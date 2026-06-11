RBI च्या निर्णयाचा परिणाम! SBI आणि बँक ऑफ बडोदाकडून व्याजदरात वाढ; पण कोणत्या आणि किती?

देशात अधिक परकीय चलन आणण्यासाठी आरबीआयने दिलेल्या प्रोत्साहनांचे परिणाम आता बँकांवर दिसू लागले आहेत. एसबीआय आणि बँक ऑफ बडोदा यांनी त्यांच्या एफसीएनआर(बी) ठेव योजनांवरील व्याजदर वाढवले आहेत. यामुळे अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या डॉलर ठेवींवर पूर्वीपेक्षा जास्त परतावा मिळवणे शक्य होईल..नवीन व्याजदरांनुसार, अनिवासी भारतीयांना आता अमेरिकी डॉलरमधील (USD) FCNR(B) ठेवींवर ६% पर्यंत व्याज मिळू शकते . हा दर पूर्वीच्या अंदाजे ३.३५% व्याजदरापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. याचा अर्थ, काही प्रकरणांमध्ये व्याजदरात २.६५% पर्यंत वाढ झाली आहे. एचडीएफसी बँक, येस बँक आणि एयू स्मॉल फायनान्स बँकेनेही यापूर्वी FCNR ठेवींवरील व्याजदर वाढवले आहेत. एसबीआयने एफसीएनआर(बी) ॲडव्हांटेज डिपॉझिट स्कीम सुरू केली आहे. .Petrol Excise Duty: पेट्रोल स्वस्त होणार? सरकारकडून उच्च इथेनॉल पेट्रोलवरील कर माफ; पण E30 मुळे वाहनधारकांची चिंता वाढणार?.या योजनेअंतर्गत, १० लाख डॉलर (१ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर) पर्यंतच्या ठेवींवर ३ ते ४ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी ५.२५%, ४ ते ५ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी ५.५०% आणि ५ वर्षांसाठी ५.७५% दराने व्याज मिळेल. १० लाख डॉलरपेक्षा जास्त ठेवींवर ५ वर्षांसाठी ६% पर्यंत व्याजदर मिळेल. बँक ऑफ बडोदाने यूएस डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) यांसारख्या प्रमुख परकीय चलनांवरील FCNR(B) व्याजदरांमध्येही सुधारणा केली आहे. .नवीन योजनेअंतर्गत, बँक यूएस डॉलर ठेवींवर ६ टक्क्यांपर्यंत, ब्रिटिश पाउंड आणि ऑस्ट्रेलियन डॉलर ठेवींवर ४.७५ टक्क्यांपर्यंत, कॅनेडियन डॉलर ठेवींवर ५.१५ टक्क्यांपर्यंत आणि युरो ठेवींवर ३.७५ टक्क्यांपर्यंत परतावा देत आहे. बँक ऑफ बडोदाच्या कार्यकारी संचालक बीना वाहिद यांच्या मते, आरबीआयच्या अलीकडील उपाययोजनांमुळे बँकांना अनिवासी भारतीय (एनआरआय) ग्राहकांकडून परकीय चलन उभारणे सोपे झाले आहे. यामुळे एफसीएनआर(बी) ठेवी वाढण्यास आणि रुपया मजबूत होण्यास मदत होईल. .याव्यतिरिक्त, एनआरआय ग्राहकांना त्यांच्या परकीय चलन ठेवींवर चांगला परतावा मिळवण्याची संधी मिळेल. अलीकडेच, आरबीआयने एफसीएनआर(बी) ठेवी आणि बाह्य कर्जे (ईसीबी) यांच्याशी संबंधित काही नियम शिथिल केले आहेत. याचा उद्देश भारतात अधिक परकीय चलन आणणे आणि डॉलर निधी उभारणे सोपे करणे हा आहे. परिणामी, बँका आता एनआरआय ग्राहकांना अधिक आकर्षक व्याजदर देत आहेत..दुसऱ्या महायुद्धात 30 टक्के लोकसंख्या गमावली, तरीही जगासमोर उभा राहिला देश; बेलारूस कॉन्सुल जनरल यांची AP Global ला विशेष मुलाखत.एसबीआयच्या एफसीएनआर(बी) ॲडव्हांटेज योजनेअंतर्गत ठेवीच्या पहिल्या वर्षात मुदतपूर्व पैसे काढण्याची परवानगी नाही. जर एक वर्षानंतर पण तीन वर्षांच्या आत पैसे काढले, तर ग्राहकाला ठेव ठेवलेल्या कालावधीसाठी ३.५०% व्याज मिळेल. मात्र, जर ग्राहकाने तीन वर्षांनंतर पण पाच वर्षांच्या आत पैसे काढले, तर त्यांना त्या कालावधीसाठी लागू असलेल्या व्याजदरापेक्षा १% कमी व्याज दिले जाईल. त्यामुळे, गुंतवणूक करण्यापूर्वी मुदतपूर्व पैसे काढण्याच्या अटी व शर्ती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.