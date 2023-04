Gautam Adani: विदेशी मीडिया- फायनान्शियल टाईम्सने गौतम अदानी समूहाशी संबंधित अहवाल आपल्या वेबसाइटवरून हटवण्यास नकार दिला आहे. या अहवालात समूहावर ऑफशोअर फंडिंगचा आरोप करण्यात आला होता.

मात्र, अदानी समूहाने हा अहवाल चुकीचा आणि खोटा असल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच फायनान्शिअल टाईम्सच्या वेबसाईटवरून हा अहवाल काढून टाकण्याची मागणीही समूहाने केली आहे. आता मीडिया हाऊसने ही मागणी फेटाळून लावली आहे.

मीडिया हाऊसच्या प्रवक्त्याने टेलिग्राफला सांगितले की लेख अचूक आणि काळजीपूर्वक तयार केला गेला आहे. आम्ही आमच्या अहवालावर ठाम आहोत. याआधी सोमवारी अदानी समूहाने मीडिया हाऊसच्या संपादकाला कठोर शब्दांत पत्र लिहून अहवाल हटवण्याची मागणी केली होती.

समूहाने म्हटले की लेखाने दिशाभूल करणारी माहिती मांडली आणि बाजारात गैरसमज निर्माण केला. या अहवालामुळे अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम झाला आणि तो राजकीय मुद्दा बनला आहे. (Financial Times refuses to take down report on Adani Group’s offshore funding)

फायनान्शिअल टाईम्सच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, अलिकडच्या वर्षांत एकूण विदेशी थेट गुंतवणुकीपैकी जवळपास निम्मी गुंतवणूक गौतम अदानी कुटुंबाशी संबंधित ऑफशोअर संस्थांमधून आली आहे.

गौतम अदानी यांच्या संलग्न कंपन्या 2017 ते 2022 या कालावधीत समूहात किमान 2.6 अब्ज डॉलर गुंतवणूक करतील. यातील बराचसा भाग या समूहाशी संबंधित शेल कंपन्यांकडून आला आहे.

या अहवालाला उत्तर देताना अदानी समूह म्हणाला की अदानी समूहाला संपवण्याची स्पर्धात्मक घोडदौड सुरू असल्याचे आम्हाला समजते. आम्ही सिक्युरिटीज कायद्यांचे पूर्णपणे पालन करत आहोत.

आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की हा अहवाल तुमच्या वेबसाइटवरून ताबडतोब काढून टाका. पत्रकारांच्या निष्काळजी कारभाराचा संदर्भ देत, अदानी समूहाच्या वतीने पत्रात म्हटले आहे की, जर तुमच्या पत्रकारांनी हे सर्व दाखले आणि इतर खुलासे विचारात घेतले असते, तर त्यांनी खोटी आकडेवारी प्रसिद्ध केली नसती.

काँग्रेस नेते आणि माजी खासदार राहुल गांधी यांनी अदानी समूहावर 20,000 कोटी रुपयांच्या बनावट आणि फसव्या व्यवहाराचा आरोप केला होता. ज्यामुळे आता राजकारण तापले आहे.