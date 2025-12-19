ICICI Prudential AMC Share Price : लिस्टिंगनंतर ICICI Prudential AMC शेअर्स तेजीत! होल्ड करायचं की विकायचं? तज्ज्ञ काय सांगतात?

ICICI Prudential AMC Share : ICICI Prudential AMC चे शेअर्स सेन्सेक्स आणि निफ्टीवर जवळपास 20 टक्के प्रीमियमसह लिस्ट झाले. यामुळे गुंतवणूकदारांना लिस्टिंग होताच एका शेअरमागे तब्बल ₹441 पर्यंतचा नफा मिळाला आहे. शेअरने बाजारात मजबूत सुरुवात केली असून, त्यानंतरही तेजी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे बाजारातील या शेअरकडे गुंतवणूकदार आकर्षित होत आहे. . नेशनल स्टॉक एक्सचेंजवर हा शेअर ₹2,600 या पातळीवर लिस्ट झाला. लिस्टिंगची ही किंमत त्याच्या ₹2,165 या इश्यू प्राइसपेक्षा सुमारे 20 टक्क्यांनी जास्त आहे. तर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजवर या शेअरने आणखी मजबूत सुरुवात करत ₹2,606.20 वर सुरुवात केली, म्हणजेच जवळपास 20.38 टक्क्यांची वाढ ओपनिंग मध्येच दिसून आली. त्यामुळे GMP मध्ये आधीपासून जसा अंदाज वर्तविण्यात आला होता त्याच किंमतीवर लिस्टिंग झाल्याचे पाहायला मिळाले..ICICI ची पाचवी कंपनी या जबरदस्त लिस्टिंगमुळे भारतीय शेअर बाजारात ICICI ग्रुपची पकड आणखी मजबूत झाली आहे. आता या शेअर्समुळे ICICI ग्रुप आता शेअर बाजारात ज्या कंपन्यांच्या 5 उपकंपन्या बाजारात लिस्ट झालेल्या आहेत अशा कंपन्यांपैकी एक ठरला आहे. यापूर्वी ICICI Bank, ICICI Prudential Life Insurance, ICICI Lombard General Insurance आणि ICICI Securities या कंपन्यांना याआधीच गुंतवणूकदारांनी पसंती दिली आहे..Bank Holiday : आजपासून 5 दिवस देशभरातील बँका बंद! राज्यातील बँकाही 4 दिवस बंद; कधी ते जाणून घ्या?.दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी चांगला पर्यायभारतीय बाजाराचा विचार करता इक्विटी, डेट, हायब्रिड फंड्स, एसआयपी आणि पॅसिव्ह पोर्टफोलिओ अशा विविध क्षेत्रांत वाढ होत आल्याने कंपनीला दीर्घकालीन आणि स्थिर स्वरूपाचा कॅश फ्लो मिळण्यास मदत होईल. मागच्या दोन वर्षाच्या कालावधीत ICICI कंपनीच्या महसूल आणि नफ्यात सातत्याने वाढ झाली आहे. त्यामुळे जबरदस्त ब्रँड मूल्य, लोकांचा ब्रँड वरील विश्वास आणि उद्योगातील दीर्घकालीन अनुकूल ट्रेंड बघता ICICI Prudential AMC चे शेअर्स दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी चांगला पर्याय असल्याचा तज्ञांचा अंदाज आहे. .Ambani gifts Lionel Messi : अनंत अंबानींकडून मेस्सीला 11 कोटींचं घड्याळ भेट! एवढं महाग का आहे Richard Mille घडयाळ? काय आहे खास?.शेयर बाजारात एकाच ग्रुपच्या इतक्या कंपन्यांचे यशस्वी लिस्टिंग आणि यापूर्वीची कामगिरी बघता ICICI ब्रँडवर गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार यात गुंतवणूक करताना दिसत आहे. Disclaimer: यातील मत ही सकाळ समूहाची नसून ती बाजारातील तज्ञांची आहेत. सकाळ केवळ हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने प्रसारित असून हा गुंतवणुकीचा सल्ला म्हणून नाही. वाचकांनी कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.