Investment: गुंतवणुकीचा नवा ट्रेंड! मिड आणि स्मॉल-कॅप गुंतवणुकीसाठी SIF ठरणार गेमचेंजर?

लेखक - निरंजन अवस्थी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष(एसव्हीपी), एडलवाईस म्युच्युअल फंडभारतात गुंतवणुकीचे क्षेत्र संथ गतीने परंतु अतिशय सकारात्मक पध्दतीने बदलताना दिसत आहे. अनेक वर्षांपासून, गुंतवणूकदारांना प्रामुख्याने दोन पर्यायांपैकी एकाची निवड करावी लागत होती आणि ते दोन पर्याय म्हणजे म्युच्युअल फंड आणि पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (पीएमएस) हे होते. या दोन्ही पर्यायांमधील फरक अगदी स्पष्ट आहे. म्युच्युअल फंडामध्ये नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीमुळे सुरक्षितता, प्रमाणीकरण आणि सुलभता मिळते. तर दुसरीकडे पीएमएसमध्ये लवचिकता, योग्य साधनांमध्ये गुंतवणूक त्याचबरोबर अधिक वैविध्यपूर्ण धोरणे राबवण्याची क्षमता मिळते. या दोन्ही पर्यायांत असलेली ही दरी भरून काढण्यासाठी एक नवीन पर्याय उपलब्ध झालाय त्याचे नाव विशेष गुंतवणूक निधी म्हणजेच 'स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड्स' (एसआयएफ)..नियमांचे कसोशीने पालन केले जावे तसेच करबचत क्षमता या दोन गोष्टींबाबत गुंतवणूकदारांना म्युच्यूअल फंडांकडून जी अपेक्षा असते, ती एसआयएफकडून पूर्ण केली जाते. दुसरीकडे, ते पोर्टफोलिओ तयार करण्याच्या आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या पद्धतीमध्ये अधिक लवचिकता आणतात. ही लवकचिकता सहसा पीएमएस पर्यायांमध्येच पाहायला मिळते. यामध्ये लॉंग-शॉर्ट गुंतवणूक पर्यायांचा वापर करणे, बाजाराच्या बदलत्या परिस्थितीनुसार गुंतवणूक कमी-अधिक करणे आणि कोणत्याही विशिष्ट श्रेणीच्या नियमांमध्ये घट्ट न अडकता वेगवेगळ्या विभागात गुंतवणूक करण्याची क्षमता यांचा समावेश होतो. प्रामुख्याने हीचलवचिकता त्याचबरोबर व्यवस्थापन पध्दती एसआयएफमध्ये दिसून येते..Gold Rate Today: RBIच्या निर्णयानंतर आज मोठी घसरण! 8 दिवसांत सोन्याचे भाव कोसळले; चांदीही स्वस्त, महाराष्ट्रात आजचा भाव किती?.गेल्या पाच वर्षांत, मिडकॅप श्रेणीतील कंपन्या जवळपास ३.८ पटीने वाढले आहेत, तर स्मॉलकॅप श्रेणीतील कंपन्यांनी तब्बल ६.५ पटीने भरारी घेतली आहे. त्यांनी मोठ्या आकाराच्या म्हणजेच लार्जकॅप कंपन्यांना मागे टाकले आहे. या आकडेवारीतून एक व्यापक संरचनात्मक कल दिसून येतो. देशाची अर्थव्यवस्था विस्तारत असताना या वाढीचा एक मोठा आणि कैकपटीने जास्त लाभ लहान आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना मिळत आहे. ही बाब या संरचनात्मक कलातून ठळकपणे दिसून आली आहे. .तरीही, या कंपन्यांवर शेअरबाजार विश्लेषकांचे लक्ष कमी असते. लार्ज-कॅप श्रेणीतील कंपन्यांवर एकावेळी लक्ष ठेवणाऱ्या सुमारे ३० विश्लेषकांच्या तुलनेत मिड आणि स्मॉल-कॅप क्षेत्रातील प्रत्येक कंपन्यांवर अंदाजे १० विश्लेषकच लक्ष ठेवून असतात. यामुळे या कंपन्यांबाबत माहितीचा अभाव निर्माण होतो. तसेच या कंपन्यांची उत्तम कामगिरी समोर न आल्यामुळे या कंपन्यांच्या समभागांच्या किंमती स्वस्त राहतात आणि त्यामुळे सक्रिय गुंतवणूकदारांसाठी उत्तम संधी निर्माण होतात. या संधींना सुरुवातीच्या काळात ओळखणे, यातच कमाईची खरी आणि दीर्घकालीन संधी दडलेली असते.परंतु, या समभागांमध्ये जोखीम देखील तितकीच असते. मिड आणि स्मॉल-कॅप गटातील समभागांमध्ये तीव्र चढ-उतार होतात बाजारातील बदलणाऱ्या धारणांबाबत ते अधिक संवेदनशील असतात. जरी या क्षेत्राने गेल्या काही वर्षात जोरदार कामगिरी केली असली, तरी बाजारातील पडझडीच्या किंवा ताणतणावाच्या काळात या समभागांमध्ये खूप मोठी आणि वेगाने घसरण झालेली आहे. हे ऐतिहासिक आकडेवारीतून दिसून येते..पारंपारिक म्युच्युअल फंडांच्या योजनांमध्ये करता येत नसला तरी एसआयएफ योजना डेरिव्हेटिव्ह्जचा वापर करू शकतात; म्हणजेच ते बाजार पडणार असताना नफा कमावण्यासाठी शॉर्ट पोझिशन्स घेऊ शकतात आणि शेअरबाजारातील प्रवाहानुसार त्यांच्या एकूण गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी-जास्त करू शकतात. ही साधने जोखीम पूर्णपणे दूर करु शकत नाहीत, परंतु जोखमीचे अधिक सक्रियपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी विशिष्ट चौकट प्रदान करत असतात..कंपन्यांची निवड कशी केली जाते, हा या रणनितीची आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. ही चौकट प्रामुख्याने चार व्यापक तत्त्वांवर आपले लक्ष केंद्रित करते1. कंपनीच्या जमा-खर्चाची गुणवत्ता आणि प्रशासकीय कामकाजासारख्या मानकांची सखोल तपासणी करणे,2. केवळ बाजारातील तेजीच्या मागे न धावता, योग्य आणि स्वीकारार्ह किमतीत गुंतवणूक करणे,3. 'मूल्य' किंवा 'वाढ' अशा घटकांबाबत तटस्थ राहणे, आणि4. भांडवलावर चांगला परतावा देणारे आणि भविष्यात विस्तारण्याची क्षमता असणारे व्यवसाय ओळखणे.थोडक्यात सांगायचे तर, या रणनितीचा भर केवळ वेगाने वाढणाऱ्या कंपन्या शोधण्यावर नसून मजबूत व्यवसाय ओळखण्यावर असला पाहिजे. त्याच वेळी, ही रणनीती लवचिकतेवर आपला भर कायम ठेवते. पोर्टफोलिओचा काही भाग डेरिव्हेटिव्ह्ज, रोख रक्कम, किंवा काही निवडक लार्ज-कॅप समभागांमध्ये गुंतवला जाऊ शकतो. याचे दोन उद्देश आहेत. पहिला- जोखीम व्यवस्थापन करणे आणि दुसरा भांडवलातून अधिकाधिक नफा मिळविणे ही रणनीती निर्देशांकाच्या वाटचालीवर आधारलेली नसल्यामुळे निर्देशांकाच्या रचनेमध्ये अडकून न राहता, बाजाराच्या बदलत्या परिस्थितीनुसार पोर्टफोलिओमध्ये बदल करण्याची मुभा मिळते.आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, संधी कुठे उपलब्ध आहेत. त्यानुसार मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप समभागांमध्ये बदल करण्याची क्षमता पीएमएसमध्ये असते. अगदी हाच गुण मिड आणि स्मॉलकॅपमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या एसआयएफमध्येही बघयाला मिळतो. .Petrol-Diesel-CNG Price: RBI च्या महागाई इशाऱ्यानंतर पेट्रोल-डिझेल-CNGचे नवे दर जाहीर; मुंबई-पुणेसह महाराष्ट्रात ताजे दर किती?.बाजारातील सद्य परिस्थितीमुळे अनेक नवे मुद्दे चर्चेत आले आहेत. . दोन वर्षात झालेल्या मोठ्या तेजीनंतर , मिड- आणि स्मॉल-कॅप समभागांमध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे. जवळपास ७५ टक्के मिड-कॅप समभाग आणि सुमारे ८२ टक्के स्मॉल-कॅप समभाग त्यांच्या ५२ आठवड्यांच्या उच्चांकावरून २० टक्क्यांहून अधिक खाली कोसळले आहेत. स्मॉल आणि मिड कॅप्सचे पीई रेशो ४० पटींवरुन आता २५ ते ३० पटींवर आले आहेत. हा स्तर आता प्राईस-टू-अर्निंग्स आणि प्राईस-टू-बुक या दोन्ही मानकांवर त्यांच्या गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. थोडक्यात, वाढीची क्षमता असणाऱ्या कंपन्यांचे मूल्यमापन त्यांच्या ऐतिहासिक सरासरीच्या जवळपास आलेले आहे. असे टप्पे सहसा एसआयएफसारख्या रणनीतींसाठी उत्तम संधी निर्माण करतात. संपूर्ण बाजारात सरसकट पैसे गुंतवण्याऐवजी, अतिशय काळजीपूर्वक समभागांच्या निवडण्यावर अशा रणनिती भर देत असतात..एसआयएफ फंड हे अधिक सूक्ष्म आणि प्रगत चौकटीत काम करत असतात. ते गुंतवणुकदाराला आर्थिक वाढीमध्ये सहभागी होण्याची संधी तर देतातच सोबतच बाजारातील चढ-उतारांचे योग्य पध्दतीने व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक साधनेही उपलब्ध करून देतात. स्मॉल आणि मिड-कॅपसारख्या क्षेत्रात नफा आणि तोटा हे दोन्हीही कैक पटीने मोठे असतात, तिथे गुंतवणुकीची संधी शोधण्याइतकेच गुंतवणुकीची रचना कशी आहे, यालाही आता कमालीचे महत्त्व येत चालले आहे. आणि म्हणून गुंतवणूकदारांनी SIF सारख्या नव्या पर्यायांकडे बघण्याची ही योग्य वेळ आहे. Disclaimer: लेखात व्यक्त केलेली मते ही लेखकाची वैयक्तिक मते असून ती संस्थेची अधिकृत भूमिका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.