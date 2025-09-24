Navratri Stock: नवरात्रीत हे 9 स्टॉक खरेदी करा, पुढील दसऱ्यापर्यंत होऊ शकता मालामाल; किती परतावा मिळू शकतो?

या नवरात्रात गुंतवणुकीसाठी तज्ज्ञांनी 9 शेअर्स सुचवले आहेत.GST 2.0 सुधारणा आणि क्षेत्रीय वाढ यामुळे या कंपन्यांना फायदा होईल असा अंदाज आहे.योग्य निवड केल्यास पुढील दसऱ्यापर्यंत पोर्टफोलिओत 15-25% परताव्याची शक्यता आहे..Navratri Stock Picks: देशभरात नवरात्रोत्सव सुरु आहे. हा काळ शेअर बाजारात गुंतवणुकीसाठीही शुभ मानला जातो. यंदा शेअर बाजार तेजीत दिसत आहे. GST 2.0 मुळे आर्थिक वाढ होईल आणि गुंतवणूक वाढेल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. म्हणूनच नवरात्रासारख्या शुभ प्रसंगी योग्य शेअर्स निवडून पोर्टफोलिओ मजबूत करण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देत आहेत..Geojit Investmentsचे गौरांग शाह, Chola Securitiesचे धर्मेश कांत आणि Marketsmith Indiaचे मयूरेश जोशी यांनी मिळून नऊ शेअर्सची खास यादी तयार केली आहे. त्यांच्या मते, हे शेअर्स पुढील एका वर्षात गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा देऊ शकतात..गौरांग शाह यांनी टाटा कन्झ्युमर प्रोडक्ट्स, रॅमको सिमेंट आणि PB फिनटेक हे शेअर्स गुंतवणुकीसाठी योग्य आहेत असे सांगितले. ग्रामीण-शहरी मागणीतील वाढ, चांगल्या पावसाचा परिणाम आणि GST सुधारणा यांचा फायदा या कंपन्यांना होईल, असा त्यांचा अंदाज आहे..Premium|Online Gaming Ban : ऑनलाइन गेमिंगचाच ‘गेम’.Chola Securities चे धर्मेश कांत यांनी टाटा टेक, NTPC ग्रीन एनर्जी आणि फेडरल बँक या शेअर्सवर विश्वास व्यक्त केला. ग्रीन एनर्जी क्षेत्रात सरकारचा भर, तसेच बँकिंग सेक्टरमधील सुधारणा या गोष्टींमुळे गुंतवणूकदारांना 15 ते 20 टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळू शकतो, असा त्यांचा विश्वास आहे..Marketsmith India चे मयूरेश जोशी यांनी सारदा एनर्जी, लेमन ट्री हॉटेल्स आणि अपोलो हॉस्पिटल्स या शेअर्सवर भर दिला आहे. त्यांच्या मते, या तिन्ही कंपन्यांमध्ये 20 ते 24 टक्क्यांपर्यंत वाढीची क्षमता आहे. विशेषत: लेमन ट्री हॉटेल्स आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करत आहे त्याचा फायदा गुंतवणूकदारांना होईल..Premium|PSU index India : 'पीएसयू इंडेक्स'२५ वर्षांत २६ पट वाढला! गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?.तज्ज्ञांच्या मते, नवरात्रासारख्या शुभ मुहूर्तावर गुंतवणुकीला सुरुवात केल्यास येत्या वर्षभरात गुंतवणूकदारांचा पोर्टफोलिओ खऱ्या अर्थाने मालामाल होऊ शकतो.नोंद: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. तो गुंतवणूक सल्ला म्हणून समजू नये. वाचकांनी कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागारांचा सल्ला घ्यावा..FAQsQ1. तज्ज्ञांनी नवरात्रात गुंतवणुकीसाठी कोणते शेअर्स सुचवले आहेत?मराठी: टाटा कन्झ्युमर, रॅमको सिमेंट, PB फिनटेक, टाटा टेक, NTPC ग्रीन एनर्जी, फेडरल बँक, सारदा एनर्जी, लेमन ट्री हॉटेल्स आणि अपोलो हॉस्पिटल्स.English: Tata Consumer, Ramco Cement, PB Fintech, Tata Tech, NTPC Green Energy, Federal Bank, Sarda Energy, Lemon Tree Hotels, and Apollo Hospitals.Q2. या शेअर्समध्ये किती परतावा मिळू शकतो?मराठी: तज्ज्ञांच्या मते 15% ते 25% पर्यंत वाढीची शक्यता आहे.English: Experts project potential returns of 15% to 25% within a year.Q3. GST 2.0 सुधारणा गुंतवणुकीवर कशी परिणाम करेल?मराठी: GST सुधारणा इन्शुरन्स, कन्झ्युमर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात मागणी वाढेल, त्यामुळे निवडक कंपन्यांना थेट फायदा होईल.English: GST 2.0 reforms are expected to boost demand in insurance, consumer, and infrastructure sectors, directly benefiting select companies.Q4. गुंतवणूकदारांनी या टिप्सवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवावा का?मराठी: नाही. कोणत्याही गुंतवणुकीपूर्वी वित्तीय सल्लागारांचा सल्ला घ्यावा.English: No. Investors should consult their personal financial advisors before making investment decisions..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.