NSE IPO: शेअर बाजार चालवणारी कंपनीच आता शेअर बाजारात! 30,000 कोटींचा IPOची तयारी; पैसा कमावण्याची मोठी संधी?

NSE IPO: देशातील आघाडीची शेअर बाजार संस्था नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया (NSE) ने आपल्या बहुप्रतीक्षित IPO साठी सेबीकडे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल केला आहे. या IPO मध्ये कोणतेही नवीन शेअर्स जारी केले जाणार नाहीत. हा संपूर्ण इश्यू 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) स्वरूपातील असून विद्यमान भागधारक आपले शेअर्स विकणार आहेत. या अंतर्गत एकूण 14.89 कोटींहून अधिक शेअर्स विक्रीसाठी उपलब्ध केले जाणार आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बँक ऑफ बडोदा, कॅनडा पेन्शन प्लॅन इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड, जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया अॅश्युरन्स, नॅशनल इन्शुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्ससह अनेक विद्यमान भागधारक या IPO मध्ये आपला हिस्सा विकणार आहेत..रीटेल गुंतवणूकदारांना संधीNSE चा हा IPO ऑफर बुक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे राबवला जाणार आहे. या पद्धतीमध्ये गुंतवणूकदारांकडून मिळालेल्या बोली आणि मागणीच्या आधारे शेअरची अंतिम इश्यू किंमत निश्चित केली जाते. यात नेट ऑफरपैकी जास्तीत जास्त 50% हिस्सा संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी, किमान 15% हिस्सा गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी आणि किमान 35% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी (Retail Investors) राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनाही या IPO मध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! महिन्याभरात सोनं 17 हजारांनी स्वस्त; खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या आजचे ताजे दर.भारतातील सर्वात मोठी शेअर बाजार संस्था1992 मध्ये स्थापन झालेली नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) ही भारतातील सर्वात मोठी शेअर बाजार संस्था आहे. Redseer च्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2001 ते 2026 या कालावधीत कॅश मार्केट आणि इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्जमधील एकूण व्यवहारांच्या (टर्नओव्हर) आधारे NSE ने देशातील सर्वात मोठी स्टॉक एक्स्चेंज ठरली आहे..NSE ही भारतातील एक प्रमुख शेअर बाजार संस्था आहे. शेअर्सची खरेदी-विक्री, कंपन्यांचे लिस्टिंग, व्यवहारांची पडताळणी आणि सेटलमेंट अशा अनेक सेवा ती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देते. तसेच बाजारातील व्यवहार सुरक्षित आणि नियमांनुसार होण्यासाठी देखरेखही करते. एनएसईमध्ये शेअर्स, फ्युचर्स-ऑप्शन्स, म्युच्युअल फंड, कमोडिटी, करन्सी आणि कर्जरोखे (Debt Market) यांसारख्या विविध गुंतवणूक पर्यायांमध्ये व्यवहार करता येतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर अनेक आर्थिक सेवांचा लाभ मिळतो..20.3 ट्रिलियन रुपयांचा निधी31 मार्च 2020 रोजी 3.087 कोटी असलेला युनिक रजिस्टर्ड इन्व्हेस्टर्स बेस 31 मार्च 2026 रोजी 12.91 कोटींवर पोहोचला आहे. या कालावधीत त्यामध्ये 26.9% CAGR वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये एनएसईच्या प्लॅटफॉर्मद्वारे 20.3 ट्रिलियन रुपयांचा निधी उभारण्यात आला..Petrol-Diesel-CNG Price: कच्चे तेल 80 डॉलरच्या खाली, आता पेट्रोल-डिझेल स्वस्त? जाणून घ्या मुंबई-पुणेसह राज्यातील इंधनाचे ताजे दर.आर्थिक कामगिरीएनएसईची आर्थिक कामगिरीही मजबूत राहिली आहे. कंपनीचे ऑपरेशन्समधून मिळणारे उत्पन्न आर्थिक वर्ष 2024 मधील 14,780 कोटी रुपयांवरून वाढून आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 16,601 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. त्याचप्रमाणे, कंपनीचा निव्वळ नफा आर्थिक वर्ष 2024 मधील 8,305 कोटी रुपयांवरून वाढून आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 10,302 कोटी रुपये झाला. यावरून कंपनीच्या व्यवसायात आणि नफ्यात सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.