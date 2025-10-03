Stock Market Opening: शेअर बाजार पुन्हा कोसळला; सेन्सेक्स-निफ्टी घसरले, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Opening Today: आज, 3 ऑक्टोबर रोजी, आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार सत्रात शेअर बाजारात पुन्हा घसरण दिसून आली. सेन्सेक्स 100 पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला. निफ्टी देखील 40 अंकांनी घसरला आणि 24,800च्या खाली उघडला. दोन दिवसांपासून वाढणारा बँक निफ्टी देखील आज घसरला. मेटल, फार्मा आणि बँकिंग शेअर्समध्ये खरेदी झाली. निफ्टीवर टाटा स्टील, अॅक्सिस बँक, टाटा मोटर्स, बीईएल, सिप्ला, जेएसडब्ल्यू स्टील वधारले. तर, आयशर मोटर्स, मॅक्स हेल्थ, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एम अँड एम घसरले..जागतिक बाजारातून आज मिळालेले संकेतही मिश्र होते. अमेरिकन बाजारांनी शटडाउनच्या शक्यतेनंतरही सलग पाचव्या दिवशी तेजी कायम ठेवली. डाओ जोंसमध्ये मागील दोन दिवसांत 125 अंकांची वाढ झाली, तर नॅस्डॅक 180 अंकांनी वाढत ऑल-टाइम हायवर पोहोचला. एस अँड पी इंडेक्सनेही उच्चांकी पातळी गाठली. आशियाई बाजारांमध्ये मात्र संमिश्र स्थिती होती. गिफ्ट निफ्टी जवळपास सपाट व्यवहार करत होता, तर जपानचा निक्केई 600 अंकांनी वाढला..RCB Ownership: आरसीबीची टीम महाराष्ट्रातील उद्योगपती खरेदी करण्याच्या तयारीत; किती कोटींना होणार डील? .कमोडिटी मार्केटमध्येही चढ-उतारकमोडिटी मार्केटमध्येही मोठी हालचाल झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने 3,920 डॉलरच्या उच्चांकावरून 40 डॉलर घसरले. देशांतर्गत बाजारातही बुधवारी सोने ₹1,18,444 आणि चांदी ₹1,45,715 प्रति किलोच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. दरम्यान, कच्च्या तेलाच्या किंमती 4 महिन्यांच्या नीचांकी स्तरावर आहेत. तेलाच्या किंमती 65 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली गेल्या. .FIIs विक्रेते तर DIIs खरेदीदारगुंतवणूकदारांच्या हालचालींकडे पाहिले तर परदेशी गुंतवणूकदारांनी बुधवारी ₹ 2,040 कोटींची निव्वळ विक्री केली. तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DIIs) सलग 27 व्या दिवशी खरेदी करत ₹2,900 कोटींचे शेअर्स विकत घेतले..Gold Price Today: दसऱ्यानंतर सोन्याच्या भावात घसरण; चांदीत वाढ कायम, काय आहे आजचा भाव?.ऑटो सेक्टर आणि कॉर्पोरेट डील्सकडे लक्षसप्टेंबरमध्ये मारुती सुझुकीची विक्री 2.7% वाढली, तर हिरो मोटोकॉर्पने 8% वाढीसह अपेक्षेपेक्षा चांगली विक्री केली. टीव्हीएस मोटरची विक्री 12% वाढली असूनही अपेक्षेपेक्षा कमी होती. जागतिक बाजारातून सकारात्मक संकेत असले तरी कमोडिटी मार्केटमधील चढ-उतार आणि एफआयआयंच्या विक्रीचा दबाव यावर बाजाराचे लक्ष असेल. देशांतर्गत पातळीवर ऑटो विक्रीचे आकडे आणि मोठ्या कॉर्पोरेट डील्सवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.