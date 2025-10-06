DMart Stock Price: डीमार्टच्या प्रॉफिटमध्ये 15 टक्के वाढ; तरीही शेअर 3 टक्के घसरला, गुंतवणूक करावी का?

DMart Stock Price: डीमार्टची (DMart) मालकी असलेल्या अव्हेन्यू सुपरमार्ट्सच्या शेअर्समध्ये दुसऱ्या तिमाही निकालानंतर आज सोमवारी (6 ऑक्टोबर) 3 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. बीएसईवर या कंपनीचा शेअर 3.09 टक्क्यांनी घसरून 4,281 रुपयांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला..दुसऱ्या तिमाहीतील कामगिरी30 सप्टेंबर 2025 रोजी संपलेल्या तिमाहीत अव्हेन्यू सुपरमार्ट्सने 16,218.79 कोटी रुपयांचे स्टँडअलोन ऑपरेशनल उत्पन्न कमवले आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ही रक्कम 14,050.32 कोटी रुपये होती, म्हणजेच यावर्षी कंपनीच्या उत्पन्नात 15 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गेल्या चार वर्षांतील विक्रीत कंपनीने सातत्याने वाढ केली असून, Q2 FY23 मध्ये उत्पन्न 12,307.72 कोटी रुपये आणि Q2 FY22 मध्ये 10,384.66 कोटी रुपये होते..30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत कंपनीकडे देशभरात 432 डीमार्ट स्टोअर्स आहेत. यात नवी मुंबईतील सानपाडा येथील एक स्टोअर सध्या पुनर्बांधणीसाठी बंद आहे. डीमार्टचे मुख्य लक्ष अन्नधान्य, एफएमसीजी (नॉन-फूड) आणि जनरल मर्चंडाईज (कपडे आदी) या तीन सेक्टरवर आहे..Gold Price Today: बाजार उघडताच सोन्याने पुन्हा एकदा केला नवा विक्रम; काय आहे आजचा भाव?.गुंतवणूकदारांनी काय करावे?मिराए अॅसेट शेअरखानचे कुनाल शाह यांच्या मते, डीमार्टचा शेअर सध्या शॉर्ट-टर्म मूव्हिंग एव्हरेजनपेक्षा खाली ट्रेड करत आहे, म्हणजेच बाजारात घसरण कायम आहे. त्यांनी 4,150 रुपयांचा स्टॉप-लॉसचा सल्ला दिला असून, हा स्तर मोडल्यास गुंतवणूकदारांनी शेअरमधून बाहेर पडावे, असा त्यांचा सल्ला आहे..बाजारातील कामगिरीगेल्या सहा महिन्यांत डीमार्टच्या शेअर्सनी केवळ 5.88 टक्के परतावा दिला आहे, तर बीएसई सेन्सेक्सने याच कालावधीत 8.21 टक्क्यांची वाढ केली आहे. गेल्या एका वर्षात डीमार्टचा शेअर 9.71 टक्क्यांनी घसरला असून, सेन्सेक्स जवळपास स्थिर राहिला आणि फक्त 0.17 टक्क्यांनी घसरला. मात्र, दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना डीमार्टने चांगला परतावा दिला आहे. गेल्या पाच वर्षांत या शेअरमध्ये 105.57 टक्क्यांची वाढ झाली आहे..Tata Group: तुमच्या खिशात 14,996 रुपये असतील तर, तुम्ही टाटा कंपनीचे पार्टनर बनू शकता, कसं ते जाणून घ्या.एकूणच, डीमार्टची विक्री वाढत असली तरी शेअरची कामगिरी अल्पावधीत घसरताना दिसत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी पुढील काही दिवस बाजारातील हालचालींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.