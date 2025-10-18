Share Market

Diwali Muhurat Trading 2025: मुहूर्त ट्रेडिंग संध्याकाळी नाही तर 'या' वेळी होणार; का बदलली वेळ?

Diwali Muhurat Trading 2025: यंदा दिवाळी मुहूर्त ट्रेडिंगची वेळ सायंकाळी नव्हे तर दुपारी ठेवण्यात आली आहे. 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी बीएसई आणि एनएसईवर विशेष एक तासाचं ट्रेडिंग सत्र होणार आहे.
Diwali Muhurat Trading 2025

Diwali Muhurat Trading 2025

राहुल शेळके
Updated on

Diwali Muhurat Trading 2025: शेअर बाजारासाठी दिवाळी हा सण खास असतो. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) मुहूर्त ट्रेडिंगसाठी तयार आहेत. पण या वर्षी एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. अनेक दशकांनंतर मुहूर्त ट्रेडिंगची वेळ सायंकाळवरून बदलून दुपारी करण्यात आली आहे.

