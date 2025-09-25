Stock Market Closing: सलग पाचव्या दिवशी शेअर बाजार कोसळला; गुंतवणूकदारांचे जवळपास 9 लाख कोटींचे नुकसान

Stock Market Closing Today: आज भारतीय शेअर बाजारात जोरदार विक्री झाली. निफ्टी सलग पाच दिवसांपासून घसरत आहे. दिवसाच्या व्यवहारादरम्यान निफ्टीने 25,000ची पातळी देखील तोडली. सेन्सेक्स 556 अंकांनी घसरून 81,160 वर बंद झाला. निफ्टी 166 अंकांनी घसरून 24,890 वर बंद झाला. बँक निफ्टी 150 अंकांनी घसरून 55,000 च्या खाली बंद झाला. मेटल शेअर्स आज तेजीत होते. इतर सर्व क्षेत्रीय निर्देशांक लाल रंगात बंद झाले.. 4 दिवसांत गुंतवणूकदारांचे 9 लाख कोटींचे नुकसानबाजारातील या सततच्या पडझडीचा फटका थेट गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीला बसला आहे. बीएसईवर लिस्टेड कंपन्यांचे एकूण मार्केट कॅप 19 सप्टेंबरला ₹4,66,32,723.37 कोटी रुपये होते, जे 25 सप्टेंबरपर्यंत घटून ₹4,57,42,656.05 कोटी रुपयांवर आले. म्हणजेच, फक्त चार ट्रेडिंग दिवसांत गुंतवणूकदारांचे सुमारे ₹8.90 लाख कोटी रुपये बाजारातून कमी झाले आहेत..PM Modi: सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी! GST आणि Income Tax सुधारणांनंतर PM मोदी करांमध्ये आणखीन सुट देणार.पॉवर ग्रिडपासून टाटा मोटर्सपर्यंत घसरणसेन्सेक्सवरील 30 पैकी बहुतांश शेअर्स आज लाल रंगात बंद झाले. पॉवर ग्रिड, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, टीसीएस आणि एशियन पेंट्स हे शेअर्स सर्वाधिक घसरले. तर दुसरीकडे बीईएल, अॅक्सिस बँक आणि भारती एअरटेल सारखे काही मोजकेच शेअर्स हिरव्या रंगात बंद झाले..मिड आणि स्मॉलकॅप शेअर्सनीही केले निराशएनएसईवरील मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्येही मोठी विक्री झाली. निफ्टी मिडकॅप 100 निर्देशांक 0.71% ने कोसळला, तर स्मॉलकॅप 100 निर्देशांक 0.59% ने खाली आला. क्षेत्रनिहाय पाहता निफ्टी मेटल वगळता सर्व निर्देशांक लाल रंगात बंद झाले. रिअल्टी, आयटी आणि ऑटो क्षेत्रात सर्वाधिक घसरण दिसून आली..Gold Rate: सोन्याचा फुगा लवकरच फुटणार? भाव 40 टक्क्यांपर्यंत घसरणार; गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा.शेअर बाजारातील घसरणीची 3 मोठी कारणेFII ची सततची विक्री: परदेशी गुंतवणूकदारांनी बुधवारी ₹2,425.75 कोटींचे शेअर्स विकले, तर मंगळवारी त्यांनी ₹3,551.19 कोटींची विक्री केली होती. अमेरिकेच्या व्हिसा नियमांचा फटका: अमेरिकेने 22 सप्टेंबरपासून नवीन H-1B व्हिसासाठी ₹88 लाखांची फी लागू केली. त्यामुळे आयटी शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ: गेल्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किंमती झपाट्याने वाढल्या असून त्यामुळे महागाईचा दबाव आणि कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे. भारत तेलाचा मोठा आयातदार असल्याने अशा चढ-उतारांचा बाजारावर थेट परिणाम होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.