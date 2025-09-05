Adani Group: अदानी ग्रुपचा मोठा निर्णय! शेअरचे होणार 5 तुकडे; बोर्डाची मान्यता, 5 वर्षात दिला 1505 टक्के परतावा

अदानी पॉवरने आपले शेअर्स 1:5 रेशोमध्ये विभागण्याचा निर्णय घेतला असून प्रत्येक 10 रुपयांच्या शेअरची फेस व्हॅल्यू 2 रुपये होईल. या बदलामुळे लहान व रिटेल गुंतवणूकदारांना शेअर खरेदी करणे सोपे होणार आहे. मार्केट कॅपमध्ये कोणताही बदल न होता फक्त शेअर्सची संख्या वाढेल..Adani Power Stock Split: अदानी ग्रुपची वीज क्षेत्रातील कंपनी अदानी पॉवर (Adani Power) आपल्या गुंतवणूकदारांना दिवाळीपूर्वी मोठे गिफ्ट देत आहे. थर्मल आणि सोलर प्लांटद्वारे वीज उत्पादन करणाऱ्या या कंपनीने स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीच्या बोर्डाने या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवला असून प्रत्येक 1 शेअर पाच शेअर्समध्ये विभागला जाणार आहे..कसा होणार स्टॉक स्प्लिट?अदानी पॉवरने सांगितलं की, 1:5 रेशोमध्ये स्टॉक स्प्लिट होणार आहे. म्हणजेच प्रत्येक 10 रुपयांच्या फेस व्हॅल्यूचा शेअर पाच भागांत विभागून प्रत्येकाची फेस व्हॅल्यू 2 रुपये असेल. या बदलानंतर गुंतवणूकदाराच्या होल्डिंगची एकूण किंमत तशीच राहील, फक्त शेअर्सची संख्या वाढेल..गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार?कंपनीने रेग्युलेटरी फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की, हा निर्णय रिटेल आणि छोटे गुंतवणूकदार शेअर बाजारात सहभागी व्हावेत म्हणून घेतला आहे.स्टॉक स्प्लिटनंतर कंपनीच्या ऑथराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड आणि पेड-अप कॅपिटलमध्ये कोणताही बदल होणार नाही.रेकॉर्ड डेट अद्याप जाहीर झालेली नाही, ती सदस्यांच्या मंजुरीनंतर ठरवली जाईल.स्टॉक स्प्लिट झाल्यानंतर अदानी पॉवरचे इक्विटी शेअर्स 2,480 कोटींवरून वाढून 12,400 कोटी होतील..GST on Gold: सोन्या-चांदीवर किती GST लागणार? ग्राहकांना फायदा होणार का? .अदानी पॉवरच्या शेअरचा परफॉर्मन्सअदानी पॉवरच्या शेअर्समध्ये अलीकडे चांगली तेजी दिसून आली आहे.गेल्या महिन्यात 5% वाढतीन महिन्यांत 10% पेक्षा जास्त वाढसहा महिन्यांत जवळपास 20% वाढमात्र, गेल्या एका वर्षात 6% घसरणदोन वर्षांत 76% परतावा, तीन वर्षांत 55% परतावा आणि पाच वर्षांत तब्बल 1505% परतावासध्या बीएसईवर अदानी पॉवरचे मार्केट कॅप 2,32,843.40 कोटी रुपये आहे..स्टॉक स्प्लिट म्हणजे काय?स्टॉक स्प्लिटमध्ये कंपनी आपल्या एका शेअरचे छोटे भाग करून बाजारात खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया सोपी करते.शेअरची फेस व्हॅल्यू कमी होते.गुंतवणूकदारांना रेकॉर्ड डेटपर्यंत शेअर होल्ड असल्यास नवे शेअर्स डिमॅट खात्यात मिळतात.स्टॉक स्प्लिटनंतर कंपनीच्या मार्केट कॅपमध्ये कोणताही बदल होत नाही..DMart Rates: सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! GST बदलामुळे DMartमधील कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार? पाहा यादी .FAQs 1. स्टॉक स्प्लिट म्हणजे काय?- स्टॉक स्प्लिट म्हणजे कंपनी आपला एक शेअर छोटे भाग करून बाजारातील लिक्विडिटी वाढवते.2. गुंतवणूकदारांना काय फायदा होईल?- शेअरची किंमत कमी होईल व लहान गुंतवणूकदारांसाठी खरेदी सोपी होईल.3. रेकॉर्ड डेट कधी आहे?- रेकॉर्ड डेट अद्याप जाहीर झालेली नाही, ती सदस्यांच्या मंजुरीनंतर ठरवली जाईल.4. मार्केट कॅप बदलेल का?- नाही, कंपनीचे एकूण मार्केट कॅप बदलणार नाही.5. नवीन शेअर्स डिमॅटमध्ये कधी येतील?- रेकॉर्ड डेटनंतर शेअर्स आपोआप गुंतवणूकदारांच्या डिमॅट खात्यात जमा होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.