शेअर बाजार : ‘एसबीआय फंड्स’चा आयपीओ कसा आहे?

नंदिनी वैद्य, ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार INA000008880भारतातील सर्वांत मोठी ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी असलेल्या एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंट कंपनीचा आयपीओ मंगळवारी, १४ जुलैपासून १६ जुलैपर्यंत प्राथमिक बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध असणार आहे. कंपनीच्या ३१ मार्च २०२६ अखेरच्या आर्थिक आकडेवारीनुसार, म्युच्युअल फंड सेवा पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट आणि इतर सल्लागार सेवांसह एकूण तिमाही सरासरी व्यवस्थापित मालमत्ता २९.४६ लाख कोटी रुपये आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे १९.२ टक्के बाजारहिश्शासह मोठ्या शहरांसह छोट्या शहरांमध्येही कंपनीचे वर्चस्व आहे. या आयपीओसाठी ५४५ ते ५७४ रुपये किंमतपट्टा असून, कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना प्रतिशेअर ५४ रुपये सूट मिळणार आहे; तसेच आठ जुलै रोजी ‘एसबीआय’चे भागधारक असलेल्यांसाठी विशेष राखीव कोटा ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार असे गुंतवणूकदार आरआयआय किंवा एनआयआय कोट्यातून आणि भागधारकांसाठीच्या राखीव कोट्यातून असे दोन्हींकडून अर्ज करू शकतात. .फायनान्शियल ॲसेट मॅनेजमेंट क्षेत्राची कामगिरीआजपर्यंत देशातील फायनान्शियल ॲसेट मॅनेजमेंट क्षेत्राचा व्यवसाय २४ टक्क्यांनी वाढला आहे. वर्ष २०३१ पर्यंत तो १६.५ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आहे. आजपर्यंत या कंपन्यांनी दिलेला उत्तम परतावा, मुदत ठेवींवरचे कमी झालेले व्याजदर, वाढत चाललेले आर्थिक बचतीचे प्रमाण, कोविडनंतर अशा कंपन्यांवरील वाढलेला गुंतवणूकदारांचा विश्वास या घटकांमुळे आगामी काही वर्षात हे क्षेत्र जोरदार प्रगती करणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे आपल्या देशाचा एयूएम ते जीडीपी रेशो बाहेरील देशांपेक्षा बराच कमी म्हणजे २३ टक्क्यांच्या आसपास आहे, यामुळे या व्यवसायवाढीला खूपच वाव आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता या क्षेत्रात कंपनी आघाडीवरच आहे; तसेच आर्थिकदृष्ट्याही अत्यंत सक्षम आहे. निव्वळ नफा, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, ऑपरेटिंग मार्जिन या आघाड्यांवरही तिची कामगिरी समाधानकारक आहे..व्यवसायातील जोखीम आणि स्पर्धाआपल्या देशात १९९०च्या दशकात एका एएमसीपासून या व्यवसायाची सुरुवात झाली होती, आता ४० एएमसी आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात स्पर्धा तीव्र झाली आहे. परिणामी, गुंतवणूकदारांना अधिकाधिक नफा मिळवून देणे ही मोठी जबाबदारी कंपनीला पार पाडावी लागणार आहे. शेअर बाजाराची दिशा आणि दशा आगामी काळात काय असेल, हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. मार्च २०२६ मध्ये अमेरिका-इराण युद्धाचा तेल, सोने,चांदी, रुपया, शेअर बाजार आणि अर्थात म्युच्युअल फंडांच्या कामगिरीवर कसा विपरीत परिणाम होतो याची झलक दिसलीच. एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंट कंपन्यांसारख्या एचडीएफसी एएमसी, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल एएमसी, निप्पॉन लाइफ एएमसी या कंपन्यांची शेअर बाजारात आधीच नोंदणी झाली आहे. त्यांनी आजपर्यंत २० ते ४५ टक्क्यांपर्यंतचा परतावा दिला असून, त्यांच्या अनेक योजनांनी गुंतवणूकदारांना मालामाल केले आहे..या सर्व घटकांचा विचार करता ‘एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंट’ कंपनीच्या आयपीओसाठी बोली लावणे म्हणजे ‘नो ब्रेनर’ म्हणावे असेच आहे. या आयपीओसाठी अनेक पटीत अर्ज आले, तर गुंतवणूकदारांनी एक लॉटसाठीच अर्ज करणे योग्य ठरेल. ज्यांना शेअर मिळणार नाहीत, त्यांनी अजिबात निराश न होता कंपनीची शेअर बाजारात नोंदणी झाल्यानंतर बाजारातून विकत घ्यावेत. बाजारात घसरण होईल, तेव्हा कंपनीच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवून मग आपल्याकडील शेअरची संख्या वाढवत नेणे योग्य ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.