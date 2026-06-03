Share Market

IPO Alert: ₹15 हजारांचे होऊ शकतात ₹20 हजार! 33% GMP सह 631 कोटींचा IPO आजपासून खुला; जाणून घ्या संपूर्ण डिटेल्स

New IPO: ग्रे मार्केटमध्ये तब्बल 33% GMP मुळे CMR Green Tech IPO चर्चेत आला आहे. 631 कोटींचा हा IPO आजपासून खुला झाला असून, लिस्टिंग गेनच्या शक्यतेमुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले आहे.
Invest ₹15,000, Get ₹20,000? This IPO Opens Today With a Massive 33% GMP

Invest ₹15,000, Get ₹20,000? This IPO Opens Today With a Massive 33% GMP

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

CMR Green Tech IPO Updates: शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदारांची पसंती असते ती म्हणजे IPO. कारण एकवेळ गुंतवणूक करून काही दिवसांतच यात मोठा रिटर्न मिळण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे जे लोक सध्या IPOमध्ये गुंतवणुकीचा प्लॅन करण्याच्या विचारात आहे त्यांच्यासाठी खुशखबर आहे.

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