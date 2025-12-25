Premium|Sandwich Generation Financial Planning : सँडविच जनरेशनची ओढाताण थांबवा; जबाबदाऱ्यांसोबतच स्वतःचे आर्थिक भविष्य कसे सुरक्षित कराल?

अनुप सेठपती, पुत्र आणि वडील अशा विविध जबाबदाऱ्या पार पाडताना अनेकांना आपण कमी पडत असल्याची भीती नेहमीच असते. प्रत्येकासाठी आपण उपलब्ध नसण्याचा त्रासही होत असतो; त्याहीपेक्षा एक सँडविच जनरेशनचा प्रतिनिधी म्हणून नेहमीच मानसिक आणि आर्थिक दृष्टीने सर्वांशी जुळवून घ्यावे लागते. यात अनेक लोक स्वतःकडे दुर्लक्ष करतात. परंतु, यातून काहीच साध्य होत नाही. हे टाळायचे असेल, तर आर्थिक शिस्त बाळगणे आणि स्वतःची काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.एडलवाइज लाइफ इन्शुरन्सने नुकत्याच केलेल्या अभ्यासानुसार, माझ्यासारख्या अनेक पिढ्यांना त्यांच्यासाठी पैसे खर्च न करता येण्याचा त्रास होतो, अधिकांश वेळी अगदी गरजांसाठीही पैसे उपलब्ध नसतात; पण सत्य हे आहे, की स्वत:च्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष करण्याने काहीच साध्य होत नाही. उलट, आर्थिक तणाव किंवा अगदी वाईट स्थितीत भविष्यावरील अवलंबित्व वाढते म्हणूनच आपण स्वत:ची काळजी घेतल्यास ही सल कमी होण्यास मदत होऊ शकते. त्यासाठी काही महत्त्वाच्या बाबींचा अवलंब करणे गरजेचे आहे..Premium|wealth creation: चातुर्मासातील अर्थव्रत.१. महिन्याच्या अंदाजपत्रकात ‘सेल्फ केअर’चा समावेश करा : अनेक लोक घरभाडे, किराणा, औषधे, मुलांची फी, कपडेलत्ते आदी खर्चांचे मासिक अंदाजपत्रक तयार करतात. याचाच एक भाग म्हणून या महिन्याच्या अंदाजपत्रकात ‘सेल्फ केअर’साठीही छोटी तरतूद करा. यामध्ये थेरपी, जिम मेंबरशिप, जर्नलिंग ॲप किंवा अगदी सोलो कॉफी आऊटिंगचासुध्दा समावेश असू शकतो. त्याच्याकडे एक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना असल्याप्रमाणे बघा.२. बचतीचे वर्गीकरण करा : उद्दिष्टांवर आधारित बचत ही खूपच चांगली असते, कारण महिन्याला अगदी छोटी बचतसुद्धा लाभदायक असते. नियोजन असल्याने ताण कमी होतो. यासाठी तुम्ही तुमच्या आर्थिक उद्दिष्टांनुसार बचत आणि गुंतवणूक निश्चित करा. उदा. पालकांच्या आरोग्यासाठी फंड, मुलांच्या शिक्षणाचा फंड, रिटायरमेंट फंड आदी..३. आपत्कालीन निधी तयार करा : आपत्कालीन फंडाला पर्याय नाही, तो तुमचा वैयक्तिक शॉक ॲब्जॉर्बर असतो. यामुळे तुमची दीर्घकालीन गुंतवणूक मोडण्यापासून किंवा अधिक व्याजाने कर्ज घेण्यापासून बचाव होतो. यासाठी किमान ६ ते १२ महिन्यांची बचत ही ‘एफडी’सारख्या सहज वेळप्रसंगी उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या पर्यायांमध्ये गुंतवा.४. स्वत:साठी मासिक गुंतवणूक सुरू करा : तुम्ही तुमच्या मुलांच्या भविष्यासाठी गुंतवणूक करता; त्याचप्रमाणे तुमच्यासाठीसुध्दा रिकरिंग गुंतवणूक सुरू करा. या पैशांमुळे तुम्ही तुमच्या कौशल्यांमध्ये वाढ करुन व्यावसायिकदृष्ट्या वाढ करणे, आनंददायी सुट्टी घालवणे, काम सोपे किंवा कमी करण्यासाठी उपकरणांची खरेदी करणे, प्रोफेशनल कोचिंग किंवा कौन्सिलिंग घेणे आदी खर्च करू शकता. अगदी छोट्या प्रमाणात का होईना, अशा बचतीचा तुमच्या आर्थिक व्यवस्थापनात याचा समावेश करा. त्यात सातत्य ठेवून शिस्त राखा..५. निर्णय घेण्याचा कंटाळा करू नका : ठरलेल्या खर्चासाठी किंवा गुंतवणुकीचे, कर्जाचे हप्ते बँकेतून आपोआप जाण्याची सुविधा वापरा. त्यामुळे दर महिन्याला तेच काम करण्याचा कंटाळा येणार नाही. यातून मिळणारा वेळ आणि पैसा इतर गुंतवणुकीकडे वळवा. अर्थात, सर्व गोष्टी ऑटो पायलटवर टाकल्या, तरी किमान दर तिमाहीत त्याचा मागोवा घ्या. आर्थिक उद्दिष्टांच्या प्राधान्यांनुसार पैशाचे वाटप करा.६. दीर्घकालीन विचार करा : तुमचे उद्दिष्ट नेहमीच पूर्ण होईल, असे नाही. बाजारात चढ-उतार होऊ शकतात, अचानक येणारे वैद्यकीय खर्च धक्का देऊ शकतात; पण दीर्घकालीन विचाराने नियोजन आणि गुंतवणूक केल्यास तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होऊ शकता..आपल्यापैकी बहुतेक जण ‘सँडविच जनरेशन’चे प्रतिनिधी असल्याने स्वतःच्या भल्याचा विचार करतानाच कर्तव्या-पासून दूर जाऊ शकत नाही. तुम्ही कर्तव्यासाठी एक विमा पॉलिसीच असता, त्यामुळे स्वार्थी न होता दीर्घकाळात तुम्हाला सहकार्य करण्याची तुमची क्षमता सुरक्षित करायची असते. म्हणूनच तुमची उद्दिष्टे ठरवा आणि आर्थिक नियोजन करा आणि स्वतःची काळजी घ्या.(लेखक एडलवाइज लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचे चीफ डिस्ट्रिब्युशन ऑफिसर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.