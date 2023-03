SVB Collapse : SVB आणि Signature प्रमाणेच आणखी 186 बँका धोक्यात; अहवालात...

Collapse of Silicon Valley Bank : वाढत्या व्याजदरामुळे आणि विमा नसलेल्या ठेवींमुळे अमेरिकेतील 186 बँकांवर आर्थिक संकटाचा धोका असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे.

सोशल सायन्स रिसर्च नेटवर्कवर 'Monetary Tightening and U.S. Bank Fragility in 2023: Mark-to-Market Losses and Uninsured Depositor Runs?' नावाच्या संशोधनात, फेडरल रिझर्व्हच्या दर-वाढीच्या मोहिमेदरम्यान वैयक्तिक बँकांच्या मालमत्तेचे बाजार मूल्य कमी झाल्याचा अंदाज आहे.

या अभ्यासामध्ये 2,50,000 डॉलरपेक्षा जास्त असलेल्या आणि नियमांनुसार विमा नसलेल्या बँक ठेवींचीही तपासणी केली. अभ्यासानुसार, जर 250,000 डॉलरपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या आणि विमा नसलेल्या गुंतवणूकदारांपैकी अर्ध्या गुंतवणूकदारांनी या 186 बँकांमधून पैसे काढले, तर विमाधारक ठेवीदारांनाही नुकसान होऊ शकते.

अशा परिस्थितीत बँकांकडे सर्व ठेवीदारांना पूर्ण रक्कम भरण्यासाठी पुरेशी मालमत्ता नसेल, असे अहवालात म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत एफडीआयसीला हस्तक्षेप करावा लागू शकतो.

अर्थशास्त्रज्ञांना भीती आहे 300 अब्ज डॉलर विमा ठेवी देखील धोक्यात येऊ शकतात

संशोधनात बचावाचा विचार केला गेला नाही, ज्यामुळे वाढत्या व्याजदरांच्या दुष्परिणामांपासून बँकांचे संरक्षण होऊ शकते. "विमा नसलेल्या ठेवीदारांपैकी निम्म्या ठेवीदारांनी पैसे काढण्याचा निर्णय घेतला तरीही, 186 ते 190 बँकांच्या विमाधारक ठेवीदारांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे," असे अहवालात म्हटले आहे.

असे झाल्यास 300 अब्ज डॉलर्सच्या विमा उतरवलेल्या ठेवीही धोक्यात येतील. या अहवालात म्हटले आहे की, विमा नसलेल्या ठेवी वेगाने काढणे सुरू राहिल्यास अनेक बँका धोक्यात येऊ शकतात.

सिलिकॉन व्हॅली बँकेचे अपयश हे वाढत्या व्याजदर आणि विमा नसलेल्या ठेवींमुळे निर्माण झालेल्या धोक्याचे उदाहरण आहे. दर वाढल्याने बँकेच्या मालमत्तेचे मूल्य कमी झाले आणि घाबरलेल्या ग्राहकांनी त्यांच्या विमा नसलेल्या ठेवी वेगाने काढण्यास सुरुवात केली.

परिणामी, बँक आपल्या ठेवीदारांप्रती असलेली जबाबदारी पार पाडण्यात अयशस्वी ठरली आणि त्यांना बंद करणे भाग पडले.

अभ्यास करणाऱ्या अर्थशास्त्रज्ञांनी चेतावणी दिली की 186 बँकांना सरकारी हस्तक्षेप किंवा पुनर्भांडवलीकरणाचा सामना करावा लागू शकतो. तसे न केल्यास त्यांची अवस्था एसवीबी किंवा सिग्नेचर बँकेसारखी होऊ शकते.

बाजारातील अस्थिरता दरम्यान बँकांची स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी काळजीपूर्वक जोखीम व्यवस्थापन आणि वित्तीय स्त्रोत महत्त्वाचे असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.