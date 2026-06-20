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Kisan Credit Card Rule: किसान क्रेडिट कार्डचे नियम बदलले! शेतकऱ्यांना आता सहज कर्ज मिळणार; कागदपत्रांची कटकट कमी, RBI चा मोठा निर्णय

RBI New Kisan Credit Card Rules: शेतकऱ्यांना परवडणारे आणि सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
Kisan Credit Card Rule

Kisan Credit Card Rule

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्ज मंजुरी आणि परतफेडीच्या वेळापत्रकात एकसमानता आणण्यासाठी पीक हंगामाच्या व्याख्येला एकरूप करून किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या निकषांमध्ये सुधारणा केली आहे. आरबीआय निर्देश २०२६ पुढील वर्षी जानेवारीपासून लागू होतील. केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की, कृषी आणि संबंधित व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या कर्जदारांच्या खेळते भांडवल आणि गुंतवणूक कर्जाच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने, केसीसी योजनेअंतर्गत बँकिंग प्रणालीकडून पुरेसा आणि वेळेवर पतपुरवठा सुलभ करण्यासाठी हे निर्देश जारी केले जात आहेत.

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