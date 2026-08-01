एआय मॅनिया 2026: शेअर बाजार (नास्डॅक इंडेक्स) पुन्हा 'डॉट-कॉम बबल'च्या वाटेवर? इतिहास पुन्हा घडणार का?

मार्च २००० मध्ये, गुंतवणूकदारांचा असा विश्वास होता कि इंटरनेट जग बदलेल. ते बरोबर होते. पण तरीही अनेकांनी त्यांच्या संपत्तीतील ७०%, ८०% आणि अगदी ९०% हिस्सा गमावला कारण त्यांनी उत्कृष्ट गोष्टींसाठी अवाजवी किंमती मोजल्या.भारतीय गुंतवणूकदारांसोरील प्रश्न साधा आहे:आपण एका नवीन तांत्रिक क्रांतीची सुरुवात पाहत आहोत, की एका धोकादायक गुंतवणुकीच्या बुडबुड्याची निर्मिती?उत्तर दोन्ही असू शकते.अशी समानता ज्याकडे कोणीही दुर्लक्ष करू नये.१९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात एक जादुई शब्द होता: इंटरनेट.आज तो जादुई शब्द आहे: एआय.त्या काळात कंपन्यांनी त्यांच्या नावांमध्ये ".com" जोडले आणि त्यांच्या मूल्यांकनाचा स्फोट झाला. आज कंपन्या त्यांच्या अर्निंग्ज कॉल्समध्ये एआयचा उल्लेख करतात आणि त्यांच्या मार्केट कॅपिटलायझेशनमध्ये एका रात्रीत अब्जावधी डॉलर्सची भर पडते.सध्याची एआय गुंतवणुकीची तेजी प्रचंड आहे. जागतिक एआय संबंधित भांडवली खर्च २०२६ मध्ये अंदाजे ८०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे आणि २०२७ पर्यंत तो १ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त होऊ शकतो.गुंतवणूकदार सेमीकंडक्टर शेअर्स, एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्या, क्लाउड कॉम्प्युटिंग व्यवसाय आणि एआय सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्ये याविश्वासाने धाव घेत आहेत की एआय प्रत्येक उद्योगात बदल घडवून आणेल.तो विश्वास कदाचित बरोबर असेल.पण इतिहास आपल्याला शिकवतो की उत्तम तंत्रज्ञानाचे रूपांतर कोणत्याही किंमतीत उत्तम गुंतवणुकीत होतेच असे नाही..डॉट-कॉम क्रॅश दरम्यान काय घडले?नास्डॅक कॉम्पोझिटने मार्च २००० मध्ये ५,००० च्या वर उच्चांक गाठला.त्यानंतर वास्तविकता समोर आली.पुढील दोन वर्षांत:.Petrol-Diesel-CNG Price Today: LPG सिलेंडर 209 रुपयांनी स्वस्त! पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चेही नवे दर जाहीर.अनेक गुंतवणूकदारांनी इंटरनेटच्या भविष्याचा अचूक अंदाज लावला होता.त्यांचे जे चुकले ते म्हणजे, त्यांनी त्या भविष्यासाठी मोजलेली किंमत.यावेळी परिस्थिती वेगळी का वाटतेय.आजचा बाजार हा २००० च्या बाजारपेठेची हुबेहूब प्रत नाही.यात महत्त्वाचे फरक आहेत.अनेक डॉट-कॉम कंपन्या, ज्यांच्याकडे कमी महसूल आणि कोणताही नफा नव्हता, त्यांच्या विपरीत आजचे एआय लीडर्स प्रचंड रोख प्रवाह निर्माण करतात आणि त्यांच्याकडे मजबूत ताळेबंद आहेत. प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर एआय गुंतवणूक करत असतानाही अत्यंत फायदेशीर राहिल्या आहेत..पाच धोक्याच्या घंटा ज्यांच्यावर भारतीय गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवले पाहिजे.१. बाजारातील केंद्रीकरण वाढत आहे.जेव्हा मोजक्याच कंपन्या बाजारातील बहुतांश नफा मिळवून देतात, तेव्हा जोखीम नाट्यमयरीत्या वाढते.१० सर्वात मोठ्या कंपन्या आता S&P 500 मध्ये ४३% पेक्षा जास्त वाटा उचलतात, जो २०२० मध्ये सुमारे २९% होता.इतिहास दर्शवतो की हे केंद्रीकरण सहसा अत्याधिक आशावादाच्या कालखंडाजवळ सर्वोच्च पातळीवर असते.२. प्रत्येक संभाषणावर एआय चे वर्चस्व आहे.बुडबुड्याच्या काळात गुंतवणूकदार जोखमींबद्दल चर्चा करणे थांबवतात.आज, आर्थिक माध्यमे, विश्लेषकांचे अहवाल, परिषदा आणि अर्निंग्ज कॉल्सवर एआयचे वर्चस्व आहे.जेव्हा प्रत्येकजण "यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे" यावर विश्वास ठेवू लागतो, तेव्हा सावधगिरी बाळगणे मौल्यवान ठरते.३. मूल्यांकनांचे समर्थन करणे कठीण होत आहेअनेक एआय संबंधित कंपन्या अशी मूल्यांकने आकर्षित करत आहेत जी पुढील अनेक वर्षे त्रुटीरहित कामगिरी गृहीत धरतात.जेव्हा जेव्हा भविष्यातील अपेक्षा अवास्तव बनतात, तेव्हा बाजार अखेरीस वास्तवाचा पुनर्विचार करतो.४. प्रचंड भांडवली खर्चाला निकालांची गरज आहेएआय डेटा सेंटर्स, चिप्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये अब्जावधींची गुंतवणूक केली जात आहे.अखेरीस, गुंतवणूकदार केवळ उत्साहवर्धक हेडलाईन्स नको, तर या गुंतवणुकीतून शाश्वत नफा मिळतोय याचा पुरावा मागतील.५. किरकोळ गुंतवणूकदारांमध्ये फोमोची लक्षणे दिसत आहेत'काहीतरी सुटून जाण्याची भीती' ही बाजाराच्या टोकाच्या स्थितीजवळ सर्वात जास्त असते.जेव्हा गुंतवणूकदार केवळ किंमती वाढत आहेत म्हणून खरेदी करतात, तेव्हा जोखीम व्यवस्थापन नाहीसे होते.आणि जेव्हा जोखीम व्यवस्थापन नाहीसे होते, तेव्हा संपत्तीचा विनाश सुरू होतो..भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा धडाएआय यशस्वी होईल की नाही याचा अंदाज लावणे हे ध्येय नाही.एआय हे व्यवसाय, आरोग्यसेवा, शिक्षण, उत्पादन आणि वित्त क्षेत्रात नक्कीच बदल घडवून आणेल.असा खरा प्रश्न आहे:तुम्ही भविष्यातील वाढ खरेदी करत आहात, की त्यासाठी खूप जास्त किंमत मोजत आहात?यात खूप मोठा फरक आहे.१९९९ मध्ये तंत्रज्ञानाचे शेअर्स खरेदी करणाऱ्या अनेक गुंतवणूकदारांची कल्पना योग्य होती पण मूल्यांकनाची शिस्त चुकीची होती..निष्कर्षडॉट-कॉम बुडबुड्याने गुंतवणूकदारांना एक वेदनादायक धडा शिकवला:तंत्रज्ञान जग बदलते, परंतु मूल्यांकन परतावा ठरवते.एआय क्रांती पुढील पिढीतील ट्रिलियन-डॉलर कंपन्या तयार करू शकते. तरीही इतिहास आपल्याला आठवण करून देतो की प्रत्येक गुंतवणूक चक्र अखेरीस किंमत आणि मूल्य वेगळे करते.भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी, खरी संधी सर्वात हॉट एआय शेअरचा पाठलाग करणे ही नाही.खरी संधी म्हणजे जेव्हा इतर सर्वजण आपली शिस्त गमावत असतात, तेव्हा स्वतःची शिस्त टिकवून ठेवणे ही आहे.कारण संपत्ती क्वचितच वाईट तंत्रज्ञानामुळे नष्ट होते.ती सहसा विलक्षण स्वप्नांसाठी विलक्षण किंमती मोजल्यामुळे नष्ट होते..Gold Rate Today: ऑगस्टच्या पहिल्याच दिवशी सोनं स्वस्त! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात 10 ग्रॅम सोन्याचा नवा भाव किती?.एआय बूम वि. डॉट कॉम बबल.- किरांग गांधी हे वैयक्तिक आर्थिक मार्गदर्शक (पर्सनल फायनान्स मेंटॉर) आणि वैयक्तिक आर्थिक क्षेत्रातील एक सुप्रसिद्ध लेखक आहेत. २८ वर्षांहून अधिक अनुभवाच्या जोरावर ते म्युच्युअल फंड, संपत्ती निर्मिती, मालमत्ता वाटप (असेट अलोकेशन) आणि निवृत्ती नियोजनावर स्पष्ट आणि व्यावहारिक मते मांडतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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