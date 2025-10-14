Share Market

Stock Market Closing: शेअर बाजारात चौफेर विक्री; सेन्सेक्स 297 अंकांनी घसरला, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Closing Today: आज निफ्टी निर्देशांकात घसरण झाली. सलग दुसऱ्या दिवशी शेअर बाजारात अस्थिरता दिसून आली आणि तो लाल रंगात बंद झाला.
राहुल शेळके
Stock Market Closing Today: भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाले. आजच्या व्यवहारात बीएसई सेन्सेक्स 297.07 अंकांनी घसरून 82,029.98 वर बंद झाला, तर निफ्टी 50 निर्देशांक 81.85 अंकांनी खाली येत 25,145.50 या पातळीवर स्थिरावला. परदेशी गुंतवणूकदारांनी पुन्हा एकदा विक्रीचा मार्ग धरल्याने घसरण आणखी वाढली.

