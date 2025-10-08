Share Market

Diwali 2025 Picks: दिवाळीत खरेदी करा हे 10 शेअर्स; तुम्हाला मिळेल 25 टक्क्यापर्यंत परतावा, पाहा यादी

Diwali 2025 Picks: एसबीआय सिक्युरिटीजने दिवाळी 2025 साठी खास शेअर्सची यादी जाहीर केली आहे. यात HDFC Bank, TVS Motor, Apollo Hospitals सारख्या प्रमुख कंपन्यांचा समावेश आहे.
राहुल शेळके
Updated on

Diwali 2025 Picks: दिवाळी जवळ आली की गुंतवणूकदारांसाठी शेअर बाजारात एक वेगळंच वातावरण तयार होतं. मुहूर्त ट्रेडिंग आणि सणासुदीच्या काळात गुंतवणूकदार नवीन गुंतवणुकीचा विचार करतात. यंदाच्या दिवाळीतही बाजारात उत्साह आहे आणि त्यातच एसबीआय सिक्युरिटीजने गुंतवणूकदारांसाठी खास शेअर्सची यादी जाहीर केली आहे. या सर्व शेअर्समध्ये पुढील वर्षभरात 13% ते 25% पर्यंत परतावा मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

