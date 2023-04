Adani Group: भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठेत गुंतवणूक करण्यासाठी ओळखले जाणारे राजीव जैन अलीकडेच एका मोठ्या निर्णयामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आले होते. त्यांचा निर्णय अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये सुमारे 2 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीबाबत होता.

आता GQG भागीदारांच्या या मुख्य गुंतवणूक अधिकाऱ्याच्या वक्तव्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. राजीव जैन म्हणतात की कठीण काळातून जात असलेल्या अदानी ग्रुपच्या शेअर्समधील गुंतवणुकीवर त्यांना दुप्पट परतावा मिळू शकतो.

ब्लूमबर्गच्या न्यूयॉर्क मुख्यालयात दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, त्यांच्यासाठी अदानी समूहाचे शेअर्स मल्टीबॅगर ठरू शकतात. (Billionaire Rajiv Jain says will double 2 dollar billion Adani group investment in 5 years; yet Adani scrips fall)

हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतरही अदानी समूहावर विश्वास कायम

24 जानेवारी 2023 रोजी अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर, अदानी समूहाच्या बाजार मूल्यात सुमारे 153 अब्ज डॉलरची घट झाली आहे. हिंडेनबर्ग अहवालात अदानी समूहावर कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि शेअर्समध्ये फेरफार केल्याचा आरोप केला आहे.

मात्र, अदानी समूहाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. पण विशेष म्हणजे या आरोपांनंतरही राजीव जैन यांचा अदानी समूहावरील विश्वास कमी झालेला नाही.

राजीव जैन यांचा अदानी ग्रुपवर विश्वास का आहे?

राजीव जैन यांनी या मुलाखतीत सांगितले की, अदानी समूहाचे खरे मूल्य त्यांच्या मालमत्तेत आहे. काही काळापूर्वी आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या खुर्चीवर विराजमान असलेले गौतम अदानी भारताच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठे बदल करण्याचा आग्रह धरत आहेत.

भारतातील उत्पादनासाठी चीनची जागा कशी घेता येईल, हा त्यांचा उद्देश आहे. अदानी समूहाचे अनेक प्रकल्प भारताच्या विकासाच्या ध्येयावर केंद्रित आहेत, जे एक-दोन नव्हे तर अनेक क्षेत्रात आहेत. खरं तर, अदानी समूह अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करत आहे जिथे केंद्र सरकार आर्थिक वाढ आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करते.

उदाहरणार्थ, अदानी समूहाचा कोळसा व्यवसाय, डेटा सेंटर्स आणि मुंबईसारखे भारतातील सर्वात व्यस्त आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व्यवसाय.

जैन म्हणाले, "माझा विश्वास आहे की विमानतळ व्यवसाय स्वतःच कोणत्याही एका कंपनीपेक्षा अधिक मौल्यवान आहे." येथील जमीन आशियातील सर्वात महागड्या शहरी रिअल इस्टेटपैकी एक आहे.

हिंडेनबर्ग अहवालावर राजीव जैन काय म्हणाले?

जैन म्हणाले, "हा हिंडेनबर्ग अहवाल 10 वर्ष जुन्या वृत्तपत्रासारखा आहे. माझ्या 30 वर्षांच्या गुंतवणुकीच्या कारकिर्दीत मला आजपर्यंत एकही परिपूर्ण कंपनी सापडलेली नाही."