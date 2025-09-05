Share Market

Adani Group: अदानी ग्रुपचा मोठा निर्णय! शेअरचे होणार 5 तुकडे; बोर्डाची मान्यता, 5 वर्षात दिला 1505 टक्के परतावा

Adani Power Stock Split: थर्मल आणि सोलर प्लांटद्वारे वीज उत्पादन करणाऱ्या या कंपनीने स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीच्या बोर्डाने या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवला असून प्रत्येक 1 शेअर पाच शेअर्समध्ये विभागला जाणार आहे.
Adani Power Stock Split

Adani Power Stock Split

Sakal

राहुल शेळके
Updated on
Summary

  • अदानी पॉवरने आपले शेअर्स 1:5 रेशोमध्ये विभागण्याचा निर्णय घेतला असून प्रत्येक 10 रुपयांच्या शेअरची फेस व्हॅल्यू 2 रुपये होईल.

  • या बदलामुळे लहान व रिटेल गुंतवणूकदारांना शेअर खरेदी करणे सोपे होणार आहे.

  • मार्केट कॅपमध्ये कोणताही बदल न होता फक्त शेअर्सची संख्या वाढेल.

Adani Power Stock Split: अदानी ग्रुपची वीज क्षेत्रातील कंपनी अदानी पॉवर (Adani Power) आपल्या गुंतवणूकदारांना दिवाळीपूर्वी मोठे गिफ्ट देत आहे. थर्मल आणि सोलर प्लांटद्वारे वीज उत्पादन करणाऱ्या या कंपनीने स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीच्या बोर्डाने या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवला असून प्रत्येक 1 शेअर पाच शेअर्समध्ये विभागला जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Business
Finance
Stock Market
adani group
Stock
bse
BSE Sensex
Investment
NSE

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com