Sakal Money

RBI च्या निर्णयाचा परिणाम! SBI आणि बँक ऑफ बडोदाकडून व्याजदरात वाढ; पण कोणत्या आणि किती?

NRI deposit interest rates: एसबीआय आणि बँक ऑफ बडोदाने एफसीएनआर(बी) ठेवींवरील व्याजदर वाढवले ​​आहेत. अनिवासी भारतीय ग्राहक आता अमेरिकी डॉलर ठेवींवर ६% पर्यंत परतावा मिळवू शकतात. परकीय चलन ओघ वाढण्याची अपेक्षा आहे.
NRI deposit interest rates

NRI deposit interest rates

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

देशात अधिक परकीय चलन आणण्यासाठी आरबीआयने दिलेल्या प्रोत्साहनांचे परिणाम आता बँकांवर दिसू लागले आहेत. एसबीआय आणि बँक ऑफ बडोदा यांनी त्यांच्या एफसीएनआर(बी) ठेव योजनांवरील व्याजदर वाढवले ​​आहेत. यामुळे अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या डॉलर ठेवींवर पूर्वीपेक्षा जास्त परतावा मिळवणे शक्य होईल.

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