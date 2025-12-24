Investment In Apple And Amazon Stock : भारतीय गुंतवणूकदारांचा परदेशातील शेअर बाजारांमधील ओढ दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतच्या अवघ्या १० महिन्यांत भारतीयांनी परदेशात तब्बल १.९६ अब्ज डॉलर्स, म्हणजेच १७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी याच कालावधीत ही गुंतवणूक १.२७ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. .परदेशात गुंतवणुक वाढली सप्टेंबर २०२५ मध्ये भारतीयांनी परदेशात २७८ दशलक्ष डॉलर्स गुंतवले, तर ऑक्टोबरमध्ये ऐन दिवाळीतही हा आकडा २७३ दशलक्ष डॉलर्स इतका होता. तुलनेने, २०२४ मधील याच महिन्यांत ही गुंतवणूक अनुक्रमे १३५ दशलक्ष डॉलर्स आणि १४९ दशलक्ष डॉलर्स इतकी होती म्हणजेच यंदा जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. त्यामुळे हे आकडे जरी नीट पाहिले तरी गुंतवणुकीत झालेली वाढ ठळकपणे लक्षात येते..भारतीय गुंतवणूकदारांचा परदेशी बाजारांवरील वाढता विश्वास पाहता, अनेकांना आता अमेरिकन शेअर बाजारात गुंतवणूक कशी करायची आणि त्यासाठी कोणते मार्ग वापरायचा याची उत्सुकता लागून आहे..Swiggy Instamart Report : 'या' पठ्ठ्याने वर्षात कंडोमवर खर्च केलेत चक्क १ लाख रुपये! महिन्याला १९ ऑर्डर्स; व्हॅलेंटाईन डेला तर....अमेरिकन शेअर बाजारात गुंतवणूक कशी करायची? भारतीय नागरिक देशांतर्गत किंवा विदेशी ब्रोकरमार्फत विदेशी ट्रेडिंग खाते उघडून अमेरिकन शेअर्समध्ये थेट गुंतवणूक करू शकतात. सध्या अनेक भारतीय ब्रोकर्सनी अमेरिकेतील स्टॉकब्रोकर्ससोबत भागीदारी केली असून, ते मध्यस्थ (ब्रोकर) म्हणून व्यवहार करत आहेत. मात्र, परदेशी बाजारातील गुंतवणुकीत ब्रोकरेज शुल्क आणि चलन विनिमय खर्चामुळे गुंतवणुकीचा एकूण खर्च काहीसा जास्त ठरू शकतो.याशिवाय, भारतात उपस्थिती असलेल्या एखाद्या विदेशी ब्रोकरकडे थेट खाते उघडूनही गुंतवणूक करता येते, अशी माहिती एका ऑनलाइन गुंतवणूक प्लॅटफॉर्मने दिली आहे..गिफ्ट सिटीमधूनही अमेरिकन शेअर्समध्ये गुंतवणूकभारतीय गुंतवणूकदारांना अहमदाबादमधील गिफ्ट सिटीच्या माध्यमातूनही ॲमेझॉन, ॲपलसारख्या मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी उपलब्ध आहे. यासाठी दोन प्रमुख पर्याय आहेत -NSE IX वर अनस्पॉन्सर्ड डिपॉझिटरी रिसीट्स (UDRs) खरेदी करणे किंवाIndia INX द्वारे थेट गुंतवणूक करणे.या मॉडेलमध्ये भारतीय ब्रोकर अमेरिकेतील ब्रोकरसोबत भागीदारी करून गुंतवणूकदारांना अमेरिकेत लिस्ट असलेले प्रत्यक्ष शेअर्स आणि ETF खरेदी करण्याची सुविधा देतो..जोखीम लक्षात घेऊनच गुंतवणूक करातज्ञांच्या मते, परदेशातील गुंतवणूक आकर्षक असली तरी त्यात जोखीम नाही असं नाही. महागाई, व्याजदरांतील बदल, जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणाव यांचा जागतिक शेअर बाजारांवर थेट परिणाम होऊ शकतो..Lionel Messi India Tour : 3 दिवसांच्या भारत दौऱ्यासाठी लिओनेल मेस्सीला किती कोटी रुपये मिळाले? पोलिस तपासात आयोजकाचा खुलासा.याशिवाय, परदेशातील गुंतवणुकीतून मिळालेला नफा पुन्हा भारतीय रुपयांत रूपांतरित करताना चलन दरातील चढ-उतारांमुळे परताव्यावर परिणाम होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी परदेशी उत्पन्नावर लागणारा भांडवली नफा कर, लाभांशावरील कर तसेच लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत असलेले नियम नीट समजून घेणे आवश्यक असल्याचा सल्ला तज्ञांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.