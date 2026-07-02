Share Market

Share Market AI Rules: शेअर बाजारात AI च्या मदतीने ट्रेडिंग करताय? थांबा! गुंतवणुकीबाबत SEBIचा मोठा इशारा; जाणून घ्या नवे नियम

SEBI Issues Big Warning for AI Traders: AI च्या मदतीने शेअर ट्रेडिंग करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आता AI च्या माध्यमातून ट्रेडिंग करणाऱ्या ॅप आणि गुंतवणुकीबाबात SEBI ने नवे नियम जारी केले आहे.
SEBI Issues Big Warning for AI Traders!

SEBI Issues Big Warning for AI Traders! Read These New Share Market Rules Before Investing

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

SEBI AI Rules: आजकाल डिजिटल युगामुळे सर्व क्षेत्रात AI म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्चा वापर वाढत आहे. याचा वापर फक्त सर्चिंगपुरता मर्यादित न राहता आता तो लोकांच्या आर्थिक गुंतवणुकीबाबात देखील निर्णय घेत आहे. भारतात अनेक फीनटेक आणि ट्रेडिंग ॅप कंपन्या आता AI चा वापर करून शेकर निवडणे, पोर्टफोलियो मॅनेज करण्यासारख्या गोष्टींचे दावे करत आहे.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
sebi
share market updates
share market news
SEBI regulatory updates