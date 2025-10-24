Stock Market Opening: शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात; सेन्सेक्स-निफ्टी घसरले, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Opening Today: आज देशांतर्गत शेअर बाजाराची सुरुवात किंचित वाढीसह झाली असली, तरी काही क्षणांतच बाजार घसरणीकडे वळला. निफ्टी आणि सेन्सेक्स काही मिनिटांतच लाल रंगात घसरले. सकाळी निफ्टी सुमारे 40 अंकांनी घसरून 25,850च्या आसपास तर सेन्सेक्स 150 अंकांनी खाली होता. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये संमिश्र व्यवहार दिसत होता..आज निफ्टीवर डिफेन्स सेक्टरमधील शेअर्समध्ये खरेदीचा जोर होता. Hindalco, Shriram Finance, ONGC, Tata Steel, ICICI Bank आणि BEL मध्ये वाढ झाली. दुसरीकडे, HUL, Cipla, Kotak Bank, Tata Consumer, Axis Bank आणि Max Health मध्ये सर्वाधिक घसरण झाली..जागतिक बाजाराचा प्रभावजागतिक बाजार सकाळी सकारात्मक होते. गिफ्ट निफ्टी 40 अंकांनी वाढून 26,060च्या आसपास ट्रेड करत होता. जपानचा निक्केई निर्देशांक तब्बल 600 अंकांनी वाढला, तर डाओ फ्यूचर्समध्येही किंचित वाढ झाली होती..Gold Reserves: आरबीआयचा सोन्याचा साठा पहिल्यांदाच 100 अब्ज डॉलर्सच्या वर; भारताचा परकीय चलन साठा किती आहे?.अमेरिकन बाजारात डाओ जोन्स 144 अंकांनी, तर नॅस्डॅक 201 अंकांनी वाढीसह बंद झाला. दोन दिवसांच्या घसरणीनंतर नॅस्डॅकने पुन्हा ‘डबल सेंच्युरी’ मारली. Nvidia आणि Oracle सारख्या टेक कंपन्यांतील तेजीमुळे बाजार सकारात्मक होता. Honeywell आणि American Airlines च्या चांगल्या निकालांनीही बाजाराला आधार दिला..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची संभाव्य भेट होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे व्यापार कराराबाबतच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. याशिवाय अमेरिकेचा CPI डेटा आज जाहीर होणार असून, सप्टेंबर महिन्यासाठी मासिक वाढ 0.3% राहण्याचा अंदाज आहे. हे आकडे चांगले आल्यास फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणात अधिक स्थैर्य येऊ शकते..रशियन तेल कंपन्यांवर अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे आणि भारताकडून वाढलेल्या मागणीच्या अंदाजामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती सुमारे 5% वाढून 66 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत गेल्या. रशिया-युक्रेन तणाव पुन्हा तीव्र झाल्याने सोन्या-चांदीतही जोरदार वाढ झाली. देशांतर्गत बाजारात सोन्याच्या किंमती तब्बल ₹2,200 वाढून ₹1,24,100 वर गेल्या, तर चांदी ₹ 3,000 रुपयांनी वाढून ₹ 1,48,500 वर पोहोचली..BR Shetty: एका रात्रीत नशिब बदललं; 880000000000 रुपयांची कंपनी फक्त 74 रुपयांना विकली; आता कोर्टाने ठोठावला 408 कोटींचा दंड.परदेशी गुंतवणूकदारांनी कॅश सेगमेंटमध्ये ₹ 1,166 कोटींची विक्री केली. परंतु, फ्युचर्स मार्केटमध्ये त्यांनी ₹ 12,800 कोटींची जबरदस्त शॉर्ट कव्हरिंग केली, ज्यामुळे बाजारातील घसरण मर्यादित राहिली. देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DIIs) ₹ 3,900 कोटींची खरेदी केली. मुहूर्त ट्रेडिंगमधील हलक्या विक्रीशिवाय, DIIs मागील 40 दिवसांपासून सातत्याने खरेदीच्या मूडमध्ये आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.