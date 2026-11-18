देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा सर्व्हर १९ नोव्हेंबर रोजी डाउन राहणार आहे. याबाबत खुद्द बँकेकडून माहिती देण्यात आली आहे. बँकेने स्पष्ट केले आहे की मेंटेनन्सच्या कामामुळे १९ नोव्हेंबर रोजी एसबीआयच्या माध्यमातून चालणाऱ्या यूपीआय सेवा सुमारे ४५ मिनिटांसाठी बंद राहतील. .१९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी १ वाजून १५ मिनिटांपासून ते दुपारी २ वाजेपर्यंत एसबीआय बँकेच्या यूपीआय सेवा बंद असणार आहेत. या कालावधीत बँकेच्या सुविधांचे मेंटेनन्सचे काम केले जाणार आहे. याबाबतची माहिती खुद्द बँकेने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिली आहे..रोहित विराटशिवाय या आठवड्यात क्रिकेटचा डबल धमाका! शुभमन गिलपासून वैभव सूर्यवंशीपर्यंत स्टार खेळाडू मैदानात; पाकिस्तानशीही रंगणार लढत!.सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बँकेने स्पष्ट केले आहे की, केवळ यूपीआय ॲप्सच्या माध्यमातून पेमेंट करण्यावर निर्बंध असतील, परंतु ग्राहक यूपीआय लाइटचा वापर करू शकतात. यूपीआय लाइटची रचना एका स्मॉल पेमेंट मॉडेलच्या स्वरूपात करण्यात आली आहे. याद्वारे युजर्स आपल्या कोणत्याही बँक खात्यातून पैसे काढून सपोर्ट करणाऱ्या ॲपच्या वॉलेटमध्ये टाकू शकतात. वॉलेटमध्ये पैसे आल्यानंतर, युजर्स प्रत्येक खरेदीसाठी कोणताही यूपीआय पिन न टाकता त्या बॅलन्सवरून सहज पेमेंट करू शकतात..Pune Fire News: पुण्यात टिंबर मार्केटमध्ये मध्यरात्री भीषण आग! २० ते २५ दुकानांना फटका; लाखोंचे नुकसान.आरबीआयच्या फ्रेमवर्कनुसार, यूपीआय लाइट पेमेंटसाठी प्रत्येक व्यवहाराची कमाल मर्यादा १००० रुपये आणि वॉलेटमध्ये कोणत्याही वेळी जास्तीत जास्त ५००० रुपये ठेवता येऊ शकतात. आरबीआयने डिसेंबर २०२४ मध्ये या मर्यादा ५०० रुपये आणि २००० रुपयांवरून वाढवल्या होत्या. दरम्यान, बँकेची ही सेवा केवळ ४५ मिनिटांसाठीच बाधित राहणार असून, त्यानंतर तुम्ही कोणत्याही यूपीआयच्या माध्यमातून पुन्हा पेमेंट करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.