Share Market

Stock Market Opening: शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात; सेन्सेक्स-निफ्टी घसरले, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Opening Today: आज देशांतर्गत शेअर बाजाराची सुरुवात घसरणीसह झाली. निफ्टी 40 अंकांनी घसरला आणि 25,850च्या आसपास व्यवहार करत होता. सेन्सेक्स 150 अंकांनी खाली होता.
Stock Market Today
Stock Market TodaySakal
राहुल शेळके
Updated on

Stock Market Opening Today: आज देशांतर्गत शेअर बाजाराची सुरुवात किंचित वाढीसह झाली असली, तरी काही क्षणांतच बाजार घसरणीकडे वळला. निफ्टी आणि सेन्सेक्स काही मिनिटांतच लाल रंगात घसरले. सकाळी निफ्टी सुमारे 40 अंकांनी घसरून 25,850च्या आसपास तर सेन्सेक्स 150 अंकांनी खाली होता. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये संमिश्र व्यवहार दिसत होता.

Loading content, please wait...
Share Market
Business
Finance
Stock Market
defense stock
bse
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com