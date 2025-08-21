Stock Market Closing: शेअर बाजार वाढीसह बंद; सलग सहाव्या दिवशी तेजी, कोणते शेअर्स चमकले?

भारतीय शेअर बाजार सलग सहाव्या दिवशी तेजीसह बंद झाला. बँकिंग व रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या खरेदीमुळे सेन्सेक्स 100+ अंकांनी वाढला, तर निफ्टी 25,000 च्या वर होता. मात्र मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप इंडेक्सवर दबाव दिसून आला..Stock Market Closing Today: आज शेअर बाजारात गुरुवारी (21 ऑगस्ट) तेजी दिसून आली. इंट्राडे ट्रेडिंगदरम्यान इंडेक्स 4 आठवड्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले होते. सलग सहाव्या दिवशी बाजार हिरव्या रंगात होता..दिवसभर चढ-उतार होत असले तरी क्लोजिंगपर्यंत बाजार हलक्या वाढीसह बंद झाला. निफ्टी 25,075 अंकांच्या आसपास सपाट बंद झाला, तर सेंसेक्स सुमारे 100 अंकांनी वाढत 81,975 च्या जवळ स्थिरावला. त्याचवेळी, बँक निफ्टीही 55,700 च्या आसपास सपाट बंद झाला..मोठ्या इंडेक्समध्ये तेजी दिसून आली असली तरी मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्सवर दबाव होता. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा निवडक खरेदीकडे अधिक कल होता.तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक संकेत आणि डेरिव्हेटिव्ह्जची वीकली एक्सपायरी लक्षात घेता बाजाराने स्थिरता दाखवली आहे..आयसीआयसीआय बँक आणि बजाज Finserv चमकलेआजच्या सत्रात ICICI Bank, Bajaj Finserv, Reliance Industries, Bajaj Finance आणि Titan Company या शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली. दुसरीकडे, Power Grid, NTPC, Hindustan Unilever आणि Adani Ports यांसारख्या शेअर्समध्ये गुंतवणूकदारांनी प्रॉफिट बुक करत विक्री केली..मिडकॅप व स्मॉलकॅपवर दबावआज निफ्टी मिडकॅप 100 इंडेक्स 0.38% नी खाली आला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप 100 जवळजवळ सपाट पातळीवर बंद झाला. म्हणजेच, मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्सवर जास्त दबाव राहिला..सेक्टर वाइज परफॉर्मन्ससेक्टरच्या कामगिरीकडे पाहिल्यास निफ्टी फार्मामध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली, तर निफ्टी FMCGवर दबाव दिसून आला. बँकिंग आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या जोरावर बाजाराला आधार मिळाला.आज रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअर्समध्ये मोठी खरेदी झाली. बँकिंग शेअर्सही तेजीत होते. बँक निफ्टी 0.35% वर बंद झाला आणि यामधील 12 पैकी 9 शेअर्स हिरव्या रंगात बंद झाले..Trump Tariff Impact: भारतावर टॅरिफ, पण अमेरिकेला धक्का; प्रत्येक अमेरिकन कुटुंबाला 2 लाखांचे नुकसान होणार.जागतिक संकेतांमुळे बाजाराला मदतआशियाई बाजारांमध्येही सकारात्मक वातावरण दिसले. दक्षिण कोरियाचा कोस्पी इंडेक्स आणि शांघाय कंपोजिट इंडेक्स हे दोन्ही हिरव्या रंगात बंद झाले. त्यामुळे भारतीय बाजारातील गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास अधिक वाढला..Online Gaming: PokerBaazi कंपनीचा शेअर कोसळला, 2 दिवसांत 20 टक्के घसरण; गुंतवणूकदारांचे 2,000 कोटी रुपये बुडाले.फेडरल रिझर्व्हकडे गुंतवणूकदारांचे लक्षआता सर्वांची नजर अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे चेअरमन जेरोम पॉवेल यांच्या भाषणाकडे लागली आहे. ते येत्या जॅक्सन होल सिंपोजियममध्ये व्याजदरांबाबत महत्त्वाचे संकेत देऊ शकतात..FAQsQ1. आज सेन्सेक्स आणि निफ्टी कितीने वाढले?सेन्सेक्स 100 + अंकांनी वाढून 81,975 जवळ बंद झाला, निफ्टी 25,075 वर होता.Sensex closed 100 points higher near 81,975, while Nifty settled around 25,075.Q2. कोणते शेअर्स टॉप गेनर्स होते?ICICI Bank, Bajaj Finserv, Reliance, Bajaj Finance आणि Titan टॉप गेनर्स होते.ICICI Bank, Bajaj Finserv, Reliance, Bajaj Finance, and Titan were top gainers.Q3. कोणते सेक्टर्स दबावाखाली होते?मिडकॅप, स्मॉलकॅप आणि FMCG मध्ये दबाव दिसला.Midcap, Smallcap, and FMCG indices came under pressure.Q4. बाजारात तेजी का दिसली?बँकिंग आणि RIL मध्ये जोरदार खरेदी तसेच सकारात्मक जागतिक संकेत यामुळे तेजी दिसली.Strong buying in banking and Reliance stocks, along with positive global cues, drove the rally..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.