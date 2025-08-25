Stock Market Closing: शेअर बाजार वाढीसह बंद; आयटी, रिअल्टी शेअर्समध्ये जोरदार खरेदी

भारतीय शेअर बाजारात आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी तेजी दिसून आली. फेड रेट कटच्या अपेक्षांमुळे सेन्सेक्स 329 अंकांनी तर निफ्टी जवळपास 98 अंकांनी वधारला. आयटी शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली; इन्फोसिस आणि TCS टॉप गेनर ठरले..Stock Market Closing Today: आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी भारतीय शेअर बाजार वाढीसह बंद झाला. सेन्सेक्स आणि निफ्टी जवळपास 0.50% वाढीसह हिरव्या रंगात बंद झाले. आज आयटी शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर खरेदी झाली. त्यामुळे IT इंडेक्स तब्बल 2.4% वाढीसह बंद झाला. .त्याचबरोबर रिअल्टी, मेटल आणि फार्मा इंडेक्समध्येही वाढ दिसून आली. मात्र, PSU बँक, एनर्जी आणि PSE शेअर्सवर दबाव असल्याने या क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. निफ्टी बँकेची क्लोजिंग फ्लॅट झाली..निफ्टीतील टॉप गेनर्सInfosysTCSHCL TechnologiesWiproIndusInd Bank.निफ्टीतील टॉप लूजर्सApollo HospitalsNestle IndiaBharat ElectronicsAdani EnterprisesSBI Life.अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरात कपात करू शकते, या अपेक्षांमुळे आज भारतीय शेअर बाजारात प्रचंड उत्साह दिसून आला. आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सेन्सेक्स 329.06 अंकांनी वधारून 81,635.91 वर बंद झाला तर निफ्टी 97.65 अंकांनी वाढ घेत 24,967.75 वर बंद झाला..आयटी शेअर्समध्ये वाढआज गुंतवणूकदारांनी सर्वाधिक खरेदी आयटी सेक्टरमध्ये केली.इन्फोसिस सुमारे 3% वाढून टॉप गेनर ठरला.TCS, HCL Tech आणि Tech Mahindra मध्येही जोरदार तेजी दिसली.Sun Pharma चे शेअर्सही वाढीसह बंद झाले.तर दुसरीकडे, BEL, Asian Paints, Bharti Airtel, ICICI Bank आणि Kotak Mahindra Bank हे आजच्या टॉप लूजर्स ठरले..मिडकॅप-स्मॉलकॅप इंडेक्सनिफ्टी मिडकॅप 100 ने 0.12% वाढला.निफ्टी स्मॉलकॅप 100 मात्र 0.04% घसरला..Bajaj Allianz: 15,200 रुग्णालयांचा बजाज अॅलिअन्झला दणका; कॅशलेस सेवा केली बंद, काय आहे कारण?.सेक्टर परफॉर्मन्सनिफ्टी आयटी इंडेक्स 2.37% ने वाढला.तर निफ्टी मीडिया इंडेक्समध्ये घसरण झाली..तेजीची मुख्य कारणेफेड रेट कटची शक्यता – फेड चेअरमन जेरोम पॉवेल यांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतील बदलत्या परिस्थितीवर भाष्य करत, पुढील काही महिन्यांत पॉलिसीमध्ये बदल होऊ शकतो असे संकेत दिले. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये व्याजदर कपात होण्याची शक्यता 84% पर्यंत पोहोचली आहे. आयटी शेअर्समध्ये गुंतवणूक – फेडच्या संकेतांमुळे आणि JP Morgan च्या सकारात्मक रेटिंगमुळे आयटी सेक्टरमध्ये खरेदी झाली..SBI Credit Card: SBI क्रेडिट कार्ड वापरताय? 1 तारखेपासून नियम बदलणार; कोणते फायदे मिळणार नाहीत?.गुंतवणूकदारांचा प्रतिसादतज्ञांचे मत आहे की, जागतिक स्तरावर रेट कटची शक्यता आणि सकारात्मक संकेत मिळत राहिले तर भारतीय बाजार पुढे आणखी वाढू शकतो. मात्र, निवडक सेक्टरमध्ये नफा-विक्री (profit booking) होत राहील..FAQsQ1: आज शेअर बाजार का वाढला?- अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडून सप्टेंबरमध्ये व्याजदर कपातीची शक्यता वाढली आहे, त्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांचा मूड सकारात्मक आहे.Q2: कोणते शेअर्स सर्वाधिक वधारले?- इन्फोसिस, TCS, HCL Tech, Tech Mahindra आणि Sun Pharma.Q3: कोणते शेअर्स घसरले?- BEL, Asian Paints, Bharti Airtel, ICICI Bank आणि Kotak Mahindra Bank.Q4: कोणते सेक्टर सर्वाधिक चमकले?- आयटी सेक्टर 2.37% ने वाढले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.