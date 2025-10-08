Diwali 2025 Picks: दिवाळीत खरेदी करा हे 10 शेअर्स; तुम्हाला मिळेल 25 टक्क्यापर्यंत परतावा, पाहा यादी

Diwali 2025 Picks: दिवाळी जवळ आली की गुंतवणूकदारांसाठी शेअर बाजारात एक वेगळंच वातावरण तयार होतं. मुहूर्त ट्रेडिंग आणि सणासुदीच्या काळात गुंतवणूकदार नवीन गुंतवणुकीचा विचार करतात. यंदाच्या दिवाळीतही बाजारात उत्साह आहे आणि त्यातच एसबीआय सिक्युरिटीजने गुंतवणूकदारांसाठी खास शेअर्सची यादी जाहीर केली आहे. या सर्व शेअर्समध्ये पुढील वर्षभरात 13% ते 25% पर्यंत परतावा मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..या यादीत बँकिंगपासून ऑटो, हेल्थकेअरपासून इंजिनिअरिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंगपर्यंत विविध क्षेत्रातील कंपन्या समाविष्ट आहेत. चला पाहूया कोणते शेअर्स यंदाच्या दिवाळीमध्ये गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचे आहेत..बँकिंग आणि फायनान्स क्षेत्रात दमदार वाढीची शक्यतासर्वात आधी HDFC Bank. देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी बँकांपैकी एक असलेल्या एचडीएफसी बँकेचे टार्गेट प्राइस ₹1,110 ठेवण्यात आली आहे आणि अंदाजे 14% परताव्याची अपेक्षा आहे. डिपॉझिट ग्रोथ आणि फंडिंग स्ट्रक्चरमुळे ही बँक पुढील दोन वर्षांत चांगला परतावा देईल, असा अंदाज आहे.Indian Bank चे टार्गेट ₹875 ठेवण्यात आले असून सुमारे 15% अपसाइडची शक्यता आहे. स्थिर व्याज उत्पन्न आणि चांगल्या नफ्यामुळे हा स्टॉक आकर्षक ठरत आहे..ऑटो सेक्टरमध्ये पुन्हा तेजीचे वारेऑटोमोबाईल क्षेत्रातील TVS Motor चे टार्गेट ₹3,975 असून 13% परताव्याची शक्यता आहे. ग्रामीण मागणीत सुधारणा आणि निर्यात वाढ हे कंपनीसाठी सकारात्मक संकेत आहेत.Ashok Leyland साठी टार्गेट ₹170 असून जवळपास 23% पर्यंत परताव्याची अपेक्षा आहे. इनपुट कॉस्ट कमी होणे आणि उत्तम प्रोडक्ट हे घटक कंपनीचे मार्जिन सुधारू शकतात.Swaraj Enginesला (टार्गेट ₹5,112) ट्रॅक्टर क्षेत्रातील मागणीचा फायदा होईल. जीएसटी कपातीमुळे रिप्लेसमेंट डिमांड वाढेल आणि त्यामुळे 24% पर्यंत अपसाइड मिळण्याची शक्यता आहे..Gold Crash: सोन्याचा फुगा लवकरच फुटणार; भाव 77,700 रुपयांवर येणार, तज्ञांचा धक्कादायक इशारा. हेल्थकेअर आणि कंझ्युमर सेक्टरमध्ये स्थिर वाढहेल्थकेअर क्षेत्रात Apollo Hospitals वर लक्ष ठेवावे. ₹8,675 टार्गेट असलेल्या या स्टॉकमध्ये सुमारे 13% परताव्याची शक्यता आहे. रुग्णसंख्येत वाढ आणि डिजिटल वाढीमुळे कंपनीची वाढ चांगली होण्याची शक्यता आहे.Jubilant FoodWorks साठी ₹720 टार्गेट आहे आणि 16% परताव्याची अपेक्षा आहे. जीएसटी सुधारणा आणि वाढत्या कंझम्प्शनमुळे कंपनीच्या शेअरमध्ये वाढीची शक्यता आहे..इंजिनिअरिंग, मेटल्स आणि इतर क्षेत्रात मोठ्या संधीAzad Engineering (टार्गेट ₹2,105, अपसाइड 22.5%) एयरोस्पेस आणि एनर्जी कॉम्पोनंट्समध्ये वेगाने वाढ दाखवत आहे.Oswal Pumps (टार्गेट ₹970, अपसाइड 25%) आणि Subros Ltd (₹1,355, अपसाइड 21%) यांना देखील स्थिर मागणीचा फायदा होईल.मेटल्स क्षेत्रातील Indian Metals & Ferro Alloys कंपनीमध्ये (IMFA) ₹1,415 टार्गेटसह 22% परताव्याची शक्यता आहे.Fiem Industries ₹2,340 टार्गेटसह 23% परतावा देऊ शकतो तर Pondy Oxides & Chemicals (POCL) ₹1,530 टार्गेटसह 23% परतावा देऊ शकतो..Tata Trusts: टाटा ग्रुपमध्ये वाद! 157 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ट्रस्टमध्ये दोन गट, काय आहे प्रकरण?.एसबीआय सिक्युरिटीजने निवडलेले हे शेअर्स विविध क्षेत्रांतील चांगल्या कंपन्या आहेत ज्या पुढील 12 ते 18 महिन्यांत चांगला परतावा देऊ शकतात. गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.नोंद: गुंतवणुकीपूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.