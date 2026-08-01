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एआय मॅनिया 2026: शेअर बाजार (नास्डॅक इंडेक्स) पुन्हा 'डॉट-कॉम बबल'च्या वाटेवर? इतिहास पुन्हा घडणार का?

AI Boom or AI Bubble: AI मुळे पुढील तांत्रिक क्रांती घडणार की शेअर बाजारात आणखी एक मोठा बुडबुडा तयार होत आहे? डॉट-कॉम बबलशी तुलना करत इतिहास, आकडेवारी ही आजच्या गुंतवणूकदारांसाठी किती महत्त्वाची आहे हे जाणून घ्या.
AI Mania 2026

AI Mania 2026: Is Nasdaq Heading for Another Dot-Com Bubble? History Has a Warning

eSakal

Kirang Gandhi
Updated on

मार्च २००० मध्ये, गुंतवणूकदारांचा असा विश्वास होता कि इंटरनेट जग बदलेल. ते बरोबर होते. पण तरीही अनेकांनी त्यांच्या संपत्तीतील ७०%, ८०% आणि अगदी ९०% हिस्सा गमावला कारण त्यांनी उत्कृष्ट गोष्टींसाठी अवाजवी किंमती मोजल्या.

भारतीय गुंतवणूकदारांसोरील प्रश्न साधा आहे:

आपण एका नवीन तांत्रिक क्रांतीची सुरुवात पाहत आहोत, की एका धोकादायक गुंतवणुकीच्या बुडबुड्याची निर्मिती?

उत्तर दोन्ही असू शकते.

अशी समानता ज्याकडे कोणीही दुर्लक्ष करू नये.

१९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात एक जादुई शब्द होता: इंटरनेट.

आज तो जादुई शब्द आहे: एआय.

त्या काळात कंपन्यांनी त्यांच्या नावांमध्ये ".com" जोडले आणि त्यांच्या मूल्यांकनाचा स्फोट झाला. आज कंपन्या त्यांच्या अर्निंग्ज कॉल्समध्ये एआयचा उल्लेख करतात आणि त्यांच्या मार्केट कॅपिटलायझेशनमध्ये एका रात्रीत अब्जावधी डॉलर्सची भर पडते.

सध्याची एआय गुंतवणुकीची तेजी प्रचंड आहे. जागतिक एआय संबंधित भांडवली खर्च २०२६ मध्ये अंदाजे ८०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे आणि २०२७ पर्यंत तो १ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त होऊ शकतो.

गुंतवणूकदार सेमीकंडक्टर शेअर्स, एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्या, क्लाउड कॉम्प्युटिंग व्यवसाय आणि एआय सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्ये याविश्वासाने धाव घेत आहेत की एआय प्रत्येक उद्योगात बदल घडवून आणेल.

तो विश्वास कदाचित बरोबर असेल.

पण इतिहास आपल्याला शिकवतो की उत्तम तंत्रज्ञानाचे रूपांतर कोणत्याही किंमतीत उत्तम गुंतवणुकीत होतेच असे नाही.

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