Stock Market Closing: शेअर बाजारात चौफेर विक्री; सेन्सेक्स 297 अंकांनी घसरला, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Closing Today: भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाले. आजच्या व्यवहारात बीएसई सेन्सेक्स 297.07 अंकांनी घसरून 82,029.98 वर बंद झाला, तर निफ्टी 50 निर्देशांक 81.85 अंकांनी खाली येत 25,145.50 या पातळीवर स्थिरावला. परदेशी गुंतवणूकदारांनी पुन्हा एकदा विक्रीचा मार्ग धरल्याने घसरण आणखी वाढली..बजाज फायनान्ससह अनेक शेअर्समध्ये घसरणसेन्सेक्समधील 30 पैकी बहुतेक शेअर्स आज लाल रंगात बंद झाले. सर्वाधिक घसरण बजाज फायनान्स, बीईएल, टीसीएस, एनटीपीसी, ट्रेंट आणि टाटा स्टील यांच्या शेअर्समध्ये झाली. दुसरीकडे, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, आयसीआयसीआय बँक आणि पॉवर ग्रिड हे चारच शेअर्स हिरव्या रंगात बंद झाले..मिडकॅप आणि स्मॉलकॅपमध्येही घसरणएनएसईवरील मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्येही विक्रीचा दबाव होता. निफ्टी मिडकॅप 100 निर्देशांक 0.75% आणि स्मॉलकॅप 100 निर्देशांक 0.89% नी खाली आले. आज सर्वच क्षेत्रीय निर्देशांक घसरणीसह बंद झाले. विशेषतः निफ्टी मीडिया, पीएसयू बँक आणि कंझ्युमर ड्युरेबल्स इंडेक्समध्ये सर्वाधिक घसरण दिसून आली..शेअर बाजारातील घसरणीमागील प्रमुख कारणे1. एफआयआय विक्रीचा दबाव:परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (FII) पुन्हा विक्री केली. सोमवारच्या सत्रात त्यांनी तब्बल ₹240 कोटींचे शेअर्स विकले. सलग चार दिवसांच्या खरेदीनंतर झालेल्या या विक्रीमुळे बाजारात घसरण वाढली.2. एक्सपायरीमुळे वाढलेली अस्थिरता:निफ्टीच्या विकली एक्सपायरीमुळे बाजारात चढ-उतार पाहायला मिळाला. डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमधील ट्रेडर्सनी आपल्या पोझिशन्स बंद केल्याने दिवसभर अस्थिरता कायम राहिली..3. जागतिक बाजारातून नकारात्मक संकेत:आशियाई बाजारांमध्ये मोठी घसरण झाली. दक्षिण कोरियाचा कोस्पी आणि चीनचा शांघाय कंपोझिट 1% नी घसरला, तर जपानचा निक्केई 225 आणि हाँगकाँगचा हँगसेंग 3% पर्यंत खाली आला. अमेरिकन बाजारांचे फ्युचर्सही 0.5% नी घसरले..4. रुपया घसरला आणि कच्चे तेल महाग:डॉलरच्या तेजीमुळे रुपया 9 पैशांनी घसरून 88.77 प्रति डॉलरवर आला. परदेशी फंड्सच्या विक्रीमुळेही रुपयावर दबाव वाढला. दरम्यान, ब्रेंट क्रूडचे दर 0.33% वाढून 63.53 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले. कच्च्या तेलातील ही वाढ भारतासाठी चिंताजनक ठरत आहे, कारण त्यामुळे महागाई आणि व्यापार तूट दोन्ही वाढू शकतात..