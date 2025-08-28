Share Market

Stock Market Closing: शेअर बाजारात टॅरिफची 'दहशत'; सेन्सेक्स 700 अंकांनी खाली, कोणते शेअर्स घसरले?

Stock Market Closing Update: आज शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. बँक निफ्टी 3 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर घसरला. निफ्टी 200 अंकांनी घसरून 24500च्या जवळ बंद झाला. सेन्सेक्स जवळजवळ 700 अंकांनी घसरून 80100च्या जवळ बंद झाला.
राहुल शेळके
  • भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली असून HCL Tech, Infosys, TCS सारख्या आयटी कंपन्यांचे शेअर्स सर्वाधिक कोसळले.

  • दोन दिवसांतच गुंतवणूकदारांचे तब्बल 9.76 लाख कोटींहून अधिक नुकसान झाले आहे.

  • अमेरिकेचा टॅरिफ वाढीचा निर्णय, FII ची विक्री आणि ट्रेड डील न ठरणे ही घसरणीची प्रमुख कारणे आहेत.

