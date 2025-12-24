Share Market

Investment in US Stock Market : अ‍ॅपल–अ‍ॅमेझॉनचे शेअर्स घ्यायचेत? भारतीयांनी अमेरिकन शेअर बाजारात अशी करावी गुंतवणूक

Investment In Apple And Amazon Stock from India : सततच्या वाढत जाणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांचे शेअर्स घेण्याची भारतीय गुंतवणूकदारांची इच्छा असते. त्यासाठी गुंतवणूक काशी करायला हवी याची सविस्तर माहिती या लेखातून जाणून घ्या.
How To Invest In USA Stock Market from india

Invest In USA Stock

sakal 

Vinod Dengale
Updated on

Investment In Apple And Amazon Stock : भारतीय गुंतवणूकदारांचा परदेशातील शेअर बाजारांमधील ओढ दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतच्या अवघ्या १० महिन्यांत भारतीयांनी परदेशात तब्बल १.९६ अब्ज डॉलर्स, म्हणजेच १७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी याच कालावधीत ही गुंतवणूक १.२७ अब्ज डॉलर्स इतकी होती.

Loading content, please wait...
Share Market
usa
Stock Market
Stock
Investment
Investment Opportunities

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com