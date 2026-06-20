Sakal Money

Reliance Success Story: फुटबॉल मैदानावरील बैठक अन् बदललं अंबानींचं नशीब! कसं उभं राहिलं रिलायन्सचं 18 लाख कोटींचं साम्राज्य?

Reliance Success Story: भारतातील सर्वात मोठी कंपनी असणाऱ्या रिलायन्सची सुरुवात मुंबईतील एका छोट्या ऑफिसमधून केली होती. त्यानंतर मुंबईतील एका मैदानावरील बैठक आणि त्यातून पुढे आज 18 लाख कोटींची कंपनी असा रिलायन्सचा प्रवास झाला.
Reliance Success Story: फुटबॉल मैदानावरील बैठक अन् बदललं अंबानींचं नशीब! कसं उभं राहिलं रिलायन्सचं 18 लाख कोटींचं साम्राज्य?
Vinod Dengale
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आज भारतातील प्रत्येक व्यक्ती ओळखतो अशी एक कंपनी म्हणजे Reliance Industries. देशातील सर्वात मोठ्या कंपनीमध्ये रिलायन्सचा समावेश होतो. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की रिलायन्स म्हणजे अंबानी कुटुंब. पण तुम्हाला माहिती आहे का की आज 18 लाख कोटी मार्केट वॅल्यू असणाऱ्या देशातील या सर्वात मोठ्या कंपनीच्या साम्राज्याची सुरुवात फक्त 15 हजार रुपयांपासून झाली होती.

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