Share Market

Muhurat Trading 2025: मुहूर्त ट्रेडिंगला शेअर बाजारात स्थिर वाढ; सेन्सेक्स-निफ्टी सपाट, कोणते शेअर्स वाढले?

Muhurat Trading 2025: मुहूर्त ट्रेडिंगच्या दिवशी भारतीय शेअर बाजाराने स्थिर पण सकारात्मक शेवट केला. सेन्सेक्स 62 अंकांनी आणि निफ्टी 25 अंकांनी वाढून बंद झाले. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्सनी आजच्या सत्रात आघाडी घेतली.
Muhurat Trading 2025

Muhurat Trading 2025

Sakal

राहुल शेळके
Updated on

Muhurat Trading 2025: मुहूर्त ट्रेडिंगच्या दिवशी शेअर बाजारात स्थिर पण सकारात्मक वातावरण दिसून आलं. दिवाळीच्या शुभ मुहूर्ताच्या सत्रात सेन्सेक्स आणि निफ्टीने किरकोळ वाढीसह सत्राचा शेवट केला. निफ्टी 25,900च्या आसपास पोहोचला, तर सेन्सेक्सने दिवसअखेर 62.97 अंकांची वाढ दाखवली आणि 84,426.34 वर बंद झाला. निफ्टी 25.45 अंकांनी वाढून 25,868.60च्या पातळीवर स्थिरावला.

Muhurat Trading 2025
Premium | Diwali Market : दिवाळीत बाजाराचा उत्साह पण कधीपर्यंत टिकेल?
Loading content, please wait...
Share Market
Business
Finance
bse
Investment
NSE
Diwali Muhurat Trading

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com