Birla Group: कुमार मंगलम बिर्ला स्वस्तात शेअर्स का विकत आहेत? एका वर्षापूर्वीच खरेदी केली होती कंपनी

अल्ट्राटेक सीमेंटने सेबीच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी इंडिया सीमेंट्समधील 6.5% हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनी 740 कोटी रुपयांचे शेअर्स दोन दिवसांत विकणार असून किंमत 368 रुपये प्रति शेअर ठरवली आहे. या घोषणेनंतर इंडिया सीमेंट्सचा शेअर 52 आठवड्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला..UltraTech Cement: देशातील मोठे उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला यांच्या अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनीने इंडिया सीमेंट्समधील मोठा हिस्सा विकण्याची तयारी केली आहे. कंपनी 740 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकणार असून हा निर्णय बाजार नियंत्रक सेबीच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी घेतला आहे..सध्या अल्ट्राटेककडे इंडिया सीमेंट्समधील 81.5% हिस्सा आहे. मात्र, सेबीच्या नियमानुसार कोणत्याही लिस्टेड कंपनीमध्ये किमान 25% हिस्सा सामान्य गुंतवणूकदारांकडे असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अल्ट्राटेकला आपला हिस्सा 75% वर आणावा लागणार आहे. यासाठी कंपनी 6.5% शेअर्स गुरुवार आणि शुक्रवार या दोन दिवसांत विकणार आहे..इंडिया सीमेंट्सच्या शेअर्सची किंमत 368 रुपये प्रति शेअर निश्चित करण्यात आली आहे, जी बुधवारच्या बंद भावापेक्षा थोडी कमी आहे. बुधवारी बीएसईवर हा शेअर 370 रुपयांवर बंद झाला होता..52 आठवड्यांचा उच्चांकगुरुवारी सुरुवातीच्या व्यवहारात इंडिया सीमेंट्सचा शेअर तब्बल 4% वाढीसह 384.75 रुपयांवर पोहोचला. हा गेल्या 52 आठवड्यांतील उच्चांक आहे. दुसरीकडे, अल्ट्राटेक सीमेंटचा शेअर 0.12% घसरून 12,855.75 रुपयांवर होता..अल्ट्राटेकने जून 2024 मध्ये इंडिया सीमेंट्समध्ये पहिल्यांदा गुंतवणूक केली होती. त्यावेळी बिर्ला यांनी राधाकिशन दमानी यांच्याकडून 24% हिस्सा खरेदी केला. नंतर एन. श्रीनिवासन आणि त्यांच्या नातेवाईकांकडून आणखी 32.8% हिस्सा घेतला. यानंतर 26% शेअर्ससाठी ओपन ऑफर दिली होती..सेबीच्या नियमानुसार, 3 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत इंडिया सीमेंट्समधील हिस्सा सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांकडे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या व्यवहाराला मोठे महत्त्व आहे..FAQs Q1. अल्ट्राटेक सीमेंट शेअर्स का विकत आहे?सेबीच्या नियमानुसार कोणत्याही लिस्टेड कंपनीमध्ये किमान 25% हिस्सा सामान्य गुंतवणूकदारांकडे असणे आवश्यक आहे.Q2. किती शेअर्स विकले जाणार आहेत?- अल्ट्राटेक 6.5% हिस्सा म्हणजेच सुमारे ₹740 कोटींचे शेअर्स विकणार आहे.Q3. या निर्णयाचा शेअर बाजारावर काय परिणाम झाला?- घोषणेनंतर इंडिया सीमेंट्सचा शेअर 4% वाढून 52 आठवड्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला.