्पनाएजंटने ग्राहकाच्या घरी किंवा ऑफिसमध्ये जाण्यापूर्वी किमान एक दिवस आधी एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे ग्राहकाला कळवणे गरजेचे आहे.गोपनीयतेचे रक्षणकर्जदाराची बदनामी करण्याच्या उद्देशाने त्याचे फोटो किंवा कर्जाची माहिती फेसबुक, व्हॉट्सअॅप किंवा इतर सोशल मीडियावर टाकण्यास सक्त मनाई आहे..बँकांची जबाबदारीप्रमाणपत्र अनिवार्य ः प्रत्येक वसुली एजंटकडे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग अँड फायनान्सकडून (आयआयबीएफ) घेतलेले कर्जवसुली एजंट म्हणून काम करण्यासाठी अधिकृत प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे.व्यावसायिक प्रशिक्षण : बँकांनी आपल्या एजंटना ग्राहकांशी संवाद साधण्याचे कौशल्य, त्यांच्या गोपनीयतेचा आदर राखणे आणि कायदेशीर चौकटीत राहूनच काम करणे याचे रीतसर प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. एजंटची ग्राहकाशी गैरवर्तणूक, धमकावणे किंवा नियमउल्लंघन यासाठी बँक किंवा 'एनबीएफसी'ला जबाबदार धरले जाईल.पोलिस पडताळणी ः बँका कोणत्याही एजन्सी किंवा व्यक्तीला वसुली एजंट म्हणून नियुक्त करण्यापूर्वी त्यांची सखोल चौकशी आणि पोलिस व्हेरिफिकेशनही आवश्यक आहे..संकेतस्थळावर यादी ः बँकेने नियुक्त केलेल्या सर्व वसुली संस्था आणि एजंटची अद्ययावत यादी बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर, मोबाइल ॲपवर आणि मुख्य शाखांमध्ये प्रत्यक्ष स्वरुपात प्रसिद्ध करणे अनिवार्य आहे. यामध्ये एजन्सीचे नाव, पत्ता, कामाचा हेतू आणि त्यांना दिलेला भौगोलिक भाग यांची नोंद असावी. एखाद्या एजंटला कामावरून काढून टाकले किंवा नवा एजंट नियुक्त केला, तर त्याची माहिती सात दिवसांच्या आत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे.ग्राहकाला पूर्वकल्पना : कर्ज वसुलीचे प्रकरण कोणत्याही एजंटकडे सोपवण्यापूर्वी बँकेने संबंधित ग्राहकाला लिखित स्वरूपात (पत्र, एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे) त्या एजंटचे नाव व तपशील कळवणे गरजेचे आहे. ग्राहकाने बँकेच्या तक्रार निवारण केंद्राकडे वसुलीबाबत किंवा व्याजाच्या रकमेबाबत अधिकृत तक्रार नोंदवली असेल, तर तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत एजंटकडे हे प्रकरण सोपवता येणार नाही किंवा एजंट वसुलीचा तगादा लावू शकणार नाहीत.