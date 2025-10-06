Share Market

DMart Stock Price: डीमार्टच्या प्रॉफिटमध्ये 15 टक्के वाढ; तरीही शेअर 3 टक्के घसरला, गुंतवणूक करावी का?

DMart Stock Price: डीमार्टची मालकी असलेल्या अव्हेन्यू सुपरमार्ट्सच्या शेअर्समध्ये दुसऱ्या तिमाहीच्या निकालानंतर 3% घसरण झाली. कंपनीचे उत्पन्न 15% वाढून 16,218 कोटी रुपयांवर गेले असून विक्रीत सातत्याने वाढ होत आहे.
DMart Stock Price

DMart Stock Price

Sakal

राहुल शेळके
Updated on

DMart Stock Price: डीमार्टची (DMart) मालकी असलेल्या अव्हेन्यू सुपरमार्ट्सच्या शेअर्समध्ये दुसऱ्या तिमाही निकालानंतर आज सोमवारी (6 ऑक्टोबर) 3 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. बीएसईवर या कंपनीचा शेअर 3.09 टक्क्यांनी घसरून 4,281 रुपयांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला.

Loading content, please wait...
Business
Finance
Stock Market
Stock
Investment
Dmart

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com