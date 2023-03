Share Market : बाजार सुरु होण्याआधी आज कोणते 10 शेअर्स करतील परफॉर्म? जाणून घ्या

Share Market Investment Tips : मंगळवारी शेअर बाजार वाढीसह बंद झाला. निफ्टी 17100 च्या वर बंद झाला. व्यवहाराच्या शेवटी सेन्सेक्स 445.73 अंकांच्या म्हणजेच 0.77 टक्क्यांच्या वाढीसह 58074.68 वर बंद झाला.

त्याच वेळी, निफ्टी 119.10 अंकांच्या म्हणजेच 0.70 टक्क्यांच्या वाढीसह 17107.50 वर बंद झाला. (Share Market Investment Tips Which 10 shares will be perform today 22 March 2023 before the market opens know details)

आज कशी असेल बाजाराची स्थिती?

मंगळवारी जागतिक बाजारातील तेजीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारांवरही दिसून आल्याचे कोटक सिक्युरिटीजचे श्रीकांत चौहान यांनी सांगितले. आर्थिक शेअर्समध्ये चांगली खरेदी झाल्यामुळे सेन्सेक्स-निफ्टी दोन्ही वाढीसह बंद झाले.

बुधवारी होणाऱ्या यूएस एफओएमसीच्या बैठकीत व्याजदरांबाबतच्या निर्णयावर बाजाराचे लक्ष असेल. व्याजदर अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढले तर गुंतवणूकदारांना धक्का बसेल.

निफ्टी मंगळवारी वाढीसह उघडला आणि ट्रेडिंग सत्राच्या पहिल्या हाफमध्ये कंसोलिडेशन पाहायला मिळाल्याचे शेअरखानचे जतीन गेडिया म्हणाले. त्यानंतर खरेदी दिसून आली. त्यामुळे निफ्टी दिवसाच्या उच्चांकाच्या आसपास बंद झाला.

पुढील काही ट्रेडिंग सत्रांमध्ये अपट्रेंड सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. मोमेंटम इंडिकेटर आवर्ली चार्टवर पॉझिटीव्ह क्रॉसओव्हरसह पॉझिटीव्ह डायव्हर्जंस दिसत आहे.

बाजारातील घसरण थांबेल आणि हा पुलबॅक आणखी वाढेल असे हे संकेत आहेत. वरच्या बाजूने, पुढील टारगेट आता 17150-17200 वर दिसत आहे. तर, यासाठी 16800-16850 वर सपोर्ट आहे.

आजचे टॉप 10 ऍक्शन शेअर्स कोणते?

एचडीएफसी लाईफ (HDFCLIFE)

रिलायन्स (RELIANCE)

बजाज फायनान्स (BAJFINANCE)

बजाज ऑटो (BAJAJ-AUTO)

एसबीआय लाईफ (SBILIFE)

एबीबी इंडिया लिमिटेड (ABB)

श्रीराम फायनान्स (SHRIRAMFIN)

झी एन्टरटेन्मेंट लिमिटेड (ZEEL)

आयडीएफसी फर्स्ट बँक (IDFCFIRSTB)

ज्युबिलंट फूड (JUBLFOOD)

नोंद : क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.