Share Market

Stock Market Closing: सलग पाचव्या दिवशी शेअर बाजार कोसळला; गुंतवणूकदारांचे जवळपास 9 लाख कोटींचे नुकसान

Stock Market Closing: भारतीय शेअर बाजारात सलग पाचव्या दिवशी मोठी घसरण झाली असून गुंतवणूकदारांचे सुमारे 9 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. सेन्सेक्स 556 अंकांनी घसरला, तर निफ्टी 24,900च्या खाली गेला.
Stock Market Crash
Stock Market CrashSakal
राहुल शेळके
Updated on

Stock Market Closing Today: आज भारतीय शेअर बाजारात जोरदार विक्री झाली. निफ्टी सलग पाच दिवसांपासून घसरत आहे. दिवसाच्या व्यवहारादरम्यान निफ्टीने 25,000ची पातळी देखील तोडली. सेन्सेक्स 556 अंकांनी घसरून 81,160 वर बंद झाला. निफ्टी 166 अंकांनी घसरून 24,890 वर बंद झाला. बँक निफ्टी 150 अंकांनी घसरून 55,000 च्या खाली बंद झाला. मेटल शेअर्स आज तेजीत होते. इतर सर्व क्षेत्रीय निर्देशांक लाल रंगात बंद झाले.

Loading content, please wait...
Share Market
Business
Finance
Stock Market
Stock
bse
Investment
NSE

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com