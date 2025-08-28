Stock Market Closing: शेअर बाजारात टॅरिफची 'दहशत'; सेन्सेक्स 700 अंकांनी खाली, कोणते शेअर्स घसरले?

भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली असून HCL Tech, Infosys, TCS सारख्या आयटी कंपन्यांचे शेअर्स सर्वाधिक कोसळले. दोन दिवसांतच गुंतवणूकदारांचे तब्बल 9.76 लाख कोटींहून अधिक नुकसान झाले आहे. अमेरिकेचा टॅरिफ वाढीचा निर्णय, FII ची विक्री आणि ट्रेड डील न ठरणे ही घसरणीची प्रमुख कारणे आहेत..Stock Market Closing Today: आज शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. बँक निफ्टी 3 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर घसरला. निफ्टी 200 अंकांनी घसरून 24,500च्या जवळ बंद झाला. सेन्सेक्स जवळजवळ 700 अंकांनी घसरून 80,100च्या जवळ बंद झाला. .बँक निफ्टी 600 अंकांनी घसरून 53,850च्या जवळ बंद झाला. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकातही जोरदार विक्री झाली. MIDCAP 100 746 अंकांनी किंवा 1.32% ने घसरून 56,019 वर बंद झाला. SMALLCAP 100 256 अंकांनी किंवा 1.43% ने घसरून 17,292 वर बंद झाला..आज शेअर बाजारातील व्यवहारात Sensex मधील बहुतांश शेअर्स लाल रंगात बंद झाले. विशेषत: HCL Technologies, Infosys, TCS, HDFC Bank आणि Power Grid या दिग्गज कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. मात्र, Titan Company, Larsen & Toubro, Maruti Suzuki, Axis Bank आणि Reliance Industries या शेअर्सनी दिवसाचा शेवट वाढीसह केला..Income Tax: भारताने केला नवा विक्रम! देशातील लोक कॉर्पोरेट कंपन्यांपेक्षा जास्त कर भरतात; अहवालात उघड.स्मॉलकॅप आणि मिडकॅप शेअर्सही कोसळलेNSE वरील स्मॉलकॅप आणि मिडकॅप शेअर्समध्येही मोठी विक्री झाली. Nifty Midcap 100 इंडेक्स 1.27% नी घसरला तर Nifty Smallcap 100 इंडेक्स 1.45% खाली आला. सेक्टरनिहाय पाहिल्यास, Nifty Consumer Durables वगळता इतर सर्व इंडेक्स लाल रंगात बंद झाले. त्यातही Nifty IT इंडेक्स सुमारे 1.50% घसरला, ज्यामुळे आयटी शेअर्सवर मोठा दबाव आला..गुंतवणूकदारांचे 9.76 लाख कोटींहून अधिक नुकसानBSE वर लिस्टेड कंपन्यांचे एकूण मार्केट कॅप 26 ऑगस्ट रोजी 4,49,45,420.62 कोटी होते, जे 28 ऑगस्टला कमी होऊन 4,45,43,453.85 कोटी झाले. यामुळे फक्त एका दिवसातच 4.01 लाख कोटींचा तोटा झाला. 25 ऑगस्टच्या तुलनेत पाहिल्यास, गेल्या दोन दिवसांतच गुंतवणूकदारांना तब्बल 9.59 लाख कोटींचा फटका बसला आहे..Silver Jewellery Rule: चांदी महाग होणार? 3 दिवसांनी बदलणार नियम; ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?.शेअर बाजारातील घसरणीमागची कारणेभारत-अमेरिका ट्रेड डील अद्याप झालेली नाही.अमेरिकेने भारतावर 25% अतिरिक्त टॅरिफ लावला.परदेशी गुंतवणूकदार (FII) सातत्याने भारतीय बाजारातून पैसे काढत आहेत.26 ऑगस्ट रोजी 6,516.49 कोटींची विक्री झाली.ऑगस्ट महिन्यात आतापर्यंत FIIs ने तब्बल 34,733.75 कोटींची विक्री केली आहे.यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला असून बाजारात मोठ्या प्रमाणावर घसरण पाहायला मिळत आहे..FAQs 1. शेअर बाजारात सर्वाधिक घसरण कोणत्या शेअर्समध्ये झाली? (Which stocks fell the most in the market?)- सर्वाधिक घसरण HCL Technologies, Infosys, TCS, HDFC Bank आणि Power Grid या शेअर्समध्ये झाली.2. कोणत्या सेक्टरला सर्वाधिक फटका बसला? (Which sector was hit the most?)- Nifty IT सेक्टर सर्वाधिक दबावाखाली आला असून तो 1.50% ने खाली आला.3. गुंतवणूकदारांना दोन दिवसांत किती तोटा झाला? (How much loss did investors face in two days?)- गेल्या दोन दिवसांत गुंतवणूकदारांचे तब्बल ₹9.76 लाख कोटींहून अधिक नुकसान झाले आहे.4. बाजारातील घसरणीची मुख्य कारणे कोणती? (What are the main reasons for the market fall?)- प्रमुख कारणे म्हणजे –अमेरिका-भारत ट्रेड डील न ठरणेअमेरिकेने भारतावर 25% टॅरिफ लावणेFII कडून मोठ्या प्रमाणात विक्री होणे5. कोणते शेअर्स वाढीसह बंद झाले? (Did any stocks close higher?)- होय, Titan Company, Larsen & Toubro, Maruti Suzuki, Axis Bank आणि Reliance Industries हे शेअर्स वाढीसह बंद झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.