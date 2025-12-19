ICICI Prudential AMC Share Price : लिस्टिंगनंतर ICICI Prudential AMC शेअर्स तेजीत! होल्ड करायचं की विकायचं? तज्ज्ञ काय सांगतात?

Share Market

ICICI Prudential AMC IPO : आज शेअर बाजारात ICICI Prudential AMC च्या शेअर्सनी जोरदार लिस्टिंग केली. दोन्ही मुख्य निर्देशांकांवर हे शेअर्स 20 टक्के फायद्यासह सुरुवात करताना दिसले.
ICICI Prudential AMC Share : ICICI Prudential AMC चे शेअर्स सेन्सेक्स आणि निफ्टीवर जवळपास 20 टक्के प्रीमियमसह लिस्ट झाले. यामुळे गुंतवणूकदारांना लिस्टिंग होताच एका शेअरमागे तब्बल ₹441 पर्यंतचा नफा मिळाला आहे. शेअरने बाजारात मजबूत सुरुवात केली असून, त्यानंतरही तेजी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे बाजारातील या शेअरकडे गुंतवणूकदार आकर्षित होत आहे.

