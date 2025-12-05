Premium|Retail Investor Mistakes : गुंतवणूकदारांची चूक; उच्चांकावर खरेदी, नीचांकावर विक्रीचे चक्र थांबवायचे कसे?

किरांग गांधी - kirang.gandhi@gmail.comभारतीय शेअर बाजार गेल्या तीन दशकांपासून, एका विशिष्ट आणि अंदाज लावता येणाऱ्या लयीत फिरत आहेत. बाजारात मोठ्या तेजीनंतर तीव्र घसरण आणि त्यानंतर त्याहून मोठी तेजी येते. तरीही, छोट्या गुंतवणूकदारांचे वर्तन क्वचितच बदलले आहे. ते उशिरा बाजारात प्रवेश करतात आणि लवकर बाहेर पडतात. ते मोठ्या संधी गमावतात आणि केवळ तेव्हाच सहभागी होतात, जेव्हा पार्टी संपण्याच्या बेतात असते. यामागे नेमकी काय कारणे आहेत, गुंतवणूकदारांनी काय केले पाहिजे, याबाबत मार्गदर्शन...भारतीय बाजाराने दीर्घकाळात असामान्य परतावा दिला आहे. १९९५ ते २०२५ या काळात सर्वांत मोठी शोकांतिका ही आहे, की बहुतेक छोट्या गुंतवणूकदारांनी ही संपत्ती कधीच मिळवली नाही. कारण ते नेहमीच चक्राच्या चुकीच्या बाजूला होते. उच्चांकावर खरेदी करत होते आणि नीचांकावर विक्री करत होते..तीस वर्षांचे बाजारचक्र‘डॉट-कॉम’चा फुगा आणि त्यानंतरची घसरण हे चक्र समजून घेण्यासाठी, आपल्याला गेल्या तीस वर्षांतील बाजारचक्रांचा आढावा घ्यावा लागेल.डॉट-कॉमची तेजी १९९५-२०००नव्वदीच्या दशकाचा उत्तरार्ध हा ‘डॉट-कॉम’चा काळ होता. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शेअर दर काही महिन्यांनी दुप्पट होत होते. यावेळी ‘भारत सिलिकॉन व्हॅली बनेल,’ असा विश्वास प्रत्येकाला वाटत होता. १९९५ ते २००० या काळात, ‘निफ्टी’ने जवळपास १०० टक्क्यांनी मोठी उसळी घेतली आणि छोट्या गुंतवणूकदारांनी केवळ शेवटच्या वर्षातच बाजारात गर्दी केली, जेव्हा शेअरचे मूल्य सर्वाधिक होते आणि मग आली घसरण. २००० ते २००२ या दोन वर्षांत ‘निफ्टी’ ५० टक्क्यांनी कोसळला. ज्या लोकांनी उच्चांकावर खरेदी केली होती, त्याच लोकांनी भीतीपोटी विक्री करून बाजारातून माघार घेतली आणि हे चक्र शांतपणे पुन्हा सुरू झाले..Premium|Share Market: शेअर मार्केटमध्ये आता पुढे काय? ट्रम्प-मोदी गणित अजूनही सुलटलेले नाही...‘गोल्डन बुल रन’ (२००३-२००७)डॉट-कॉमचा फुगा फुटल्यानंतर पुढील चार वर्षांत भारतीय शेअर बाजारातील इतिहासातील सर्वांत मजबूत तेजीपैकी एक तेजी पाहायला मिळाली. ‘निफ्टी’ने २००३ ते २००७ या काळात ५०० टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली. परंतु, छोट्या गुंतवणूकदारांनी लवकर गुंतवणूक केली नाही, जेव्हा वृत्तपत्रांमध्ये ‘बाजार सार्वकालिक उच्चांकावर’ अशा मोठ्या बातम्या येऊ लागल्या, तेव्हाच त्यांनी बाजारात प्रवेश केला. वर्ष २००७ च्या उत्तरार्धात, मूल्यांकन अकल्पनीय पातळीवर पोहोचले, ‘निफ्टी’चे पीई गुणोत्तर २८ च्या वर गेले. म्युच्युअल फंडांमध्ये विक्रमी ‘एसआयपी’ गुंतवणूक आली. आयपीओ ओव्हरसबस्क्राइब झाले आणि मग आले २००८ चे जागतिक आर्थिक संकट. काही महिन्यांतच ‘निफ्टी’ ५२ टक्क्यांनी कोसळला, ‘बँक निफ्टी’ ६५ टक्क्यांनी घसरला आणि मिड कॅप शेअर कोसळले. भीतीने हादरलेल्या छोट्या गुंतवणूकदारांनी सर्व काही विकून टाकले. एका वर्षाच्या आत, ‘निफ्टी’ ७५ टक्क्यांहून अधिक सावरला; पण बहुतेक गुंतवणूकदार ही वाढ बाहेरूनच पाहात राहिले.बाजार सावरला (२००९ -२०१०)लेहमन ब्रदर्सच्या संकटानंतर बाजार पुन्हा सावरू लागला, तेव्हा लवकर गुंतवणूक करणाऱ्यांनी प्रचंड पैसे कमावले. परंतु, ज्या छोट्या गुंतवणूकदारांनी नीचांकावर विक्री केली होती, ते २०१० पर्यंत भीतीच्या छायेतच राहिले. यावेळीही, त्यांनी उशीरा प्रवेश केला. तोपर्यंत जोखीम-परतावा समीकरण बदलले होते आणि मग २०११ मध्ये बाजारात २८ टक्क्यांची घसरण झाली. पुन्हा एकदा, ज्यांनी उशिरा प्रवेश केला होता, त्याच लोकांनी घाईघाईत बाहेर पडण्याची वाट धरली आणि नुकसान करून घेतले..अभूतपूर्व तेजी (२०१२-२०१४)भारतीय बाजाराने २०१२ पासून शांतपणे सावरण्याच्या टप्प्यात प्रवेश केला. ‘निफ्टी’ ६५ टक्क्यांनी वाढून ४,५०० वरून ७,५०० पर्यंत पोहोचला. या काळात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी आक्रमक खरेदी केली. परंतु, छोटे गुंतवणूकदार अजूनही भयभीत होते. त्यांना २००८ खूप स्पष्टपणे आठवत होते; मग २०१४ ची निवडणूक तेजी आली. बाजार सार्वकालिक उच्चांकावर पोहोचला. छोटे गुंतवणूकदार मोठ्या संख्येने बाजाराकडे परतले; पण पुन्हा एकदा बाजार उच्चांकावर असताना. पुढील दोन वर्षे बाजार एकाच पातळीवर राहिला आणि सुमारे १५-१८ टक्क्यांनी घसरण झाली. छोट्या गुंतवणूकदारांचा संयम संपला आणि त्यांनी नीचांकावर विक्री करून माघार घेतली.‘मिड-कॅप’चे वेड आणि पडझड (२०१७-२०१८)प्रत्येक तेजीचा बाजार स्वतःचा फुगा तयार करतो आणि यावेळी हा फुगा मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅपचा होता. वर्ष २०१४ ते २०१७ या काळात, मिड-कॅपने १००-१५० टक्के, तर स्मॉल-कॅपने २००-२५० टक्क्यांहून अधिक परतावा दिला. छोटे गुंतवणूकदार शेवटी जागे झाले आणि त्यांनी स्मॉल-कॅप फंड, पीएमएस पोर्टफोलिओ, अनलिस्टेड शेअर आणि उच्च-जोखीम असलेल्या फंड आणि शेअरमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा ओतला. त्यांचा विश्वास होता, की हे शेअर ‘कधीही कोसळत नाहीत’. त्यांचा हा विश्वास २०१८-२०१९ मध्ये मोडीत निघाला. स्मॉल-कॅप ४०-६० टक्क्यांनी कोसळले. मिड-कॅप ४०-५० टक्क्यांनी घसरले. छोट्या गुंतवणूकदारांनी भीतीपोटी पुन्हा एकदा नीचांकावर विक्री केली..Premium|Share Market: शेअर बाजारात नवे आव्हान; ऐतिहासिक घसरण (२०२०)भारतीय शेअर बाजारातील सर्वांत नाट्यमय घडामोडी २०२० मध्ये घडल्या. एका बाजूला इतिहासातील सर्वांत मोठी पडझड झाली, तर दुसऱ्या बाजूला इतिहासातील सर्वांत मोठी संधी चालून आली. परंतु, छोटे गुंतवणूकदार पुन्हा एकदा चुकीच्या बाजूला उभे राहिले. 'कोविड-१९'च्या काळात शेअर बाजाराच्या इतिहासातील सर्वांत वेगवान घसरण पाहायला मिळाली. 'निफ्टी' ४० टक्क्यांनी कोसळला. 'बँक निफ्टी' ५० टक्क्यांनी घसरला. स्मॉल-कॅप ४५-५० टक्के, तर मिड-कॅप ४५ टक्क्यांनी खाली आले. खरेदी करण्याचा हा सर्वांत योग्य काळ होता; पण छोट्या गुंतवणूकदारांनी याच्या नेमके उलट केले. 'जगाचा शेवट होणार आहे' या भीतीने त्यांनी कमी भावात विक्री केली. 'एसआयपी' थांबविण्याचे प्रमाण वाढले आणि बाजारातून पैसे काढून घेण्याचे प्रमाण दशकातील उच्चांकावर पोहोचले. मात्र, जगाचा शेवट झाला नाही. उलट, याच घसरणीतून सर्वांत मोठी तेजी सुरू झाली. मार्च २०२० ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीत बाजारात विक्रमी परतावा मिळाला. 'निफ्टी'ने १२०-१५० टक्के, तर 'बँक निफ्टी'ने १६०-२०० टक्के परतावा दिला. स्मॉल-कॅप २००-२५० टक्क्यांनी वाढले. दुर्दैवाने, छोटे गुंतवणूकदार या मोठ्या तेजीच्या सुरुवातीला बाजारात नव्हते आणि त्यांनी २०२१ मध्ये पुन्हा बाजारात प्रवेश केला. तेव्हा बाजार पुन्हा उच्च मूल्यांवर पोहोचला होता.स्मॉल-कॅपची तेजी (२०२३-२०२४)स्मॉल-कॅपने २०२३-२०२४ मध्ये पुन्हा एकदा मोठी झेप घेतली. अनेक शेअर एका वर्षात दुप्पट झाले. 'ही तेजी कधीच थांबणार नाही' असा विश्वास बाळगून नव्या गुंतवणूकदारांनी पूर्ण आत्मविश्वासाने बाजारात प्रवेश केला. अनलिस्टेड शेअरचे एक वेड निर्माण झाले. आयपीओ पुन्हा ओव्हरसबस्क्राइब झाले. परंतु, २०२५ च्या सुरुवातीला बाजारात मूल्यांकनाचा ताण दिसू लागला. अनेक स्मॉल-कॅपमध्ये २०-३० टक्क्यांची घसरण झाली. बाजारात भीती परतली. छोट्या गुंतवणूकदारांनी भावनिक विक्रीचे आणखी एक चक्र पुन्हा सुरू केले..निष्कर्ष काय?बाजार बुद्धिमत्तेला नव्हे, तर शिस्तीला बक्षीस देतो. भीतीच्या प्रत्येक थांब्यामागे (स्टॉप) संधीचा खजिना लपलेला असतो. तर, उत्साहाच्या प्रत्येक थांब्यामागे एक सापळा लपलेला असतो. तुम्हाला 'उच्चांकावर खरेदी करणे आणि नीचांकावर विक्री करणे' थांबवायचे असेल, तर तुम्ही गर्दीच्या मागे धावणे थांबवून मूल्यमापन आणि जोखीम-परतावा गुणोत्तराचे अनुसरण करणे सुरू केले पाहिजे. कारण, शेअर बाजारात बस थांबत नाहीत. त्या शांतपणे येतात आणि त्याहून वेगाने निघून जातात.(लेखक आर्थिक मेंटॉर आहेत. ९०२८१४२१५५). 