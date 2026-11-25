Gold Rate Below 1 Lakh : नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण सुरू झाली आहे. त्यामुळे दागिने खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळत आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला सोमवारी आणि मंगळवारी बाजार सुरू होताच सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ नोंदविण्यात आली होती. मात्र, आज (बुधवारी) बाजार उघडताच सोने चांदीच्या दरात पुन्हा घसरण सुरू पहायला मिळाली..गुडरिटर्नच्या आकडेवारीनुसार, जीएसटी वगळता, भारतात २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात २९ जानेवारी २०२६ रोजीच्या उच्चांकी दरापासून (प्रति १० ग्रॅम १ लाख ७८ हजार ८५० रुपये) होता तर २५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत (प्रति १० ग्रॅम १ लाख २४ हजार ५८० रुपये) तब्बल ५४ हजार २७० रुपयांची घसरण झाली आहे. सोन्याच्या दरात सुमारे ३०.३४ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे..पुढील १५ दिवसांत तीन महत्त्वाच्या घडामोडीसोन्याच्या दरात झालेल्या घसरणीनंतर आता गुंतवणूकदारांमध्ये खरेदी करावी की आणखी घसरणीची प्रतीक्षा करावी, याबाबत संभ्रम आहे. अशा परिस्थितीत २५ नोव्हेंबर ते ९ डिसेंबर या कालावधीत अमेरिकेत होणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या घडामोडी सोन्याच्या दराची पुढील दिशा ठरवू शकतात.२५ नोव्हेंबर : अमेरिकेची महागाईविषयक आकडेवारीअमेरिकेच्या वैयक्तिक उपभोग खर्चाशी संबंधित (पीसीई) महागाईची आकडेवारी २५ नोव्हेंबरला जाहीर होणार आहे. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेली फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर निश्चित करताना या आकडेवारीचा विचार करते. अपेक्षेपेक्षा महागाई अधिक असल्याचे स्पष्ट झाल्यास व्याजदर उच्च पातळीवर कायम ठेवण्याची शक्यता वाढेल. त्यामुळे डॉलर मजबूत होऊन सोन्याच्या दरावर दबाव येऊ शकतो..४ डिसेंबर : अमेरिकेतील रोजगारविषयक अहवालअमेरिकेतील रोजगारनिर्मितीची आकडेवारी ४ डिसेंबरला जाहीर होणार आहे. रोजगारनिर्मितीचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा चांगले असल्यास व्याजदर कपातीची शक्यता कमी होऊ शकते. याउलट रोजगारवाढ मंदावल्यास व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा वाढतील. या दोन्ही परिस्थितींचा परिणाम सोन्याच्या दरावर होण्याची शक्यता आहे..Gold Rate Update: सोनं आणखी स्वस्त होणार की महागणार? खरेदीआधी 'या' 3 तारखा लक्षात ठेवा.९ डिसेंबर : फेडरल रिझर्व्हचा व्याजदर निर्णयया तीन घडामोडींपैकी सर्वाधिक महत्त्वाचा निर्णय ९ डिसेंबरला होणार आहे. अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह बँक डिसेंबरमधील व्याजदर निश्चित करणार आहे. व्याजदरात वाढ झाल्यास सोन्यातील गुंतवणुकीचे आकर्षण कमी होऊ शकते. कारण सोन्यातून व्याजाच्या स्वरूपात उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे व्याजदरविषयक निर्णयाचा थेट परिणाम सोन्याच्या दरावर होण्याची शक्यता आहे.जानेवारी २०२७ पर्यंत सोन्याचा तळ गाठण्याची शक्यताकोटक निओचे कमोडिटी आणि चलनविषयक संशोधन विभागाचे प्रमुख अनिंद्य बॅनर्जी यांच्या मते, आतापासून जानेवारी २०२७ दरम्यान सोन्याचा दर नीचांकी पातळी गाठू शकतो. मात्र, त्याआधी आणखी घसरण होण्याची शक्यताही त्यांनी नाकारलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.