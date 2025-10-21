Muhurat Trading 2025: मुहूर्त ट्रेडिंगला शेअर बाजारात स्थिर वाढ; सेन्सेक्स-निफ्टी सपाट, कोणते शेअर्स वाढले?

Muhurat Trading 2025: मुहूर्त ट्रेडिंगच्या दिवशी शेअर बाजारात स्थिर पण सकारात्मक वातावरण दिसून आलं. दिवाळीच्या शुभ मुहूर्ताच्या सत्रात सेन्सेक्स आणि निफ्टीने किरकोळ वाढीसह सत्राचा शेवट केला. निफ्टी 25,900च्या आसपास पोहोचला, तर सेन्सेक्सने दिवसअखेर 62.97 अंकांची वाढ दाखवली आणि 84,426.34 वर बंद झाला. निफ्टी 25.45 अंकांनी वाढून 25,868.60च्या पातळीवर स्थिरावला..Premium | Diwali Market : दिवाळीत बाजाराचा उत्साह पण कधीपर्यंत टिकेल?.आजच्या ट्रेडिंगमध्ये बहुतेक क्षेत्रं हिरव्या रंगात बंद झाले. मेटल, मीडिया, पॉवर, टेलिकॉम आणि हेल्थकेअर या इंडेक्समध्ये सुमारे 0.5 टक्क्यांची वाढ झाली. मिडकॅप इंडेक्स 0.3 टक्के आणि स्मॉलकॅप इंडेक्स तब्बल 1 टक्क्यांनी वाढला, म्हणजेच मोठ्या कंपन्यांपेक्षा छोट्या-मध्यम शेअर्सनी आज चांगली कामगिरी केली..Gold Jewellery: 0 टक्के मेकिंग चार्जेसच्या नावाखाली ज्वेलर्स करत आहेत ग्राहकांची फसवणूक; होऊ शकतं लाखोंच नुकसान .निफ्टीवर सिप्ला, बजाज फिनसर्व, अॅक्सिस बँक, इन्फोसिस आणि महिंद्र अँड महिंद्र हे टॉप गेनर्स ठरले. तर कोटक महिंद्रा बँक, आयसीआयसीआय बँक, भारती एअरटेल, मॅक्स हेल्थकेअर आणि एशियन पेंट्स या शेअर्समध्ये घट झाली..आज Sensex मधील 30 शेअर्समध्ये संमिश्र प्रदर्शन पाहायला मिळाले. Bajaj Finserv, Infosys, Axis Bank, Mahindra & Mahindra आणि Tata Motors या शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली. दुसरीकडे Kotak Mahindra Bank, ICICI Bank, HCL Technologies, Trent आणि Bharti Airtel यासह काही शेअर्स लाल रंगात बंद झाले. मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप शेअर्समध्येही चांगली तेजी दिसून आली. यामुळे Nifty Midcap 100 इंडेक्स 0.11% आणि Nifty Smallcap 100 इंडेक्स 0.52% ने वाढला..आज NSE वरील बहुसंख्य सेक्टोरल इंडेक्स हिरव्या रंगात बंद झाले. सर्वाधिक तेजी निफ्टी मीडिया, मेटल आणि फार्मा सेक्टर्समध्ये दिसली. मात्र, रिअल्टी आणि PSU बँक इंडेक्स लाल रंगात बंद झाले. मुहूर्त ट्रेडिंगच्या शुभमुहूर्तात मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप शेअर्समध्ये उत्साह वाढला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.