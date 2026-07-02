Share Market AI Rules: शेअर बाजारात AI च्या मदतीने ट्रेडिंग करताय? थांबा! गुंतवणुकीबाबत SEBIचा मोठा इशारा; जाणून घ्या नवे नियम

SEBI AI Rules: आजकाल डिजिटल युगामुळे सर्व क्षेत्रात AI म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्चा वापर वाढत आहे. याचा वापर फक्त सर्चिंगपुरता मर्यादित न राहता आता तो लोकांच्या आर्थिक गुंतवणुकीबाबात देखील निर्णय घेत आहे. भारतात अनेक फीनटेक आणि ट्रेडिंग ॅप कंपन्या आता AI चा वापर करून शेकर निवडणे, पोर्टफोलियो मॅनेज करण्यासारख्या गोष्टींचे दावे करत आहे..मात्र जेव्हा आपले स्वतःचे पैसे गुंतवण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा या AI-आधारित सल्ल्यांवर किती विश्वास ठेवावा, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आता याच पार्श्वभूमीवर शेअर बाजार नियामक संस्था असणाऱ्या सेबी (SEBI) ने गुंतवणूकदारांचा विचार करून काही स्पष्ट नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत..फिनटेक क्षेत्रात AI चा वाढता वापरआर्थिक सेवांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर पूर्वीपासून होत असला तरी गेल्या काही वर्षांत AI हे फिनटेक कंपन्यांचे प्रमुख आकर्षण बनले आहे. अनेक ॲप्स आता गुंतवणूकदारांना शेअर बाजारातील संधी ओळखण्यासाठी, रिस्क मॅनेजमेंटसाठी तसेच त्यांच्या आर्थिक प्रोफाइलनुसार योग्य गुंतवणूक पर्याय सुचविण्यासाठी AI चा वापर करत आहेत. 'कमी वेळेत चांगले निर्णय' किंवा 'योग्य स्टॉक निवडा' अशा दाव्यांमुळे AI-आधारित प्लॅटफॉर्म्सची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत आहे..AI नेहमीच योग्य निर्णय देतो का?AI मॉडेल्स भूतकाळातील डेटा आणि त्यामधील पॅटर्नच्या आधारे अंदाज बांधतात. त्यामुळे अचानक घडणाऱ्या घटनांचा अंदाज घेण्यात त्यांना अनेकदा मर्यादा येतात. उदाहरणार्थ, अर्थसंकल्पातील मोठे बदल, निवडणुकांचे निकाल, आंतरराष्ट्रीय संघर्ष, युद्धजन्य परिस्थिती किंवा जागतिक आर्थिक संकटे यांसारख्या घटनांमुळे बाजारात मोठे चढ-उतार होऊ शकतात, ज्यांचा अंदाज AI ला अचूकपणे लावता येईलच असे नाही.याशिवाय, AI ला पुरवण्यात आलेली माहिती चुकीची किंवा अपूर्ण असल्यास त्यातून मिळणारे निष्कर्षही दिशाभूल करणारे ठरू शकतात. त्यामुळे केवळ मशीनवर अवलंबून राहून गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे धोकादायक ठरू शकते..AI संदर्भात सेबीचे नियम काय ?गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठी सेबीने AI च्या वापराबाबत स्पष्ट नियम आखले आहेत. यात -भारतात कोणतेही गुंतवणूक सल्ला देणारे ॲप केवळ AI च्या आधारे शेअर्स खरेदी-विक्रीच्या टिप्स देऊ शकत नाही.AI चा वापर स्टॉक्सची निवड किंवा प्राथमिक छाननी करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, मात्र अंतिम गुंतवणूक सल्ला SEBI नोंदणीकृत रिसर्च अॅनालिस्ट (RA) किंवा इन्व्हेस्टमेंट अॅडव्हायझर (RIA) यांच्याकडूनच दिला जाणे आवश्यक आहे.तसेच, सेबीची मान्यता नसताना फक्त AI च्या नावाखाली गुंतवणूक सल्ला देणारे प्लॅटफॉर्म बेकायदेशीर मानले जाऊ शकतात.याशिवाय, अशा ॲप्सना त्यांच्या AI मॉडेलची अचूकता, मर्यादा आणि भूतकाळातील कामगिरी याबाबत पारदर्शक माहिती देणे बंधनकारक आहे. 'गुंतवणुकीवर हमखास नफा' किंवा 'Guaranteed Returns' सारखे दावे करण्यासही सेबीने मनाई केली आहे..गुंतवणूकदारांनी कोणती काळजी घ्यावी?AI-आधारित गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म वापरण्यापूर्वी ते सेबीकडे नोंदणीकृत आहेत का, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. यासाठी गुंतवणूकदारांनी सेबीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर माहिती तपासावी.तज्ज्ञांच्या मते, AI चा वापर माहिती गोळा करणे, डेटा विश्लेषण करणे किंवा संभाव्य गुंतवणूक पर्याय शोधणे यापुरताच मर्यादित ठेवावा. अंतिम निर्णय मात्र स्वतःचा अभ्यास, आर्थिक उद्दिष्टे आणि आवश्यक असल्यास नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागाराच्या मार्गदर्शनानुसार घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.