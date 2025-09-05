Stock Market Closing: चढ-उतारानंतर शेअर बाजार सपाट बंद; निफ्टी 24,750च्या खाली, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Closing Today: आज आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार सत्रात, शेअर बाजार सपाट बंद झाला. सेन्सेक्स 7 अंकांनी घसरून 80,710 वर बंद झाला. निफ्टी 6 अंकांनी वाढून 24,741 वर बंद झाला. बँक निफ्टी 39 अंकांनी वाढून 54,114 वर बंद झाला. .सेन्सेक्समधील 30 पैकी काही शेअर्स वाढले तर काही शेअर्स घसरले. महिंद्रा अँड महिंद्रा (M&M), मारुती सुझुकी इंडिया, पॉवर ग्रिड, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि टाटा मोटर्स हे टॉप गेनर्स होते. तर दुसरीकडे ITC, HCL टेक्नॉलॉजीज, टेक महिंद्रा, TCS आणि हिंदुस्तान युनिलिव्हर यांचे शेअर्स टॉप लूझर्सच्या यादीत होते..मिडकॅप आणि स्मॉलकॅपमध्ये खरेदी NSE वरील मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये खरेदीचा ओघ सुरूच राहिला. निफ्टी मिडकॅप 100 निर्देशांक 0.20% ने वर गेला तर निफ्टी स्मॉलकॅप 100 मध्ये 0.19% वाढ झाली..ऑटो शेअर्समध्ये वाढसेक्टरवाइज परफॉर्मन्सकडे पाहिलं तर बहुतांश निर्देशांक हिरव्या रंगात बंद झाले. विशेषतः ऑटो सेक्टरमध्ये मोठी खरेदी झाली आणि हा इंडेक्स 1% पेक्षा जास्त वाढला. मात्र FMCG आणि IT इंडेक्समध्ये 1% पेक्षा जास्त घसरण झाली..रिकव्हरीमागची कारणंग्लोबल संकेत सकारात्मक राहिल्याने भारतीय बाजाराला आधार मिळाला. आशियाई बाजारात दक्षिण कोरियाचा कोस्पी, जपानचा निक्केई 225, शांघायचा NSE कंपोजिट आणि हाँगकाँगचा हँग सेंग हे निर्देशांक वाढीसह बंद झाले. .परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) 106.34 कोटी रुपयांची विक्री केली. तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) तब्बल 2,233.09 कोटी रुपयांची खरेदी केली. DII च्या जोरदार खरेदीमुळे बाजारातील सेंटीमेंट सुधारले..ऑटो सेक्टरमध्ये वाढजीएसटी परिषदेच्या 56व्या बैठकीत प्रमुख ऑटोमोबाईल क्षेत्रांवरील कर 28% वरून 18% करण्याची घोषणा झाल्यानंतर ऑटो शेअर्स सलग तिसऱ्या दिवशी वाढले. महिंद्रा अँड महिंद्रा आणि अशोक लीलंड या कंपन्यांचे शेअर्स चांगल्या वाढीसह बंद झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.