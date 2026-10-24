Share Market: ट्रेडिंग गुरु अवधूत साठेंला SEBIचा दणका! 546 कोटी परत करण्याचे आदेश, 67 कोटी व्याज अन् 11.5 कोटींचा दंडही भरावा लागणार

Avadhoot Sathe Trading Academy SEBI final order: शेअर बाजारातील नियामक संस्था सेबी (SEBI)ने अवधूत साठे ट्रेडिंग अकॅडमी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि तिचे संस्थापक अवधूत साठे यांच्याविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. नोंदणीशिवाय गुंतवणूक सल्ला आणि रिसर्च ॲनालिस्ट सेवा दिल्याप्रकरणी अकॅडमी आणि अवधूत साठे यांना सहभागींकडून घेतलेले 546.17 कोटी रुपये आणि त्यावर 67.87 कोटी रुपये व्याज परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .व्यवहार करण्यास बंदीसेबीने अकॅडमी आणि अवधूत साठे यांना दोन वर्षांसाठी किंवा परतफेडीच्या आदेशाचे पालन होईपर्यंत, यापैकी जी मुदत नंतर संपेल तोपर्यंत, सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यास आणि व्यवहास बंदी घातली आहे. सेबीनेआपल्या अंतिम आदेशात अकॅडमी, अवधूत साठे आणि गौरी अवधूत साठे यांच्यावर नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एकूण 11.5 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. यात -अवधूत साठे ट्रेडिंग अकॅडमीला 6 कोटी रुपये दंडअवधूत साठेला 4 कोटी रुपये दंडगौरी अवधूत साठेला 1.5 कोटी रुपये दंड.Gold Rate Today: दिवाळीआधी सोनं 7 हजारांनी स्वस्त! जळगावच्या सुवर्ण बाजारातही सोन्या-चांदीच्या भावात मोठी घसरण; आजचा ताजा दर किती?.नोंदणीशिवाय गुंतवणूक सल्ला दिल्याचा ठपकासेबीच्या तपासात अकॅडमी आणि अवधूत साठेने आवश्यक नोंदणी न घेता पेड कोर्स, प्रशिक्षण सत्रं आणि व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून गुंतवणुकीसंबंधी सल्ला आणि रिसर्च एडवाइस दिल्याचे आढळले.याशिवाय, ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या परताव्याबाबत दिशाभूल करणारे दावे केल्याचेही सेबीने सांगितले..पाच महिन्यांत पैसे परत करण्याचे निर्देशसेबीने अकॅडमी आणि अवधूत साठे यांना आदेश मिळाल्यापासून पाच महिन्यांच्या आत परतफेड पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. तसेच, गुंतवणूकदारांना परतावा मिळवण्यासाठी अर्ज कसा करायचा, याची माहिती देणाऱ्या सूचना 30 दिवसांच्या आत वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.परतफेडीसाठी आवश्यक रक्कम निर्धारित खात्यात आणि लागू असेल तिथे सेबीच्या Investor Protection and Education Fund मध्ये जमा होईपर्यंत संबंधितांच्या बँक खात्यांतून पैसे काढण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत..SBI Data Leak: SBIच्या डेटा लीकनंतर तुमच्या खात्यातील पैसे किती सुरक्षित? बँकेने दिलं मोठं स्पष्टीकरण.गौरी अवधूत साठे यांच्यावरही कारवाईया प्रकरणात गौरी अवधूत साठे यांनाही सहा महिन्यांसाठी सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. संबंधित कामकाजावर योग्य देखरेख ठेवण्यात अपयश आल्यामुळे त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्याचे सेबीने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.