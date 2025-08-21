Share Market

Stock Market Closing: शेअर बाजार वाढीसह बंद; सलग सहाव्या दिवशी तेजी, कोणते शेअर्स चमकले?

Stock Market Closing Update: आज शेअर बाजारात गुरुवारी (21 ऑगस्ट) तेजी दिसून आली. इंट्राडे ट्रेडिंगदरम्यान इंडेक्स 4 आठवड्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले होते. सलग सहाव्या दिवशी बाजार हिरव्या रंगात होता.
Stock Market Today
राहुल शेळके
Summary

  • भारतीय शेअर बाजार सलग सहाव्या दिवशी तेजीसह बंद झाला.

  • बँकिंग व रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या खरेदीमुळे सेन्सेक्स 100+ अंकांनी वाढला, तर निफ्टी 25,000 च्या वर होता.

  • मात्र मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप इंडेक्सवर दबाव दिसून आला.

