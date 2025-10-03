Share Market

Stock Market Closing: शेअर बाजाराने घेतला यू-टर्न; सेन्सेक्स निफ्टी वाढीसह बंद, कोणते शेअर्स तेजीत?

Stock Market Closing Today: आज, 3 ऑक्टोबर रोजी, आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार सत्रात शेअर बाजार जोरदार वाढीसह बंद झाला. निफ्टी सलग दुसऱ्या दिवशी वाढीसह बंद झाला. बँक निफ्टी सलग चौथ्या दिवशी वाढीसह बंद झाला.
राहुल शेळके
Updated on

