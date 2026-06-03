IPO Alert: ₹15 हजारांचे होऊ शकतात ₹20 हजार! 33% GMP सह 631 कोटींचा IPO आजपासून खुला; जाणून घ्या संपूर्ण डिटेल्स

CMR Green Tech IPO Updates: शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदारांची पसंती असते ती म्हणजे IPO. कारण एकवेळ गुंतवणूक करून काही दिवसांतच यात मोठा रिटर्न मिळण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे जे लोक सध्या IPOमध्ये गुंतवणुकीचा प्लॅन करण्याच्या विचारात आहे त्यांच्यासाठी खुशखबर आहे. .आज बुधवार 3 जून 2026 पासून CMR Green Tech कंपनीचा तब्बल 631 कोटी रुपयांचा IPO गुंतवणूकदारांसाठी खुला झाला आहे. पूर्णपणे ऑफर फॉर सेल असणारा हा IPO उघडण्याआधीच ग्रे मार्केटमध्ये तब्बल 33% GMP दिसत असल्याने मोठी कमाई करण्याची संधी असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. चला मग जाणून घेऊयात कसा आहे हा आयपीओ..Gold Rate Today: सोन्यात मोठी घसरण! 21 दिवसांतील नीचांकी दर; उच्चांकापेक्षा तब्बल ₹23,500 कमी; आजचा ताजा भाव पाहा.कंपनी काय करते?CMR Green Technologies Limited ची स्थापना 2006 मध्ये झाली. कंपनी अॅल्युमिनियम आणि झिंक धातूंच्या रिसायक्लिंग क्षेत्रात कार्यरत असून, विशेषतः अॅल्युमिनियम डायकास्टिंग अलॉय आणि अॅल्युमिनियम बिलेट्स निर्मिती करते. विशेष म्हणजे Honda Cars India, Bajaj Auto, Hero MotoCorp, Royal Enfield, Maruti Suzuki, Endurance Technologies आणि Jindal Stainless यांसारख्या मोठ्या कंपन्या CMR Green Technologiesच्या ग्राहक आहेत..कधी बोली लावता येणार?CMR Green Tech IPO हा 3 जून 2026 रोजी खुला झाला असून शुक्रवार 5 जून 2026 ला बंद होणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना या 3 दिवसांतच यासाठी बोली लावता येणार आहे. सध्या IPO पूर्वी कंपनीचे बाजारमूल्य तब्बल 4,205 कोटी रुपये असून कंपनी 3,29 कोटी शेअर्स विक्रीसाठी आणत आहे..प्राइस बँड किती?कंपनीने IPO साठी 182 ते 192 रुपये प्रति शेअर असा प्राइस बँड निश्चित केला आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी प्रति शेअर 18 रुपयांची सवलत देण्यात आली असून त्यांना शेअर 174 रुपयांना मिळू शकतो.किमान गुंतवणूक किती?रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी 78 शेअर्सचा एक लॉट निश्चित करण्यात आला आहे. अपर प्राइस बँडनुसार एका लॉटसाठी किमान 14,976 रुपये गुंतवावे लागतील. रिटेल गुंतवणूकदार जास्तीत जास्त 13 लॉटसाठी अर्ज करू शकतात, ज्यासाठी सुमारे 1.95 लाख रुपये लागतील..ग्रे मार्केटमध्ये धुरंधरIPO बाजारात येण्याआधीच ग्रे मार्केटमध्ये याची जोरदार चर्चा सुरू होती. बाजारातील माहितीनुसार, शेअर्सचा GMP म्हणजेच ग्रे मार्केट प्रीमियम सुमारे 63 रुपये आहे.जर हा प्रीमियम कायम राहिला तर बाजारात लिस्ट होतेवेळी प्रति शेअरची किंमत सुमारे 255 रुपयांच्या आसपास जाईल. त्यामुळे 15 हजारांची गुंतवणूक काहीच दिवसांत 20 हजार रुपये होऊ शकते. मात्र लक्षात ठेवा GMP हा कायम बदलत असतो..PPF vs SIP: गुंतवणुकीसाठी PPF की SIP? महिन्याला 5,000 रुपये गुंतवल्यास 15 वर्षांत कुठे तयार होईल मोठा फंड? जाणून घ्या संपूर्ण गणित.शेअरबाबत महत्त्वाच्या तारखाIPO खुला - 3 जून 2026IPO बंद - 5 जून 2026अलॉटमेंट - 8 जून 2026रिफंड प्रक्रिया - 9 जून 2026डिमॅट खात्यात शेअर्स जमा - 9 जून 2026संभाव्य लिस्टिंग - 10 जून 2026.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.